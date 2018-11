Horoscop 12 noiembrie. O zodie se pregateste sa dea piept cu un eveniment important

Berbec

E o placere sa iti aduci aminte, din cand in cand, ce rol important au jucat altii in viata ta. Vin si astfel de momente de bilant cand ai ocazia sa-ti arati recunostinta fata de cei care te-au sprijinit cand ai avut mai mare nevoie.

O faci cu sinceritate si cu iubire, pentru ca esti constient ca, fara interventiile lor, candva, in momentele cheie ale existentei tale, ai fi pierdut timp si energie pentru a depasi singur acele hopuri.

Ei au fost alaturi de tine cu un sfat sau cu o mana de ajutor si ai trecut peste toate mai repede. Va veni ziua cand te vei putea achita de aceste datorii, pentru ca va exista si un moment in care le poti intoarce serviciile cu bucurie ca poti fi si tu de ajutor in acelasi mod.

Taur

Nu turna gaz pe foc peste o situatie cu iz negativ, ca nu cumva sa amplifici si mai mult emotia. Te afli intr-un mediu incarcat de energii neplacute si tu le simti acum mai puternic, pentru ca rezonezi mult mai usor la lucrurile neplacute din jur.

Nu le da mai multa atentie decat merita, pentru ca, stii cum se spune: nu alimenta cu energie ceva care nu-ti place pentru ca va creste in intensitate.

Daca ignori acel hop, daca te prefaci ca nu vezi nimic rau in ceea ce se petrece in preajma ta, daca nu dai atentie lucrurilor care nu vor sa mearga orice le-ai face, practic nu le lasi sa se manifeste si ele vor trece pe langa tine fara a avea efecte nefaste.

Gemeni

Ai un presentiment din ce in ce mai puternic legat de un eveniment care ar putea avea un efect bomba asupra ta. Tocmai pentru ca primesti deja unele avertismente subtile, te poti pregati sufleteste ca sa-i faci fata cu brio.

Nu te ia prin surprindere schimbarea care se apropie - chiar daca te poate duce intr-o cu totul alta directie decat ai sperat - daca incerci sa fii flexibil si curgator ca apa astfel incat sa te adaptezi imediat pe noul fagas.

Daca te fixezi pe un unic sens si acesta nu e momentan accesibil, bati pasul pe loc si suferi inutil. Lasa-te purtat intr-acolo unde curentul te duce in mod firesc.

Rac

Este momentul in care decizi o schimbare de proportii in viata ta, numai ca acum e doar startul. Rezultatele se vor arata mult mai tarziu, dar este foarte important momentul deciziei.

Practic, asa cum iti asterni acum, asa vei dormi, tocmai de aceea nu trebuie sa iei decizia la voia intamplarii, ci sa-ti iei toate masurile necesare pentru a ajunge la roade de care sa fii mandru. Lucrurile bune se cladesc mai lent, si asa simti si astazi, cand vezi ce greu se ajunge la scopul propus, dar esti convins ca esti pe calea cea buna.

Leu

Banii trebuie pusi frumos pe caprarii pentru a achita toate darile lunii, ba au mai ramas si cateva restante. Fii foarte cumpatat cand vine vorba de cheltuieli, administreaza-ti bugetul cu grija, deoarece ai mai multe plati de facut in scurt timp si daca dai banii intr-o singura directie, nu vei mai sti cum sa o scoti la capat.

Prudenta si mai ales talentul de administrator al propriilor resurse se vor dovedi a fi cheia acestei probleme, deoarece vei reusi sa tii totul pe un teren echilibrat, fara a genera alte crize.

Fecioara

Sentimentul de protectie pe care il ai este exact ce aveai nevoie pentru a indrazni sa faci o mare schimbare in viata ta. Pana mai ieri erai nesigur, neclar, nu stiai prea bine ce ai de facut sau daca e bine ceea ce intentionezi sa pornesti, dar acum, s-au adunat o serie de factori care te sustin in directia aleasa.

Primul lucru pentru a pasi pe acest drum e sa privesti in spate sa vezi ce cari dupa tine inutil, de ce te poti detasat sau descotorosi, pentru ca duci dupa tine amintiri, resentimente, regrete, emotii care nu-ti mai servesc la nimic. Esti pe drumul cel bun, dar evolutia depinde enorm de felul cum arunci balastul inutil peste bord., pentru ca abia dupa aceea incepe ascensiunea!

Balanta

Banii sunt facuti sa circule si nu vei dori sa stai prea mult cu ei in pusculita. Daca un prieten aflat in impas te roaga sa-l ajuti cu bani, o vei face fara sa stai pe ganduri, mai ales ca ai o suma acumulata in asteptare in cont. Ai maxima incredere ca iti va da banii inapoi si te bazezi pe buna voastra prietenie, dar nu strica sa ceri si niste garantii pentru ceea ce-i oferi. Isi va returna el datoria, dar nu atat de repede pe cat promite acum.

Scorpion

Spune ce ai decis, fara sa te gandesti la ce va spune lumea despre alegerile facute. Sunt deciziile tale si pentru multi par ciudate, fantasmagorice, nerealiste, dar tu crezi in ele si le vei urma cu sfintenie. Tu te bazezi pe flerul personal, nu pe parerea lumii, deci esti pregatit sa iti asumi deciziile ciudate si caile originale care vor duce acolo unde speri.

Daca vezi ca unii te judeca pentru alegerile facute, da-le apa la moara si razi alaturi de ei despre nebunia de care dai dovada, dar nu te abate de la ce ai ales. Tu prevezi deja rezultatele in perspectiva si arata promitator!

Sagetator

Este o zi banala, in fond, care nu aduce nimic iesit din comun, dar care tie iti convine de minune prin calmul si rutina ei. Te ocupi de lucruri statice, sedentare, dar pesemne ca tu chiar aveai nevoie de un astfel de ritm mai lent pentru a iesi din stresul ultimei perioade.

Cat timp nu apare nimic care sa-ti dea peste cap tihna aparenta, e o zi buna, deci profita de calmul care se lasa peste multe planuri din viata ta. Daca iti permiti o zi complet libera, fara nici un fel de efort, ar fi in beneficiul tau pentru a-ti reincarca bateriile. Ai nevoie de odihna si ceva mai multa liniste!

Horoscop 12 noiembrie 2018

Capricorn

Daca vezi ca nimic nu mai inainteaza urmand propriile tale idei, ar fi bine sa ceri ajutor de la altii. Ai putea intalni azi pe cineva care se va dovedi a fi cel mai eficient ghid pentru tine, in situatia de fata, ca atare nu te crampona doar de propriile principii.

Sunt momente cand a apela la altii si, mai ales, a respecta parerile lor, e salvator, asa cum se va intampla si astazi. Lasa incapatanarea la o parte si orgoliul ca te descurci si singur si asculta ce spune celalalt. Fie ca-i ceri tu direct sfatul sau ti-l ofera printr-un concurs de imprejurari favorabil tie, vei vedea ce folositoare e interventia sa!

Varsator

Azi ai putea gasi multa intelegere in lucruri sfinte, ca atare deschide un drum mai larg spre spiritualitate. Daca simti nevoia sa mergi din nou la biserica sau doar sa te rogi acasa in intimitate, efectul este acelasi si simti cum sufletul tau se elibereaza de intrebari si dileme.

Discutia foarte serioasa pe care o ai cu ceilalti va avea si asupra lor efect eliberator, pentru ca stii sa asculti si, mai ales, stii sa dai povete intelepte, desprinse din experienta ta de viata. Esti un interlocutor de nadejde de la care oricine are ceva de invatat.

Pesti

Nu te juca asa cu vorbele, mai ales daca in fata ta se afla o persoana pesimista care are tendinta de a trata orice cuvant ca pe un atac la persoana. Glumele trebuie spuse intr-o forma clara, care sa nu nasca interpretari eronate, deci fii foarte atent la ce ton folosesti atunci cand faci cuiva o poanta sau vrei sa ironizezi o situatie delicata.

Ar putea intelege altceva din gluma ta si dupa aceea nu vei mai sti cum sa dregi busuiocul. Nu te lua de defectele sau slabiciunile unora, pentru ca ii poti rani profund.