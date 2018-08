Horatiu Malaele, in doliu: „Doamne, ai stire si de mama mea!"

Doliu pentru Horatiu Malaele. Mama actorului a murit. Actorul a postat pe contul de socializare o imagine, pe care a scris un mesaj emotionant.

Acesta isi anunta prietenii virtuali ca cea care i-a dat viata s-a stins din viata in noaptea de sambata spre duminica. Actorul se afla in strainatate cand a aflat cumplita veste si s-a intors de urgenta in tara.

Femeia locuia singura in municipiul Targu Jiu. „Doamne, ai stire si de mama mea, plecata in zorii zilei la cele vesnice" , a fost mesajul trist transmis de Horatiu Malaele.