Horoscop 10 mai 2018. Joi, o zodie are multe momente de satisfactie

Horoscop 10 mai 2018 Berbec

Nu te simti bine intr-un mediu marcat de tristete, lipsuri, boala, probleme. Nu e genul tau sa te plangi intruna, asa cum faci cei din preajma ta, ca atare incearca sa iesi tu din acel mediu cat mai repede, pentru a nu te influenta negativ si pe tine.

Cum tu nu ii poti ridica pe ei la lumina, macar tu sa nu cobori la nivelul lor sumbru, pentru ca sunt prea multi iar energia negativa pe care o degaja mult prea coplesitoare. Bine, au probleme, dar de ce trebuie sa strice toata atmosfera in jurul lor? Ca atare tu trebuie sa fii cel care ia masuri daca nu vrei sa le calci pe urme. Nu te alatura lor, respinge-i!

Horoscop 10 mai 2018 Taur

Ai asteptat sa dai startul unei actiuni, dar tot considerai ca nu e momentul cel mai potrivit. Acum primesti de undeva informatia care te motiveaza sa pornesti pe acel drum pe care l-ai pregatit in detaliu. Consideri ca acum detii toate informatiile necesare si ca nu mai are rost sa astepti, dar nu te grabi la rezultatele finale.

Ia-o pas cu pas, pentru ca evolutia acestui proiect va fi extrem de lenta, dupa principiul incetul cu incetul se face otetul.

Horoscop 10 mai 2018 Gemeni

Gandeste-te bine ce instrumente trebuie sa folosesti pentru a-ti atinge scopul pe care il ai acum in minte. Nu ajunge doar energia pe care o pui in joc, ci e nevoie de o strategie foarte elaborata, cu principii precise, cu parteneriate bine definite, poate chiar un regulament foarte strict care sa te duca la succesul visat.

Daca ai ales calea respectiva, nu te abate de la ea, chiar daca tentatii vor fi multe, si foloseste-te de toate instrumentele la care ai acces pentru a-ti atinge obiectivul. Asa cere politica acestei actiuni: sa accepti si situatii care nu-ti plac, sa admiti si reguli care nu-ti convin, sa faci pact si cu oamenii pe care-i detesti, pentru ca scopul scuza mijloacele.

Horoscop 10 mai 2018 Rac

Ceva nu a iesit asa cum ai fi dorit, dar n-are rost sa te cramponezi de acel punct, ci sa treci mai departe, cautand alta cale. Detaseaza-te de esecurile trecutului, de amintirile care mai dor, de evenimente care te-au marcat candva, pentru ca ai invatat din toate acestea la vremea respectiva. Toata viata faci compromisuri si inveti din sacrificii, dar azi ai tendinta de a le scoate prea mult doar pe acestea in prim plan.

Nu ai facut doar sacrificii toata viata, nu exagera, ai si fost recompensat din belsug, ca atare nu-ti mai turna cenusa in cap si nu te plange de cat de mult ai platit tu in viata. Dar si cate ai castigat cand ai sa calculezi?

Horoscop 10 mai 2018 Leu

Ai numai motive de satisfactie pentru ca reusesti sa aduni alaturi de tine un grup mai larg de persoane care vor milita pentru un adevar. Tu detii argumente forte pentru a obtine victoria, dar mai ai nevoie de un grup de sustinere, pe care poti sa-l formezi in jurul tau.

Apelati la fapte concrete, la argumente puternice in favoarea unei situatii care cere sa fie demonstrata. Orice activitate caritabila, umanitara, care sa militeze pentru un scop nobil ti se potriveste de minune si, daca sunteti mai multi, deveniti deja o forta!

Horoscop 10 mai 2018 Fecioara

Ai tendinta de a intra in panica si a te comporta ciudat la fiecare incercare a celor din jur de a te motiva sau influenta sa pornesti intr-o directie. Ti-e frica de orice pas, vezi peste tot doar inamici si pericole, desi nu ai niciun motiv de ingrijorare.

Daca tu nu ai forta de a da startul unei actiuni, alatura-te altora mai dinamici, mai indrazneti care sa-ti deschida drumul. Tu ai putea sta in umbra, fara sa-ti asumi cele mai grele responsabilitati, pentru ca ceilalti sunt de data aceasta motorul principal al acestei actiuni. Dac tot nu esti tu la carma acestei afaceri, nu-i influenta si pe ceilalti cu motive de teama, de stres, de suspiciune. Urmeaza-i fara sa-i impovarezi cu griji inutile.

Horoscop 10 mai 2018 Balanta

Nu se intampla nimic iesit din comun astazi pentru tine, dar iti convine de minune lipsa evenimentelor. Asa te poti relaxa un pic, te poti rupe de iuresul in care ai fost prins in ultima perioada. Greu de crezut ca nu vei face chiar nimic astazi, dar iti place linistea care se aseaza sau pasivitatea care pune stapanire pe tine.

Nu te grabesti sa iesi din acest calm odihnitor, si, daca ai putea, ti-ai lua chiar o zi de vacanta, in care sa lenevesti, sa citesti, sa pierzi vremea facand... nimic. Nu ai parte de asemenea atmosfera tihnita oricand, deci profita de ea pentru a-ti reincarca bateriile la capacitate maxima.

Horoscop 10 mai 2018 Scorpion

Impui respect si autoritate in fata celor care iti apar azi in cale. Multi iti apreciaza mintea si impozanta, altii iti lauda creativitatea sau te privesc ca pe un mentor care ii poate invata cum sa ajunga la un scop maret. Asuma-ti aceasta imagine cu totul speciala in ochii celor care te admira, pentru ca ai putea avea efecte maxime asupra lor.

Prin exemplu personal, prin experienta ta bogata de viata pe care ai ocazia sa le-o impartasesti si lor cu bucurie, aprinzi o lumina de speranta in mintea unor oameni care isi cauta inca drumul sau le oferi solutii pe tava celor debusolati. Rolul tau e marcant pentru unii: nu-i dezamagi!

Horoscop 10 mai 2018 Sagetator

Bucura-te de momentele superbe ale zilei, simte-te bine in pielea ta. Esti liber sa zbori cu gandul sau cu sufletul oriunde doresti, iar aceasta atitudine deschisa e solutia optima pentru a ajunge intr-o zona incantatoare a planurilor tale. Ai numai motive de optimism si veselie, ca un copil lipsit de griji care lasa lucrurile sa evolueze in voia lor.

Nu are rost sa te opresti la fiecare pas si sa-ti pui intrebari inutile sau sa incerci sa preiei controlul, pentru ca te afli pe varful unui val care oricum are directia sa de inaintare. Lasa-l pe el sa te duca acolo unde vrea si vei vedea ca tinta finala coincide cu cea a propriilor tale dorinte. Fii deschis la orice!

Horoscop 10 mai 2018 Capricorn

Esti in fata unui nou inceput si il invalui cu optimism, cu incredere in mai bine, cu speranta ca dorintele tale se vor materializa la capatul acestui drum pe care il pornesti. Succesul acestuia depinde mult de felul cum iei startul, ca atare inarmeaza-te cu tot ce poate fi mai bun in tine, promoveaza aceasta viziune pozitiva si entuziasta pentru ca totul va evolua excelent inainte.

Practic, iti modelezi singur viitorul si calea catre tinta cea mai inalta, cu iubire, cu optimism, cu bucurie, fara a privi inapoi nicio clipa cu resentimente. Iti spui ca totul va fi bine... si asa va fi!

Horoscop 10 mai 2018 Varsator

Chiar daca acum, pe moment, dai piept cu unele hopuri, nu te lasa influentat de ele, ci mergi mai departe cu incredere maxima in reusita finala. Nicio ascensiune nu e usoara, ca atare inarmeaza-te cu mari resurse de energie pozitiva si de optimism, pentru ca esti pe drumul cel bun catre telul propus.

Nu renunta la micile hartoape de pe parcurs, care nu au alt rost decat de a-ti pune tie tenacitatea la incercare, ca sa demonstrezi ca meriti pe deplin ceea ce vei obtine la capat. Daca te-ai opri la orice fleac, probabil nu vei mai ajunge la scopul cel mare. Cu incredere in tine nimic nu va fi greu!

Horoscop 10 mai 2018 Pesti

Nu ajunge doar sa astepti pasiv ca un vis sa ti se implineasca, ci sa-ti creezi o strategie, macar la nivel teoretic, prin care poti ajunge mai repede acolo. Ai idei grozave care merita folosite, ai si relatii de care te poti folosi, ai baza acumulata in timp ce iti ofera informatia adecvata, deci ajunge doar sa sondezi un pic prin bagajul tau de cunostinte pentru a gasi calea cea mai potrivita.

Vorbeste cu altii despre planurile tale, pentru ca s-ar putea sa gasesti si alte persoane care vor acelasi lucru, si v-ati putea uni fortele in acelasi scop. Comunica, asculta, impartaseste!