Horoscop 12 septembrie 2018: Ce zodie simte fiorii iubirii

Horoscop 12 septembrie 2018 BERBEC

De multe ori iti doresti sa primesti a doua sansa, cu gandul la un eveniment din trecut care n-a iesit chiar asa cum ai fi sperat, si iata ca azi ti se ofera! Ai grija cum o folosesti, ar putea fi ultima ocazie de a mai incepe odata ceea ce altadata s-a impotmolit din vina ta.

Arunca o privire inapoi in trecut si descopera acel subiect care n-a fost dus la indeplinire asa cum se cuvine si ia-l de unde l-ai lasat. Acum ar putea merge mult mai bine, pentru ca intre timp ai mai acumulat ceva experienta.

Horoscop 12 septembrie 2018 TAUR

Presimti ca se apropie un eveniment care iti inspira o oarecare teama dar, in loc sa folosesti timpul ce te desparte de acesta intr-un mod constructiv, stai si-ti torni singur cenusa in cap, lamentandu-te intruna. Lucrurile ar putea fi gestionate cu bine, chiar daca nu e vorba de un eveniment fericit, si aceasta tocmai pentru ca ai fost avertizat si ai timp sa le aranjezi pe toate in asa fel incat sa nu te afecteze urmarile neplacute. Zi mersi ca mai ai cateva zile la dispozitie pentru a te pregati sufleteste ca sa treci cu brio peste acel hop.

Horoscop 12 septembrie 2018 GEMENI

Linguselile unui amic vor ajunge acolo unde si-a propus, pentru ca poate castiga ceva de la tine doar pentru cu vorbe dulci. Apeleaza la minciuna, la prefacatorie, la masti care te conving mult prea usor, dar in spatele lor nu se ascund ganduri atat de bune. Din pacate, mai credul din fire, te vei lasa pacalit de metoda sa de cucerire si-i vei oferi, in final, ceea ce urmareste de la tine. Esti atat de bun la suflet, incat tratezi gesturile sale de prietenie ca fiind sincere, dar el nu vrea altceva decat sa-si atinga scopurile prin intermediul tau.

Horoscop 12 septembrie 2018 RAC

Daca te simti cu musca pe caciula cu ceva, daca stii ca nu ai cu ce te lauda in acest moment, mai bine ai sta cuminte in umbra o perioada. Nu trebuie sa remarce si altii ca nu ai facut totul ireprosabil, ca te-ai mai abatut de la reguli, ca ai mai incalcat unele legi, ca ai ocolit caile morale si corecte, deci tacerea se va dovedi a fi cel mai bun remediu ca sa treci peste asta. Anonimatul e de preferat, dar in tot acest timp, daca tot stii ca ai comis o eroare, fa tot posibilul s-o repari, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, tot va iesi la lumina. Nu lasa pe altii sa afle, ci rezolva repede!

Horoscop 12 septembrie 2018 LEU

Tu esti un pic mai diferit decat restul lumii, dai dovada de o originalitate de multe ori greu de inteles, poate pentru ca esti un excentric, un avangardist, un rebel in multe privinte, dar vei vedea ca, asa ciudat cum esti, multa lume depinde de deciziile tale. Unii s-au saturat de rutina, de monotonie, de lucrurile pe care le fac la fel de ani de zile si te privesc azi ca pe eroul lor salvator. Tu le arati alta cale decat tot ce au incercat ei inainte si, desi pare complet ciudata si riscanta pentru ei, te vor urma cu incredere deplina, ca si cum tu esti iesirea lor din banal.

Horoscop 12 septembrie 2018 FECIOARA

Joci un rol cheie in rezolvarea unei probleme de serviciu cu care multa lume isi bate capul. Tu esti bine pregatit la nivel teoretic, ai acumulat deja informatiile necesare pentru solutionarea situatiei de fata, dar astepti sa ti se ceara parerea. Consideri ca, daca te bagi fara sa fii consultat, ar fi un semn de infatuare. Iti cunosti valoarea, si altii ti-o cunosc foarte bine, dar de data aceasta stai cuminte in banca ta pana cand colaboratorii ajunsi in impas vor ajunge la concluzia ca trebuie sa apeleze la tine. Abia dupa aceea orgoliul tau se va umfle in pene!

Horoscop 12 septembrie 2018 BALANTA

Ai ajuns la capatul unui proiect si deja poti sarbatori reusita! Ai parcurs un drum anevoios, ai muncit din greu, dar esti multumit de rezultate. Acum, privind inapoi, spui ca nici nu mai conteaza eforturile depuse in ultima perioada pentru a ajunge aici, ci conteaza numai sentimentul de satisfactie a muncii implinite care te invaluie acum si te face sa te simti bine. Meriti felicitari, tocmai pentru ca ai trecut prin suficiente probe pe parcurs, cand aproape ca ai fi fost tentat sa renunti, dar iata ca insistenta si rabdarea iti sunt acum rasplatite pe deplin!

Horoscop 12 septembrie 2018 SCORPION

Iti tot faci procese de constiinta pentru o veche greseala de care nu te poti inca detasa, desi ea nu-si mai arata demult efectele. E vremea sa te eliberezi tu, mai intai, de acea obsesie, pentru ca esti inca bolnav emotional din cauza celor intamplate candva. Iarta, uita, sterge cu buretele, inchide acel sipet cu amintiri urate, pentru ca numai de tine depinde sa echilibrezi situatia trecutului in comparatie cu prezentul. Poti lua acum o decizie salvatoare care reabiliteaza toata situatia de atunci, dar e nevoie de un dram de curaj ca sa faci asta. E o operatie fara anestezie, dar, dupa ce termini, vei fi complet vindecat.

Horoscop 12 septembrie 2018 SAGETATOR

Lasa-te ghidat intr-o directie noua de oameni care au experienta in acel domeniu. Nu orbecai de unul singur fara sa stii foarte clar ce ai de facut sau incotro mergi, ca sa nu pierzi timp si energie inutil, fara rezultate palpabile. Altfel lucrezi sub directa conducere a unor persoane care se pricep, pentru ca aceasta poate fi chiar meseria lor: de profesori, de indrumatori, de consilieri care isi pun cunostintele in slujba ta. Deocamdata nu prea stii unde duce acest drum, dar merita sa ai incredere in instructiunile primite si sa le urmezi ca la carte.

Horoscop 12 septembrie 2018 CAPRICORN

Se creeaza o atmosfera foarte placuta in grupul din care faci si tu parte, ceea ce va indeamna pe toti la dialog, la o cooperare fructuoasa, la o prietenie din care se pot naste rezultate care sa multumeasca pe toti. Alatura-te colegilor cu interese similare si uniti-va fortele intr-un sens comun, pentru ca ceea ce iese azi din eforturile voastre adunate la un loc e demn de lauda! Unul din secretele reusitei este optimismul, si atat timp cat va tratati unii pe altii ca de la egal la egal, ca buni prieteni, victoria comuna nu e departe.

Horoscop 12 septembrie 2018 VARSATOR

Intri intr-o competitie alaturi de rivali puternici, dar nu ti-e deloc teama de confruntare, pentru ca esti stapan pe situatie si ai toate sansele sa te impui. Fata de contra-candidatii tai, tu ai un atu forte: un dram de tupeu car te ajuta sa treci peste orice piedica, la care se adauga si resurse imense de energie, care, coroborate, te vor propulsa direct in frunte. Succesul poate fi al tau, deci implica-te fara teama in lupte de opinii, concursuri sau conflicte din care trebuie sa iesi invingator. Poti fi primul!

Horoscop 12 septembrie 2018 PESTI

Iubirea este cel mai frumos dar pe care l-ai putea primi azi de la viata! De unde nici nu te astepti, se poate ivi sansa unei idile, dar numai de tine depinde daca o lasi sa te cucereasca sau o privesti cu mai multa detasare. Inima ta bate mai tare cuprinsa de fiori noi, de emotii intense, incat apar si premisele unei iubiri la prima vedere. Gesturile de afectiune care se schimba intre tine si omul drag sunt la cote maxime, incat iubirea voastra se reaprinde din nou ca la inceput.