Horoscop 13 martie 2018. Ce zodii au o zi de marti cu ghinion

Berbec - Horoscop 13 martie 2018

Impasul care apare azi pe neasteptate in planurile tale te dezarmeaza pe moment, dar nu pentru mult timp. Esti constient ca nimic nu se va rezolva de la sine, de aceea te ambitionezi sa lupti cu aceste obstacole si sa nu le lasi sa puna stapanire si pe tine.

Bravo, dai dovada de tenacitate si de curaj exact acolo unde altii ar fi clacat cel mai repede, semn ca pe tine nu te opreste o piedica oarecare.

Descoperi in tine resurse de energie care te vor ajuta sa repari situatia foarte repede si sa mergi mai departe mandru de tine!

Taur - Horoscop 13 martie 2018

Incearca sa te descurci singur in proiectul la care lucrezi, pentru ca nu e recomandabil sa spui tuturor ce ai de gand sa faci.

Cineva ar putea sa-ti fure ideile si sa te trezesti mai tarziu ca iesi al doilea intr-o competitie de idei, in timp ce castigatorul jubileaza pe seama ideilor furate de la tine.

Discretia, prudenta, tacerea, izolarea - sunt solutiile cele mai bune in situatia de fata, deci taci si faci, si abia la final poti sa te lauzi cu realizarile tale.

Nu e bine sa bati toba prin sat, ci spune ce planuri ai doar la cel mai de incredere prieten. Nimeni altcineva nu trebuie sa afle, deocamdata.

Gemeni - Horoscop 13 martie 2018

Nimeresti intr-un mediu in care iti place cum esti tratat. Simti in tonul tuturor apreciere, respect, pentru ca nimeni nu te judeca aici, nimeni nu-ti pune etichete nemeritate, ci te vede exact asa cum esti tu cu adevarat.

Nici tu nu incepe sa-i cataloghezi pe ceilalti in niciun fel, pentru ca dialogul se va mentine pe un teren pasnic si amiabil atat timp cat stiti sa va apreciati corect unii pe altii.

Lasa barfa, lasa judecatile de valoare fara sa-l cunosti pe cel de langa tine. si ai sa vezi ce relatie buna ai cu oricine!

Rac - Horoscop 13 martie 2018

Desi tu ai o relatie mai speciala cu trecutul, de data aceasta conteaza doar ce te asteapta maine! Ca sa treci la un nivel superior al unei actiuni in care esti implicat, trebuie mai intai sa faci ordine in etapele deja parcurse.

Priveste un pic inapoi sa vezi ce a ramas nerezolvat si abia dupa aceea concentreaza-te asupra celor care vin.

Te poti elibera de un balast care nu-si mai are rostul, de amintiri neplacute sau de un sentiment de vina pe care il tot cari dupa tine, dar acum ai ocazia de a sterge cu buretele acest trecut pentru a intra intr-o noua etapa, mult mai ofertanta si mai interesanta.

Leu - Horoscop 13 martie 2018

Decizia pe care o iei azi poate soca pe multa lume tocmai pentru ca schimba complet lucrurile.

Nu esti atat de ferm de obicei, iti plac schimbarile radicale, dar azi esti pregatit de o mare rasturnare de situatie, esti convins ca e obligatorie de aceea esti gata sa darami tot, ca s-o iei mai apoi in cu totul alt sens.

Chiar daca schimbarea te sperie, spui gata, stop, pana aici, ca de maine sa refaci totul din temelie. Multi se intreaba de unde ai, brusc, atata curaj, dar cand esti strans cu usa descoperi in tine calitati pe care nici tu nu stiai ca le ai.

Fecioara - Horoscop 13 martie 2018

Faci totul ca la carte, chiar daca cei din jur te ispitesc sa incalci unele reguli. Intuitia ta iti spune ca e mai bine sa urmezi caile drepte decat sa obtii ceva apeland la tertipuri necinstite.

Esti constient ca adevarul iese intotdeauna la iveala si, cand ceilalti se vor cai si vor suferi consecintele propriilor abateri, tu vei avea curajul sa iesi in fata si sa spui cu mandrie ca ai urmat caile cele bune.

Cineva este acolo sa judece lucrurile la modul cel mai sever si tu poti iesi cel mai bine din aceasta analiza la sange, tocmai pentru ca nu te-ai abatut de la lege.

Balanta - Horoscop 13 martie 2018

Nu te astepta ca relatia dintre sexe opuse sa se desfasoare pasnic si armonios, pentru ca oricum ai privi lucrurile, barbatul si femeia nu pot fi la fel. Daca celalalt ridica tonul, incearca sa aplanezi tu conflictul inainte de a deveni prea agresiv.

Unul trebuie sa cedeze, deci fii tu balanta care mentine echilibrul intre energiile descatusate. Tu poti fi cheia armoniei depline intre partea masculina si cea feminina aflata azi in conflict, deci accepta faptul ca celalalt e nervos.

In fond contrastele de atrag, deci nu-ti displace aceasta lupta intre un el si o ea, indiferent in ce tabara esti.

Scorpion - Horoscop 13 martie 2018

Esti inca sub influenta unei vesti care te-a pus intr-o lumina defavorabila si e normal sa suferi ca ai fost tratat nedrept. In loc sa stai si sa ticluiesti planuri de razbunare, mai bine ai aduna probe in favoarea ta pentru a-ti recupera imaginea pe care consideri ca o meriti.

Poti gasi usor marturii care sa certifice faptul ca esti nevinovat, ca tot ce ai facut a fost conform regulilor si nimeni nu are dreptul sa te acuze de ceva.

Dar daca totusi te simti cu musca pe caciula oricat de putin, fa un efort sa repari situatia, inainte de a trece cineva la masuri mai drastice impotriva ta.

Sagetator - Horoscop 13 martie 2018

Fii un pic mai atent la ceea ce iti transmite organismul, pentru ca ai putea fi tentat sa-i oferi mai mult decat are nevoie. Putin rasfat nu strica nimanui, dar totusi aluneci incet spre unele excese care pot lasa urme asupra corpului tau.

Ca ai tendinta de a manca mai mult, ca esti atras de activitati care nu-ti fac bine sau sa te lasi dominat de placeri nesanatoase, fii sigur ca toate acestea vor avea efecte asupra starii tale de bine.

Poate pe moment e comod si confortabil sa te complaci in bucuria simturilor, dar peste cateva zile s-ar putea numara kilogramele in plus sau orele nedormite.

Capricorn - Horoscop 13 martie 2018

Calatoriile care erau programate pentru azi contin o mare doza de agresivitate.

Ori traficul e infernal si te enervezi la tot pasul, eliberandu-ti nervii pe ceilalti soferi, ori ceea ce te asteapta pe parcurs te face sa regreti ca ai plecat la drum, pentru ca nu e o zi tocmai potrivita pentru deplasari.

Te intorci acasa frant de oboseala si stresat, fara prea multe treburi rezolvate pe parcursul zilei. Daca poti amana calatoriile pe altadata, ai fi mai castigat, dar probabil e o obligatie de serviciu ce nu sufera amanare.

Varsator - Horoscop 13 martie 2018

Simti ca cineva mult mai puternic decat tine, din alte dimensiuni, iti ghideaza pasii in directii noi, si pentru ca nu detii tu controlul, asa cum iti place de obicei, esti nesigur pe tine.

Mai lasa si destinul sa te duca unde vrea el, fara sa tii tu volanul strans in maini, pentru ca nu ai de unde sa le stii tu pe toate. Vei vedea ca tot ce se petrece acum in calea ta e spre binele tau deci nu are rost nici sa te temi, nici sa te opui.

Esti in siguranta si vei primi, la final, exact ce ti se potriveste. Lasa-te dus de val: totul va fi bine!

Pesti - Horoscop 13 martie 2018

Incearca sa te eliberezi de acele ganduri despre care stii si tu ca iti blocheaza evolutia. Sunt temeri inutile, indoieli care nu-si au rostul, piedici pe care ti le pui singur in cale si care nu au ce cauta pe drumul tau spre succes.

Ai demonstrat si altadata ca orice e posibil daca gandesti pozitiv si liber, concentrat asupra telului final si nu asupra hopurilor de pe parcurs, ca atare lasa deoparte atitudinea ta excesiv de critica sau auto-critica, si indreapta-ti atentia spre ceea ce te asteapta dincolo de drumul care se cere parcurs.

Viitorul e promitator, totul e sa crezi si tu in asta cu tarie!