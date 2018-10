Horoscop 12 octombrie 2018. O mare apasare pentru o zodie

Horoscop 12 octombrie 2018 BERBEC

Unii isi folosesc autoritatea in orice imprejurare, chiar si in cele mai banale actiuni, deci sa nu te mire ca se misca in jurul tau nervi descatusati, cuvinte aspre sau comentarii acide pe marginea celor mai insignifiante subiecte. Unii nu-si dau seama cat de agresivi pot fi, de aceea tu trebuie sa dai primul dovada de toleranta si un dram de indiferenta cand dai piept cu astfel de oameni. Unii nu stiu altceva decat s-o faca pe durii, fara sa-si dea seama ca agresivitatea lor are efecte negative asupra celor din jur. Trebuie sa te protejezi de ei, deci stai departe de astfel de medii.

Horoscop 12 octombrie 2018 TAUR

Ceva din interiorul tau iti spune sa nu duci mai departe un plan care a inceput sa scartaie. E semn ca trebuie sa faci unele modificari la ceea ce faceai, ca sensul in care mergi nu duce nicaieri sau se va impotmoli cand iti va fi lumea mai draga. Nu ceilalti sunt cei care iti ofera azi cele mai bune sfaturi, ci chiar intuitia ta, mult mai limpede si mai ascutita, dar si mult mai transanta. Ea iti zice: opreste-te, cei din jur iti spun sa mai incerci, sa vezi incotro te indrepti, dar de data aceasta vocea interioara e mai sonora si are dreptate. Ascult-o doar pe ea!

Horoscop 12 octombrie 2018 GEMENI

La mintea logica si organizata cu care esti inzestrat, azi se mai adauga un mare atu: o creativitate bogata! Daca le vei corobora intr-un sens comun, ai putea avea parte de succese deosebite, pentru ca mintea si imaginatia pot scoate la iveala adevarate capodopere. Evident, nu trebuie sa fie planuri marete si megalomanice, ci chiar si cele mai banale aspecte ale vietii de zi cu zi pot beneficia de aceste resurse minunate pentru a gasi solutii creative si inteligente deopotriva. Daca dai examene, lucrari, scrii sau vorbesti in fata publicului, te bazezi atat de cunostintele tale bogate dar si pe un talent grozav de a pune in pagina sau in scena informatia.

Horoscop 12 octombrie 2018 RAC

Nu prea poti face un pas mai departe daca te inconjori de oameni lenesi, tristi, pesimisti, negativisti, ca atare. Daca vrei ceva de succes, alege-ti cu exigenta tovarasii. Azi ai in jurul tau persoane care te trag mai mult inapoi, care asteapta doar sa li se dea si sa li se faca, care se arata neputinciosi si saraci in idei, ca atare de aici trebuie sa inceapa reusita ta: in a-ti gasi cei mai buni parteneri de munca. Vei simti imediat daca mediul in care intri e pozitiv sau negativ, ca atare nu accepta chiar orice. Degeaba esti tu plin de elan si de creativitate daca ceilalti spun nu se poate sau nu e bine la tot ce propui, deci te descurci mai bine fara ei!

Horoscop 12 octombrie 2018 LEU

Te afli intr-un mediu animat, cu personalitati foarte diferite cu care trebuie sa relationezi. Vei descoperi o reala placere sa faci echipa cu nativii din celelalte zodii de foc, care sunt, astazi, cei mai buni tovarasi ai tai. Te stimuleaza, iti dau incredere, te imping de la spate, iar tu, la randul tau, le oferi lor o oarecare stare de liniste si bucurie prin simpla ta prezenta. Fa in asa fel incat sa-ti petreci ziua in compania celor entuziasti si dinamici, pentru ca impreuna veti avea o zi de milioane: incitanta, vesela, tonica.

Horoscop 12 octombrie 2018 FECIOARA

Fii foarte atent la sfaturile pe care le primesti azi din mai multe parti, pentru ca ele pot fi startul catre o directie complet noua. Nu te baza doar pe propriile idei si solutii, pentru ca alternativele cele mai bune vin acum de la cei care au trecut si ei, deja, prin situatia cu care te confrunti tu acum. Ei au incercat deja toate posibilitatile pana au ajuns la concluzia pe care ti-o ofera azi sub forma de sfat sau chiar ca o mana de ajutor de care poti beneficia cu incredere. Ei nu-si dau, asa, cu parerea, ci ceea ce spun e deja varianta optima pentru ceea ce ai tu de rezolvat.

Horoscop 12 octombrie 2018 BALANTA

Treci printr-un moment in care trebuie sa arati cat de puternic esti, cat de pregatit esti in fata unei noi provocari, cat de serios privesti lucrurile. Nu e cazul sa fii sensibil, sa te temi de ceea ce urmeaza, sa te lasi condus sau intimidat de altii aparent mai puternici, ci e momentul tau de maxima luciditate si de curaj in care iti poti demonstra suprematia. Esti cel mai bun, nu ai motive sa te indoiesti de acest adevar, deci rupe orice bariere care te mai tin pe loc si fa un pas in fata tuturor cu incredere. Esti stapan pe situatie, detii toate informatiile de care ai nevoie in acest sens, dar iti mai trebuie doar un strop de tupeu ca sa te pui si mai mult in valoare.

Horoscop 12 octombrie 2018 SCORPION

Lasa-ti inima sa respire din nou, pentru ca ai tinut-o inchisa intr-o zona obositoare care a lasat urme asupra ta. E momentul sa te descatusezi de emotiile negative in care ai stat captiv de buna voie, desi ai fi putut lupta cu aceste stari nefaste. Lupta cu depresia, cu tristetea, cu senzatia ca nimeni nu te iubeste, pentru ca te inseli! E doar un moment mai sensibil pentru inima ta, si pentru ca orizonturile sunt innegurate, ai tendinta de a le privi pe toate cu un ton mai pesimist. Cineva drag este alaturi de tine pentru a-ti distrage atentia de la ceea ce te apasa, totul e sa-l lasi sa te ajute.

Horoscop 12 octombrie 2018 SAGETATOR

O vreme ai stat pe margine asteptand nici tu nu stii ce anume, dar azi iei taurul de coarne si faci un mare salt inainte, iesind din zona de confort. Nu trebuie sa astepti pasiv sa se intample o minune, ci succesul depinde numai de propria ta vointa. Depaseste-ti propriile temeri, limite, incertitudini si fa un pas in fata, pentru ca primul pas e cel mai greu, dupa el vine o intreaga poveste. Este un moment excelent sa-ti pui vointa la treaba, pentru ca nu asteptarea cuminte de pe margine e solutia in situatia de fata. De tine depinde sa dai startul curajos intr-o noua aventura, chiar daca nu e deloc una simpla.

Horoscop 12 octombrie 2018 CAPRICORN

Fiecare problema are o solutie, ca atare nu merita sa pierzi timp si energie analizand-o pe toate partile la nivel teoretic. E vremea sa pui mana pe unelte si sa faci ceva concret, pentru ca depasirea unui impas tine de actiune, nu doar de vis sau intentie. Ceea ce incepi azi poate avea efecte benefice maine, pentru ca un impas nu e altceva decat o oportunitate de a trece la fapte. Nimic nu te tine pe loc, nici nu e un capat de drum, ci fiecare moment de pe parcurs devine startul spre alt nivel in ceea ce ai pornit. Ai ajuns intr-un punct critic? Nu-i nimic: ia o decizie ferma si treci la etapa urmatoare!

Horoscop 12 octombrie 2018 VARSATOR

Simti o mare apasare pe inima din cauza unei dezamagiri profunde, poate din cauza iubirii. Nu sta sa cantaresti acest gol atat de mult, pentru ca e o tristete trecatoare ce poate fi imediat compensata cu altceva. Daca ai fi mai atent, ai descoperi ca, desi din directia de unde asteptai un miracol nu apare nimic, ti se ofera in schimb altceva, poate la fel de bun, dar pe care esti tentat sa-l respingi pentru ca nu seamana cu ceea ce visai. Ba da, poate fi un inlocuitor la fel de bun care iti va diminua greutatea de pe inima, dar depinde numai de tine sa accepti ce ti se ofera. Uneori alternativele pot fi mai bune!

Horoscop 12 octombrie 2018 PESTI

Ai impresia ca lumea nu te intelege corect, desi faci eforturi mari pentru a-ti exprima punctul de vedere cu luciditate. Nu e o chestiune de perceptie a informatie, ci de receptare a emotiilor, pentru ca nici tu nu le transmiti in cea mai clara forma, dar nici ei nu fac nimic sa-si deschida inima mai larg ca sa le primeasca. Nu te astepta nici la semnale prea vii de afectiune, nici la vorbe prea calde, pentru ca azi fiecare e concentrat pe propriile probleme, fara sa acorde atentie celor din jur. Mai degraba tu reusesti sa te apleci asupra nevoilor altora, decat sa incerce vreunul din preajma ta sa te asculte cu inima.