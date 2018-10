Homosexuali surprinsi sarutandu-se in centrul Bucurestiului! Se vrea adoptarea parteneriatului civil

Referendumul pentru casatorie nu va fi validat de Curtea Constitutionala, care va constata ca nu a fost indeplinit criteriul cvorumului, respectiv de 30% din cetatenii cu drept de vot.

In ciuda faptului ca peste 91% dintre cei care au participat la urne au votat pentru pastrarea definitiei traditionale a familiei, acest lucru nu a fost de ajuns, iar cei care se bucura sunt activistii LGBT si cei care-i urmeaza. Astfel, o fotografie devenita virala prezinta doi homosexuali se saruta, luni dimineata, intr-o statie de autobuz de pe Bulevardul Magheru, din Bucuresti, un adevarat „kilometru zero" al Capitalei Romaniei. „De azi, nimic nu va mai fi la fel", este comentariul autorului fotografiei, R.C. In cluburile homosexualilor a fost petrecere si sarbatoare datorita esecului Referendumului.

Momentul favorabil a fost speculat de asociatiile care promoveaza homosexualitatea. Intr-un comunicat emis de asociatia Mozaiq, se precizeaza ca statul roman trebuie sa recunoasca legal si familiile formate din persoane de acelasi sex si atrage atentia ca statul roman are obligatia de a legaliza de urgenta parteneriatele civile, pentru a asigura un cadru legal demn pentru toti cetatenii, inclusiv persoanele LGBT.