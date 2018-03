Horoscop 14 martie 2018. Un nou inceput pentru aceasta zodie

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie - 20 aprilie)

Astazi ar trebui sa te simti puternic, sanatos si carismatic. Este posibil sa primesti invitatii la intruniri foarte placute. Vei fi surprins de cresterea popularitatii tale. Oportunitati extinse de cariera iti pot veni in cale de la cunostinte noi si poti vedea cum ti se deschid usi spre o noua viata, prieteni noi, pozitie noua si poate chiar ideea unui nou camin.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie - 21 mai)

Optimismul si entuziasmul ce te vor insoti cateva luni de acum inainte te fac sa te simti increzator si puternic. Cerul este limita ta acum! Un vizitator de sex masculin poate avea vesti surprinzatoare pentru tine. Este o zi buna pentru a face investitii si a cumpara orice forma de proprietate. Daca astepti bani prin hartii legale sau contracte, pot sosi astazi. Noaptea iti poate aduce vise intense si interesante. Este o zi cu totul satisfacatoare.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai - 21 iunie)

Poti primi informatii interesante din alt oras sau din alta tara astazi. Ele pot implica si un proces mai adanc de gandire, ducand la decizii ce pot afecta cursul vietii intr-un fel anume. Te poti gandi sa urmezi cursuri spre a-ti completa specializarea si abilitatile. Starea ta astazi ar trebui sa fie optimista si pozitiva. Esti plin de scheme utopice despre viitor. Mai asteapta cateva zile si apoi incepe sa iti faci planuri definitive.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie - 23 iulie)

Ar trebui sa te trezesti simtindu-te puternic si increzator. Asteapta-te sa primesti vesti bune astazi ce iti vor creste si mai mult starea de spirit. Dupa-amiaza te poti duce la un party sau o intalnire cu vecini. Vei avea clipe foarte placute intalnindu-te cu lume astazi. Relaxeaza-te neaparat pe seara.

Horoscop zilnic LEU (24 iulie - 23 august)

Natura ta joviala si foarte deschisa este intensificata astazi asa ca probabil ca esti pus pe a merge la intalniri relaxante, la un party sau la vreo aniversare. Si generozitatea ta este la cote inalte si asta poate lua multe forme ce vor fi apreciate de cineva special din viata ta. Gandeste-te sa iti iei partenerul la diversele intalniri sociale si sa il / o faci sa se simta starul serii.

Horoscop zilnic FECIOARA (24 august - 23 septembrie)

Cuvantul cheie pentru tine astazi este inspiratie. O atitudine optimista si entuziasta poate duce la o imaginatie puternica care poate duce la randul ei la manifestari si planuri concrete pentru noi proiecte. Poate fi vorba de domeniul artistic, de business sau centrat in jurul casei tale in vreun fel. Indiferent despre ce este vorba, este o zi foarte buna sa pui planurile in miscare. Toate semnele indica succes pe orice proiect inceput sau completat astazi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie - 23 octombrie)

Un grup din care faci parte sau cu care esti asociat iti poate aduce informatii in atentia ta care te pun intr-o stare mentala pozitiva si iti vine sa pleci acasa topaind de incantare. Azi te vei bucura de socializare si vei fi chiar mai gregar decat de obicei. Atat vechii cat si noii prieteni iti pot cauta compania. O victorie vine spre calea ta si asta contribuie la starea ta excelenta. Savureaza-ti ziua!

Horoscop zilnic SCORPION (24 octombrie - 22 noiembrie)

Munca ta fidela si sustinuta, in completare cu multe sacrificii facute in numele carierei in curand vor da roade. Anticiparea unei evaluari excelente si a unei posibile promovari se simte in aerul tau toata ziua, asa incat poti visa si planifica viitorul. Bucura-te de aceasta stare de incredere si pace a mintii pe care o meriti din plin. Petrece timp drag cu familia. Poate planificati o sarbatoare in avans sau gasiti un bun pretext de petrecere.

Horoscop zilnic SAGETATOR (23 noiembrie - 21 decembrie)

Felicitari! Ai atins o tinta pentru care muncesti de ceva timp. Succesul si avansarea sunt pe cale spre tine si te vei simti foarte entuziast si optimist despre viitor. Unele mari schimbari pot avea loc in viata ta dar ele toate se promit a fi pozitive. Asteapta-te sa calatoresti si sa ai multe noutati de invatat. Fa maximum din aceste energii.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie - 20 ianuarie)

Vise vii si minunate te-au incantat noaptea trecuta, lasandu-te dezamagit ca nu sunt reale. Dar ele au un mesaj pentru tine asa ca noteaza-ti visele a doua zi si analizeaza-le mai tarziu. Abilitatile tale paranormale si imaginatia iti sunt foarte ascutite astazi. Este o zi excelenta sa iti incepi un proiect artistic la care te gandesti de ceva vreme. Bucura-te de aceasta zi.

Horoscop zilnic VARSATOR (21 ianuarie - 19 februarie)

Simte-te liber sa beneficiezi din plin de energii sociale foarte deschise astazi. Tu, in mod special, te vei simti ca pestele in apa la orice intalnire sociala, cu multa usurinta in discutiile cu oricine nou si incantator din incapere. Este o zi potrivita sa intalnesti pe cineva nou. Cineva de sex opus poate fi in mod special atras de tine. Flirteaza cat vrei, daca statutul social iti permite!

Horoscop zilnic PESTI (19 februarie - 20 martie)

Asteapta-te astazi la surprize foarte placute. Daca esti singur, e posibil sa primesti semne de la cineva interesat de tine romantic. Acest lucru iti va creste nivelul de incredere de sine si deci vei pluti toata ziua. Cu aceste aspecte astrale, orice relatie sau proiect incepute astazi vor avea o energie minunata in spatele lor.