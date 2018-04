Horoscop 1 aprilie 2018. Zodia care se pregateste de casatorie

BERBEC

O invitatie la masa, la un concert, o sa vi se faca o surpriza placuta si poate aflati si o serie de noutati incitante. Cineva pe care-l asteptati de mult soseste si poate faceti noi reguli pentru relatia in care credeti, sa fie durabila ca vreti sa faceti si voi echipa cu cineva pe care-l iubiti.

TAUR

Poate-aveti de transmis un mesaj, sa faceti vreo declaratie de dragoste si promisiuni de credinta. Se-ndulceste atmosfera la voi in cuplu, va faceti cadouri, lansati cate-o invitatie la o cina romantica, o sa spargeti monotonia, sa fiti fresh, revigorati sufleteste.

GEMENI

O sa va caute cineva care trebuia sa vina mai de mult, dar n-a mai putut si ati putea reinnoda o relatie care are potential. O sa cheltuiti niste bani ca sa va distrati impreuna cu familia si cu prietenii si poate fixati ceva, un program si pentru zilele libere de Paste, sa va-ntalniti la unul dintre voi.

RAC

O chestiune mai veche se rezolva si o sa va-ntelegeti mult mai bine cu rudele apropiate cu care fuseserati cam certati. Poate faceti o tratatie pentru musafirii care pot veni si neanuntati, dac-aveti vreo onomastica in familie sau puteti iesi cu totii la un restaurant daca nu vreti sa se faca deranj acasa.

LEU

O sa iesiti macar la o plimbare daca nu aveti un sarbatorit printre ai vostri, la care sa va duceti. Se poate sa va duceti la o ceremonie sau sa fie un eveniment de tinuta, la care sa va faca placere sa va aflati printre invitati si sa petreceti pana tarziu.

FECIOARA

O invitatie in societate, se-anunta o seara speciala, poate va duceti la un spectacol, un concert. O sa va bucurati de prezenta cuiva si poate veti da un alt curs relatiei care se cam racise sau asa vi se paruse poate doar distanta a fost de vina.

BALANTA

Se anunta ceva mondenitati cu oameni pe gustul vostru si o sa va destindeti, pentru c-aveti si voi nevoie de un respiro. Poate va dati intalnire in oras cu prietenii, mai strecurati si o idee de afaceri, puneti la cale si o reuniune intr-una din zilele de paste, ca sa ramaneti in aceeasi atmosfera, acelasi vibe.

SCORPION

O sa reapara cineva care vrea s-ajunga la sufletul vostru si o sa fiti sinceri cu voi, in primul rand, si-o sa-i raspundeti cu da sau nu. Un dus-intors v-ar prinde bine, sa le faceti o vizita unor prieteni din alt oras si-ati reface firele nevazute ale unei relatii care pierduse din stralucire.

SAGETATOR

Poate profitati de o revedere neasteptata si salvati o relatie in care mai sunt multe de spus si de facut. O sa va implicati in pregatirea unui eveniment c-o fi cineva la care tineti si care-si serbeaza ziua de nume si o sa puneti mult suflet, c-asa sunteti voi.

CAPRICORN

Se poate sa-si faca aparitia cineva pe care nu l-ati mai vazut de mult si o sa fie emotionant, mai ales intr-o astfel de zi de sarbatoare. Se pare c-o sa preferati o iesire cu prietenii unei suete acasa, cu aceiasi, pentru ca vreti sa mai vedeti si alte locuri si alte fetze, ca sa va remontati.

VARSATOR

Se pare c-o sa va ocupati si de voi, s-ajungeti acolo unde v-ati propus cu ceva timp in urma, sau sa vedeti un spectacol la care visati de mult. Relatia voastra sentimentala poate avansa spre o logodna sau chiar casatorie, iar daca n-aveti niciun partener de viata poate aparea unul si de incredere.

PESTI

O sa va sincronizati cu toti ai vostri si o sa va placa intalnirea cu bunii vostri prieteni care de-abia asteapta sa va vedeti. Se-anunta o bucurie in familie, se va naste un copil sau va avea loc o nunta, aveti ce sarbatori in perioada asta, a Sarbatorilor Pascale.