Horoscop 13 august 2018. Inceput perfect de saptamana pentru aceste zodii

Horoscop 13 august 2018. Unele zodii vor pleca in calatorie, alte semne zodiacale vor lua decizii majore. Ce au pregatit astrele pentru acest inceput de saptamana pentru fiecare semn zodiacal.

BERBEC

Totul se intampla exact la timpul potrivit, de parca cineva te-ar intreba pe tine daca iti convine acest ritm de evolutie. Exact cand ai nevoie de un lucru, el deja apare in calea ta, cand visezi la o rezolvare, se iveste si ea din senin, si totul face parte dintr-o sincronizare perfecta intre ce ti-e scris si ce iti doresti tu mai mult de la viata.

Inima ta e incantata, pentru ca lucrurile se petrec exact ca in visele tale cele mai frumoase si nu se poate sa nu spui azi, cu mana pe inima, ca esti fericit! Simti iubirea divina cum se varsa asupra ta, de vreme ce toate se petrec asa cum ai tu nevoie!

TAUR

Te cramponezi prea mult de hopurile vazute sau nevazute din calea ta, cand ele pot fi trecute cu calm si intelepciune. Nu ai de ce sa-ti faci griji, deci nu te opri din mers din cauza banalelor hopuri, inerente in drumul oricui. Ai si din ele ceva de invatat, totul e sa nu le amplifici mai mult decat e cazul.

Primesti de undeva o garantie, o informatie salvatoare sau doar un sentiment de liniste care te ajuta sa mergi mai departe, fara sa-ti mai bati capul cu micile probleme de pe parcurs. Nici nu pot fi evitate, dar nici nu sunt imposibil de trecut, deci nu exagera gravitatea situatiei!

GEMENI

Te-ai decis sa faci ordine in viata ta si primul pas e sa privesti mult mai sincer relatiile tale cu ceilalti. Ai descoperit ca ai in preajma multi prieteni falsi, oameni care ti se baga pe sub piele apeland la tertipuri incorecte, si bine faci ca vrei sa-i mai cerni! Mergi mai departe in acest proces de eliberare de minciuna, da-i afara din viata ta pe cei care doar profita de bunatatea ta, pentru ca nu ai nevoie de ei.

Chiar cu riscul de a ramane doar cu o mana de prieteni alaturi, macar acestia sunt adevarati si te poti baza pe ei la nevoie. Restul sunt simple cunostinte de care te poti lipsi chiar de azi!

RAC

Ai tot amanat acest moment de frica sa nu iei o decizie gresita, dar in cele din urma trebuie sa te hotarasti sa spui odata stop si sa inchizi un capitol din care nu mai ai nimic de castigat. E ca si cum presimteai ca vine finalul unei etape dar, ca sa nu pierzi tot ce ai construit pana aici, ai tot tergiversat finalul si ai sperat ca mai poti continua o vreme asa.

Iata ca nu se mai poate trage de timp, ca atare trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa-ti iei ramas bun, oricat de dificil ar fi finalul. Te vei elibera complet si apoi vei putea sa te gandesti la alta directie.

LEU

Ai nevoie de cineva langa inima ta care sa te asculte, sa te aline, sa-ti abata gandurile de la o problema care te macina. Exista o astfel de persoana, cineva nascut in zodie de apa care are efect e balsam asupra ta. Te linisteste cu vocea sa calma, te mangaie cu vorbe bune, te invaluie cu iubire neconditionata si pura.

Nimeni nu-ti inspira aceasta pace fantastica, atat la exterior, cat si la interior, deci cand stai in preajma sa, parca te-ai afla langa o apa lina. Ajunge doar s-o asculti sau s-o privesti si te calmezi ca prin farmec!

FECIOARA

Nu te poti detasa de o situatie care inca te deranjeaza, dar azi apare o solutie care te-ar putea ajuta sa scapi de aceasta obsesie. Iarta, uita, inchide acel capitol odata pentru totdeauna deoarece nu mai are nimic bun de oferit in viata ta, dar numai de tine depinde cat de deschis esti la iertare!

Situatia prin care treci azi exact asta iti da ocazia: de a te vindeca de o amintire sau o vina pe care o duci dupa tine, de a o rupe cu trecutul, de a intinde o mana spre impacare, chiar daca orgoliul nu te lasa sa le accepti atat de usor, dar merita s-o faci!

BALANTA

Vestile care sosesc de departe te irita, pentru ca nu auzi ceea ce ai fi dorit sa auzi. Apar vesti despre conflicte, divorturi, neintelegeri, certuri intre oameni, iar unele dintre acele subiecte intens dezbatute pot avea urmari si asupra ta, tocmai de aceea devii si tu foarte repede un pachet de nervi.

Inclusiv deplasarile in plan geografic sunt motive de stres, ca atare sa nu te miri ca orice drum pe care-l faci e intesat de belele, de conflicte la tot pasul, de nervi descatusati in trafic. E fireasca starea de tensiune la atmosfera acestei zile, dar incearca s-o tii sub control.

SCORPION

Nu pune la suflet un mic hop absolut firesc in drumul tau catre succes si nu te lasa doborat de el. Ai multe de invatat si din astfel de situatii chiar daca nu sunt asa cum doreai. Ai rabdare, stai pe loc si descopera ce ai de invatat din aceasta lectie si dupa aceea treci mai departe.

Nu sari peste acest hop fara sa te gandesti ce are el de transmis, ca si cum n-ar insemna nimic, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, vei fi intors din drum tot la aceasta etapa. Mai bine chibzuiesti profund acum, decat sa mai faci si altadata vreun ocol pe aici. Nu sari peste aceasta lectie ca si cum n-ar fi existat!

SAGETATOR

Daca trebuie sa participi intr-o competitie sau esti implicat intr-o situatie conflictuala, nu vei fi in cea mai buna forma pentru lupta, pentru ca esti mult mai sensibil azi. Lupta-te cu starile contradictorii care se cuibaresc azi in inima ta, deoarece ai nevoie sa fii linistit, relaxat, nicidecum stresat si incarcat de atatea emotii negative.

Esti in fata unui moment tensionat care naste un fel de trac in interiorul tau pentru ca nu stii foarte sigur nici ce te asteapta si nici cum vei face fata acelei provocari, de aceea stai ca pe ghimpi in asteptarea primei infatisari.

CAPRICORN

Prea cari dupa tine un bagaj imens de amintiri care nu-ti fac bine, te raportezi prea mult la cele intamplate candva, din care deja ti-ai invatat lectia, deci ar fi timpul sa te debarasezi de povara si sa te concentrezi asupra prezentului. Ce a fost a fost, nu te mai intoarce acolo, ci elibereaza-te de acest balast emotional care nu-si mai are rostul.

Din pacate ai in preajma oameni care, fac ce fac, si tot acolo in trecut te trag, deci ar trebui sa ii tii mai intai pe ei la distanta daca vrei sa te detasezi de ceea ce nu-ti mai face placere. De tine depinde sa inchizi acel capitol care nu te onoreaza!

VARSATOR

Esti blocat intr-un punct mort de cateva zile si tot nu-i dai de capat, de aceea trebuie sa stii la cine sa apelezi la nevoie ca sa te scoata din impas. Exista cineva care detine azi cheia problemei tale, totul e sa lasi jena deoparte si sa intrebi.

Nu e nicio rusine sa nu stii cum sa rezolvi uneori cate o problema complicata, deoarece asa se invata: din greseli, luandu-ti inima in dinti sa te informezi de la cei cu mai multa experienta. Daca te incapatanezi sa le faci pe toate singur, s-ar putea sa nu iesi prea usor din impas, deci cere ajutorul!

PESTI

Chiar daca nu primesti raspunsurile potrivite atunci cand ai dori tu, trebuie sa ai rabdare pentru ca ele vin totusi odata si-odata. Tu deocamdata cere de sus ghidarea potrivita si apoi asteapta, pentru ca nu pot veni solutiile exact atunci cand vrei tu, trebuie sa iti educi rabdarea si sa faci pace cu timpul care trece in ritmul lui firesc.

Asteptarea are si ea un rost, pentru ca pe parcursul trecerii zilelor sau saptamanilor pana la atingerea acelui scop, mai ai multe de descoperit, de aflat, de invatat, deci timpul nu trece in zadar, ci ca o acumulare de capital si experienta.