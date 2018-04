Horoscop 10 aprilie 2018 - previziunile de marti

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie - 20 aprilie)

Iubirea te transforma, te face mai bun, te stimuleaza sa evoluezi in permanenta pentru a ajunge la perfectiune. Altfel te comporti cu jumatatea ta cand stii ca te iubeste asa cum esti, si vrei sa te descopere si mai mult, si mai profund, si din alte puncte de vedere. Pe plan financiar, primesti cele mai bune vesti: o suma mare de bani e gata sa-ti umple buzunarele.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA TAUR (21 aprilie - 21 mai)

Relatia cu autoritatile sau cu sefii se desfasoara pe teren minat si incerci sa te porti cu manusi ca nu cumva sa declansezi vreo furtuna. Dai numai peste oameni cu capsa pusa care ori te cearta de la orice, ori iti strica tie toate planurile doar pentru ca ii prinzi intr-o pasa proasta.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA GEMENI (22 mai - 21 iunie)

O vorba necontrolata din partea unui coleg te lasa fara replica. Nu te asteptai deloc la asemenea reactie agresiva din partea sa, dar poate era necesara, pentru ca te poate trezi brusc la realitate. Asteapta-te la critici, la avertismente sau dispute aprinse, dar care nu contin nimic negativ in ele.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA RAC (22 iunie - 22 iulie)

Privesti la grupul din fata ta cu un dram de tristete, de parca nu ti-ai gasi si tu locul printre acei oameni. Ei sunt, toti, uniti in jurul unui scop comun sau al unei idei in care cred cu totii, dar tu esti exclus din acest spatiu.Ori pentru ca tu preferi sa faci opinie separata, pentru ca nu esti in asentimentul lor, ori pentru ca ai o senzatie de inadaptare, de inferioritate, sau chiar mania persecutiei, avand impresia ca te dau afara din mediul lor.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA LEU (23 iulie - 22 august)

Se presupune ca ai invatat destul de la viata ca sa stii acum ce ai de facut. Esti in fata unui nou inceput fata de care, acum ceva vreme, aveai unele rezerve sau temeri, dar intre timp ai mai acumulat ceva experienta si informatii utile ca sa stii mult mai bine incotro sa mergi.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA FECIOARA (23 august - 21 septembrie)

Te afli intr-o companie cam rigida, printre oameni autoritari care vor sa detina controlul in toate. E greu sa te supui unor rigori atat de severe, sa respecti orbeste date fixe, termene clare, restrictii si interdictii atat de dure, dar nu prea te poti opune.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA BALANTA (22 septembrie - 22 octombrie)

Energia pe care o investesti intr-o activitate epuizanta te va ajuta sa ajungi repede la rezultatele scontate. Chiar daca tu esti adeptul actiunilor lente, pe indelete, cu termene de lunga durata, de data aceasta ti s-ar cere totusi un efort sustinut rapid, pe loc, in termen scurt.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA SCORPION (23 octombrie - 21 noiembrie)

Iti place sa petreci mai mult timp acasa, facand acele lucruri care iti inspira liniste si pace. Nu te-ar deranja absolut deloc sa stai cateva ore prin bucatarie incercand retete noi sau dereticand prin casa, pentru ca esti incantat de atmosfera domestica ce s-a instalat in familie.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA SAGETATOR (22 noiembrie - 21 decembrie)

Lasa cuvintele aspre care-ti stau pe varful limbii pentru altadata, pentru ca azi ai avea mai mult succes daca ai apela la tot arsenalul de cuvinte frumoase si aprecieri. Pune-te in pielea celuilalt: la ce ai avea o reactie mai buna? La o nota proasta si o mustrare sau la un stimulent prin care ti se recunoaste valoarea?

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA CAPRICORN (22 decembrie - 19 ianuarie)

E nevoie de o decizie prin care dai dovada de flexibilitate si capacitate de a te schimba atunci cand situatia o cere.

A ramane captiv intr-o zona in care nimic nu se mai misca nu e in avantajul tau, ca atare profita de fiecare ocazie care iti deschide o directie noua, de fiecare intalnire care aduce o informatie utila, pentru ca din toate aceste noutati cotidiene se poate ivi o cale complet diferita care sa te satisfaca pe deplin. In plus, astrele iti surad pe plan financiar, caci banii vin cand nici nu te astepti.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA VARSATOR (20 ianuarie - 18 februarie)

Esti un profesor apreciat in ochii altora care abia acum fac primii pasi intr-un domeniu in care tu ai reusit. Esti un exemplu demn de urmat, ca atare trebuie sa impartasesti invataturile tale pentru ca ai alaturi adepti care stau cu urechile palnie la ce ai tu de spus.

HOROSCOP 10 APRILIE 2018 ZODIA PESTI (19 februarie - 20 martie)

Nu trebuie sa excluzi pe cineva din grupul tau de prieteni doar pentru ca nu crezi in principiile sale de viata. Toti sunteti diferiti, in felul vostru, dar oamenii pot convietui perfect si asa, in unicitatea si originalitatea lor. Si tu esti mai altfel, deci cum te-ai simti daca cineva te-ar ignora doar pentru ca nu ai alte principii dupa care te ghidezi?