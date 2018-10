Horoscop 14 octombrie 2018 - Probleme in cuplu

Horoscop 14 octombrie 2018 BERBEC

Nu esti in apele tale, dar ai norocul de a chema alaturi de tine oameni care iti inspira incredere si te ajuta sa tii sub control emotiile negative.

Alege compania oamenilor maturi, a celor cu multa experienta de viata si asculta sfaturile lor, pentru ca ei iti transmit solutii concrete la problemele cu care te confrunti. Daca esti in impas, fa o vizita unui frate mai mare sau cere sfatul superiorilor tai, pentru ca nu e o rusine sa nu stii ce sa faci in unele momente.

Ei au trecut deja prin situatii similare si ar sti ce sa-ti spuna ca sa treci si tu de acest hop. Nu incerca sa le faci pe toate de unul singur, pentru ca azi primesti solutia de la altii.

Horoscop 14 octombrie 2018 TAUR

Nu te poti intelege cu reprezentantii generatiilor aflate la distanta mai mare fata de tine. Te comporti ca un om cu experienta, serios, sobru, cu scaun la cap, si nu apreciezi atitudinea superficiala si jucausa a celor tineri.

Nu fi atat de rigid, pentru ca o alura de acest gen poate genera ironii, chiar si o atitudine nepoliticoasa la adresa ta. Adu-ti aminte ca au fost si tu ca ei, ai fost si tu tanar si nici tu nu ai privit lucrurile de la nivelul varstei tale actuale. Coboara un pic stacheta si lasa atitudinea aceasta batoasa pentru altii, nu pentru cei care iau totul ca pe o joaca! Mai destinde-te si tu un pic.

Horoscop 14 octombrie 2018 GEMENI

Daca tu te retragi intr-o lume stramta si nu vrei sa vezi ce e dincolo de ea, e clar ca cele mai bune oportunitati vor trece pe langa tine fara sa le vezi.

Nu ti se potriveste deloc izolarea, tacerea, timiditatea si frica, tu esti o fire mult mai tonica si mai optimista, dar azi ai tendinta sa te retragi intr-o zona in care ai impresia ca esti mai in siguranta.

Dincolo de limitele auto-impuse, viata e frumoasa, vestile bune vin, coincidentele fericite se intampla, dar tu, inchis in carapacea ta, poti ramane surd si orb la aceste miracole. Iesi, darama zidul si bucura-te de minunatele semne!

Horoscop 14 octombrie 2018 RAC

Starea de liniste care se instaleaza iti convine de minune, pentru ca te poti relaxa sau te poti ocupa pe indelete de unele aspecte care necesita ceva mai mult timp de gandire.

Daca nu apare nimic urgent care sa te impinga de la spate, te desfasori altfel, intr-un ritm mai lent care iti permite sa ajungi la roade sigure. E placut sa lucrezi fara nici un stres pe cap, pentru ca privesti totul cu detasare, ca si cum ai avea tot timpul de pe lume.

Horoscop 14 octombrie 2018 LEU

Esti in fata unei decizii careia ii acorzi o atentie cu totul speciala, pentru ca simti ca ea deschide o cale complet noua in fata ta.

Alege noul sens cu inima deschisa, cu incredere absoluta, convins ca e spre binele tau. Se presupune ca ai acumulat pana acum toate informatiile necesare pentru a intelege exact situatia in care te afli si cea spre care te indrepti, astfel incat sa pasesti pe drumul cel mai bun.

Primesti destule confirmari din jurul tau ca aceasta e calea care ti se potriveste si acest sentiment pune stapanire din ce in ce mai bine pe tine, spre satisfactia ta deplina. Ai ales, felicitari, mergi pe calea aleasa!

Horoscop 14 octombrie 2018 FECIOARA

Dragostea nu se poate desfasura, mereu, doar intr-un camp de floricele, ci mai apar si conflicte intre indragostiti. Pregateste-te azi pentru o confruntare aprinsa cu partenerul, dar daca il vezi mai nervos si nu vrea deloc sa coboare tonul, fii tu cel care trece cu vederea atmosfera aceasta incordata.

Nu are rost sa va puneti amandoi orgoliile la treaba, pentru ca o mica neintelegere de la cine stie ce fleac poate denatura foarte usor spre un scandal de proportii. Lasa-l pe celalalt sa-si elibereze nervii, dar nu turna si tu gaz pe foc fara motiv: e obosit, e stresat, intelege-l!

Horoscop 14 octombrie 2018 BALANTA

Ai toate motivele sa privesti cu incredere spre un proiect care evolueaza excelent spre rezultatele visate. Cat timp isi mentii acest tonus pozitiv in fata acestei provocari, succesul nu e departe, ca atare continua sa vaslesti cu entuziasm, cu elan, cu dorinta imensa de a ajunge mai repede acolo unde ti-ai propus.

Esti sustinut de toate resursele tale interioare, pentru ca, la baza acestui progres neintrerupt, nu e altceva decat gandul tau, decat dorinta ta imensa de a reusi, alimenteaza acest gand cu tot ce ai mai bun in tine si roadele vor aparea si mai repede. Gandeste pozitiv si spune cu incredere: da, se poate!

Horoscop 14 octombrie 2018 SCORPION

Ocupa-te de azi de lucrurile mici si neimportante pe care le-ai tot amanat in ultima vreme incat au atins un nivel care nu mai sufera amanare. Vei scapa foarte usor de o multime de fleacuri, pentru ca, la urma urmei, sunt doar multe, nu si complicate.

Concentreaza-te asupra acestei liste de maruntisuri pe care nu merita sa o mai dai deoparte: curatenia prin sertare, ordinea prin hartii, schimbarea garderobei de sezon, corespondenta din ultima luna, vizitele promise demult. Ce bine te vei simti dupa ce le stergi din agenda!

Horoscop 14 octombrie 2018 SAGETATOR

Priveste adanc in inima ta ca sa descoperi imense resurse de a ierta si de a trece cu vederea aspecte care ti-au incarcat inutil sufletul cu nemultumiri. Momentul e perfect pentru a observa, de fapt, ca nu mai ai aceleasi resentimente fata de evenimentele care, altadata, te-au suparat, semn ca poti sa ierti si sa treci mai departe cu inca un capitol inchis.

Nu are rost sa tot duci dupa tine o amintire neplacuta sau un regret legat de timpuri de demult, pentru ca acele momente de odinioara sunt deja prafuite printre amintirile care s-au transformat intre timp in experienta de viata si sursa de intelepciune. Nu regreta ca ai trecut prin toate acestea: ai invatat enorm din ele!

Horoscop 14 octombrie 2018 CAPRICORN

Inainte de a judeca pe cineva, gandeste-te in ce stare psihica este acesta. Nu cumva atitudinea ta e prea agresiva pentru el? Ai in fata o persoana atat de fragila incat trebuie sa te porti cu ea ca si cu o floare: cu tact, cu delicatete, punandu-te mai mult in pielea sa.

Inainte de a deschide gura, analizeaza un pic tonul si intentiile pe care vrei sa le transpui in cuvinte. Tie ti-ar placea sa vorbeasca cineva cu tine asa cand nu esti in cea mai buna stare emotionala? Cu siguranta nu, deci ajusteaza-ti si tu replicile pentru a nu face pe cineva sa sufere mai mult decat e cazul. Cu amabilitate, cu duhul blandetii, cu iubire, poti sa-ti transmiti altfel mesajul, chiar daca e vorba de critici!

Horoscop 14 octombrie 2018 VARSATOR

Te-ai trezit inca de dimineata cu o stare de slabiciune fizica ce anunta o posibila boala. Nu te lasa coplesit de aceste simptome, ci ia imediat masuri.

Nu te aventura direct la sertarul cu medicamente si nici nu da buzna in farmacie, pentru ca nu acolo e remediul. Il ai chiar tu, la purtator, si este in mintea ta. Daca mintea ta nu accepta instalarea bolii, daca iti spui cu tarie ca esti in stare perfecta si nu dai voie durerii sa creasca, maine te vei trezi ca nou! De tine depinde cat se puternic esti in fata fricii ca boala sa nu te doboare. Doar tu ii poti spune: pleaca! Energia vindecatoare e in tine insuti!

Horoscop 14 octombrie 2018 PESTI

Uneori, ai nevoie sa te rupi de emotiile pe care le tot aduci dupa tine din trecut, dar se cere un act de vointa. Esti intr-un moment excelent pentru a te debarasa de amintiri, de resentimente, de acele goluri din suflet pe care nu aveai curaj sa le dai afara.

Ca sa faci loc in inima ta noilor sentimente, trairi si emotii frumoase, trebuie sa faci curatenie in interior, deci fa acest efort, odata si-odata, pentru ca - recunoaste si tu - ceea ce tot cari dupa tine nu mai are nicio importanta pentru ceea ce esti tu acum. Regretele si suferintele de odinioara s-au dus, lasa-le sa se scurga la vale si deschide usa noilor emotii sa-ti inunde inima gata sa simta din nou!