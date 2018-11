Horoscop 10 noiembrie 2018. Foloase materiale castigate de nativii acestei zodii

E o scanteie in aer, pe care o putem folosi ca sa ne asiguram o stare foarte buna si sa le imprimam si celor din jur, la fel, stari de bine. Vibratia zilei este 1 si e bine sa spunem sau sa facem ceva pentru prima oara.

SCORPION: Un raspuns din partea cuiva care va iubeste si se poate resuscita o relatie care isi pierduse scanteia. Va dati intalnire cu prietenii si o sa va faceti program de distractie, faceti vreo drumetie, va sarbatoriti , gasiti voi o metoda de refacere.

SAGETATOR: O sa va ia prin surprindere invitatia cuiva care parea ca uitase de voi, la plimbare, la masa, in oras si o sa aflati si ce vrea. Sunteti la mare cautare zilelea stea, si o sa va bucurati de atentia celor din jur, si n-o sa va refuzati micile placeri, o iesire la film, la spectacol, un shoping scurt.

CAPRICORN: Se poate sa va achitati de o obligatie morala fata de niste persoane care nu se afla in cea mai buna forma in momentul de fata. Poate va duceti la o ceremonie, e un motiv de petrecere si se pote sa va si coste daca o fi casatoria unora dintre prieteni, sau a rudelor.

VARSATOR: O sa va scoata cineva la un tete a tete sa ia pulsul relatiei, c-au mai intervenit diverse tensiuni care-au cam subrezit relatia si trebuie dat refresh. Voi v-ati putea sui in tren, daca nu dispuneti de o masina si sa va duceti in statiunea preferata, treceti in fuga si pe la prietenii din zona si o sa fie revigorant.

PESTI: E posibil sa faceti cunostinta, la o petrecere cu cineva care o sa faca parte din viata voastra si sa formati un cuplu, sa va intemeiati o familie. O reusita, poate fi un premiu, sau o sa castigati un concurs, daca nu cumva o sa fiti incantati de succesele copiiilor! Sau poate si-si.

BERBEC: O dorinta oricat de indrazneata vi se poate implini, totul e s-aveti curtaj sa rostiti, ca pe o formula magica. E posibil sa luati niste bani de unde nici nu va tece prin cap si sa aveti cu ce sa va luati si lucruri care va plac, si sa le cumparati si prietenilor ce stiti ca li s-ar potrivi.

TAUR: Viata noastra sentimentala inca se mai poate schimba-ntr-o clipa, c-aveti un atu astral, puternic, pe Jupiter. O sa va faceti timp si pentru treburile gospodaresti, dar si pentru o iesire cu prietenii, cu familia, sau poate-i chemati pe la voi diseara sa povestiti fiecare ce-ati mai facut.

GEMENI: Un dus-intors prin imprejurimi ca sa revedeti o persoana draga ar fi o gura de oxigen, ca sa umpleti golul din suflet. Se pare c-o sa practicati una din activitatile preferate, sa va relaxati, sa va ridicati moralul, daca nu prea sunteti in forma si o sa va remontati.

RAC: Poate va duceti la un spectacol, un film, la o cina romantica, sa luati pulsul relatiei, sa vedeti daca are un viitor. Poate faceti o tratatie la voi acasa si-i chemati si pe niste prieteni ca sa petreceti intr-un mod placut timpul liber si sa vehiculati idei care sa se transforme in afaceri, in ceva concret.

LEU: O sa ocazionati, poate, o intalnire cu cineva care vrea sa i se acorde atentia cuvenita, pentru ca re sa va impartaseasca un secret. O sa tot primiti invitatii pe la diverse sindrofii si o sa va faceti prieteni, sau doar relatii, pe care o sa le folositi pe linie profesionala, sau sa mai iesiti pe la evenimente.

FECIOARA: Ati putea intalni pe cineva care sa va placa, daca sunteti singuri si sa va acomodati, rapid, intr-o relatie care promite. Va mai acordati inca o sansa de a repara o relatie cu rudele apropiate si sa puneti la cale un eveniment de familie care va avea loc in curand.

BALANTA: O sa existe un prilej mai deosebit ca sa primiti un cadou si sa dati de baut, sa-i strangeti pe prieteni in jurul vostru. Poate vreti sa va revansati fata de cineva care a facut multe pentru voi si nu va place sa ramaneti cuiva datori, ba dimpotriva - faceti intotdeauna mai mult decat trebuie.