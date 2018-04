Herta Muller, laureata cu Premiul Nobel pentru Literatura, a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor pentru ca nu si-a platit cotizatia

Scriitoarea Herta Muller, laureata cu premiul Nobel pentru Literatura in 2009, a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor din Romania pentru ca nu si-a platit cotizatia de 150 de lei pe an, a confirmat pentru HotNews.ro presedintele USR, Nicolae Manolescu.

Informatia a fost publicata initial de Libertatea. „Este suspendata, asta inseamna ca nu are drept de vot, atata tot. In rest ea este membra", a spus Manolescu. In prezent, se desfasoara alegerile pentru pozitia de presedinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, iar Herta Muller "nici nu a venit la alegeri, acum o saptamana", a adaugat Manolescu.

„Herta Muller este membra a USR, filiala din Timisoara. In acest moment ea este suspendata, neplatindu-si de ani de zile cotizatia. Este suspendata, asta inseamna ca nu are drept de vot, atata tot. Nici nu a venit la alegeri, acum o saptamana. In rest, ea este membra. Ba mai mult, au fost cativa din Uniune care s-au oferit sa plateasca pentru ea cotizatia, numai ca nu pot plati fara sa o intrebe pe ea. Herta Muller a zis ca nu o intereseaza Uniunea. Cotizatia este de 150 de lei pe an", a declarat pentru HotNews.ro Nicolae Manolescu, presedintele Uniunii Scriitorilor.

„Nu are nici o legatura cu Premiul Nobel, ci are legatura cu statutul USR, asa e dintotdeauna. E singura masura pe care o putem sa o luam fata de acesti oameni care refuza sa plateasca aceasta minima cotizatie", a spus Manolescu.

Presedintele Uniunii a declarat ca banii din aceasta taxa se duc catre toate evenimentele organizate de filiale si ca toate asociatiile de scriitori din afara percep astfel de taxe. "Nu poti sa obligi pe nimeni sa apartina unei uniuni de breasla, daca nu vrea. In toate uniunile exista taxe. Banii se duc pe o multime de lucruri: pe programe, pe tot ce fac ei pe plan local, pe deplasari, pe plata utilitatilor. Cu exceptia revistelor, care sunt finantate de la buget si prin noi, prin sediul central, toate celelalte cheltuieli de zi cu zi sunt suportate din cotizatii si din alte fonduri atrase, dar care in perioada de criza au fost zero. Pe acesti bani s-au publicat antologii cu scrierile celor din filiale si multe altele", a declarat Nicolae Manolescu.

Cotidianul Libertatea a publicat marti informatia ca Herta Muller a fost suspendata din drepturi in cadrul Uniunii Scriitorilor din Romania pentru ca nu si-a platit cotizatia.

Uniunea Scriitorilor din Romania a precizat pentru Libertatea ca sunt 2.600 de membri, din care 600 nu si-au achitat cotizatia. „Acestia 600 sunt in continuare membrii nostri si figureaza in bazele de date, dar sunt suspendati din drepturi, adica nu au dreptul sa voteze sau nu au dreptul sa participe la anumite proiecte de filiale. In momentul in care isi plateasc cotizatia, sunt repusi in drepturi imediat", potrivit USR.

Herta Muller, scriitoare germana de origine romana, a castigat in 2009 Premiul Nobel pentru Literatura.

Uniunea Scriitorilor isi alege in prezent noul presedinte. Scrutinul se desfasoara pe filiale, astfel ca alegerile s-au incheiat in filialele Pitesti, Craiova, Timisoara, Arad si la filialele de Critica, Dramaturgie si Proza din Bucuresti. Rezultatele vor fi anuntate pe data de 5 mai, cand se deschid urnele din toate filialele, potrivit Agerpres.

Candidatii la functia de presedinte al Uniunii, pentru mandatul 2018-2023, sunt criticul literar Nicolae Manolescu (actualul presedinte), scriitorii Dan Lungu, Stefan Mitroi si Simona Vasilache si eseistul Narcis Zarnescu, transmite agentia de presa citata.