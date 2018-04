Horoscop 12 aprilie 2018. Una dintre zodii va face o descoperire socanta

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Berbec

Berbecul trebuie sa faca un sacrificiu astazi si sa-i acorde timp si atentie colegului sau introvertit. Amintiti-va cate conflicte au existat intre voi asa ca ar trebui sa evitati cu exigenta fiecare moment tensionat. Acest lucru este important nu numai pentru un echilibru mental, dar mai ales pentru rezultate bune ale lucrului in echipa pentru ca, daca nu va veti concentra si nu veti termina proiectul, nu il veti putea continua acasa. Ar fi neplacut sa neglijati munca, din cauza unor neintelegeri neprofesionale.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Taur

Taurul in aceasta zi va fi multumit si surprins de vizita unei rude indepartate. Aceasta persoana va aparea la dvs. numai pentru a va invita personal la o sarbatoare importanta de familie, programata weekendul urmator. Veti accepta invitatia cu mare drag, ba chiar veti incepe sa faceti pregatiri pentru acest eveniment. Singurul lucru pe care nu aveti timp sa-l realizati este sa finalizati un proiect la care lucrati pentru cel mai bun prieten. Ar trebui sa va organizati pentru toate lucrurile care conteaza pentru dvs.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Gemeni

Gemenii vor avea parte de o zi incantatoare astazi. Veti iesi la o cafenea sau un bar cu o persoana speciala, alaturi de care, in trecut, ati petrecut momente foarte pasionale si intime. Aceasta iesire nu va aprinde din nou flacara dintre voi, dar va va aminti de un dialog intre doi apropiati care au ceva nostalgic de amintit. De altfe, si fostul partener va admite ca esti cel mai fericit capitol al vietii sale.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Rac

Racul prefera sa fie solitar in aceasta zi. Veti lucra la un proiect foarte dificil si refuzati sa fiti intrerupt sau deranjat de oricine, ba chiar va veti inchide si telefonul, astfel incat nimeni sa nu va distraga atentia cu apeluri sau mesaje. Singura persoana pe care nu o veti ignora va fi un nou angajat cu care veti purta o mica discutie despre afacerile dumenavoastra si despre cum merg lucrurile in interiorul firmei, pentru a intelege ce are de facut la acest nou job.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Leu

Leii se gandesc la vacanta. Veti strapunge intregul internet pentru a gasi o excursie care va va incanta si va va surprinde cu excentricitatea. Dupa ce veti gasi solutia pentru acest fapt, veti mai avea un singur obstacol: de a va convinge partenerul sa accepte aceasta idee. Daca este o persoana sceptica si conservatoare, actionati in mod deliberat. De preferat ar fi sa incepeti prin a prezenta atractiile locale pentru a o atrage fara prea multe batai de cap.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Fecioara

Fecioara astazi trebuie sa se gandeasca la meniul pentru o cina in familie. Seara, un oaspete neasteptat va veni sa va vada, asa ca trebuie sa va dati peste cap si sa-i dovediti ca sunteti un adevarat maestru in ale bucataritului. La masa, incercati sa evitati subiectele care se termina cu dezbateri majore, mai bine purtati conversatiid e baza, despre vreme sau natura.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Balanta

Balanta va incerca sa gaseasca raspunsul la o intrebare foarte dificila referitoare la sfera finantelor personale. Veti avea nevoie urgenta de suma pe care ati imprumutat-o unui prieten apropiat, dar te vei simti jenat sa-i ceri banii inapoi, stiind ca aceasta persoana este intr-un impas financiar. Singura cale de iesire pentru dvs. este sa imprumutati suma potrivita de la una dintre rudele voastre. Totusi, prietenul tau va trebui sa inteleaga ca din cauza impasului in care se afla el, te introduce si pe tine intr-o situatie similara.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Scorpion

Scorpionii vor duce lupte de convingeri astazi cu o ruda, pentru a-i demonstra ca greseste intr-o anumita privinta. Din cauza diferentei mari de varsta, tu si aceasta persoana veti vorbi limbi diferite si va fi greu sa ajungeti la un consens. Cel mai bine ar fi sa invitati un arbitru independent la aceasta discutie (poate fi una din rudele care au o viziune neutra asupra acestei probleme sau o persoana care vine la tine si care se bucura de un respect incontestabil intre toti membrii familiei tale).

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Sagetator

Sagetatorii gasesc intrigant un subiect pe care il citesc pe internet. Veti afla ca o mare organizatie incepe sa recruteze noi angajati pentru o serie de locuri de munca foarte prestigioase. Seara, ii veti trimite CV-ul si raspunsul va veni imediat, dar va va supara. Nu inseamna insa ca vi se va da o respingere totala. Poate fi vorba de o frauda, care este dezvaluita imediat dupa ce "angajatorul" anunta ca trebuie sa platiti o anumita suma pentru a aplica.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Capricorn

Capricornii se lasa dusi de val cu un nou joc downloadat pe telefonul mobil. Veti fia tat de atras incat veti uita complet de toate celelalte lucruri, inclusiv de faptul ca trebuia sa dati o mana de ajutor unor rude. Cand copiii incep sa faca glume pe seama atitudinii dvs, pe motiv ca va comportati ca un copil si nu ca un adult, veti incepe sa va simtiti jenat. Dupa ce veti ajuta copiii, va veti intoarce in schimb la jocul preferat, utilizand mai multa subtilitate de aceasta data, pentru a nu fi observat asa usor de cei din jur.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Varsator

Varsatorul isi va folosi pe deplin tactul in aceasta zi. In virtutea indatoririlor dvs, va trebui sa comunicati cu un individ foarte complex si incapatanat, dar eforturile tale vor avea un succes nemaiintalnit. Veti convinge aceasta persoana sa inceapa un parteneriat cu o organizatie a carei interese il reprezinta, dupa care sunteti respectat cu sinceritate atat de catre superiorii dvs., cat si de colegii dvs., oameni care au esuat deja in astfel de discutii.

Horoscop 12 aprilie 2018 pentru Pesti

Pestii sunt curprinsi de monotonie, plictiseala si sentimente triste. Veti incepe chiar sa va faceti griji ca aceasta primavara este fundamental diferita de tot ceea ce va obisnuiti. Veti simti chiar si ca romantismul din viata dumneavoastra lipseste tot mai mult si veti face tot posibilul sa schimbati ceea ce se intampla. Pentru acest lucru, aranjati o intalnire romantica intr-un loc elegant sau, intr-un fel, faceti o calatorie alaturi de sufletul dumenavoastra pereche.