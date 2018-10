Horoscop 16 octombrie 2018. Zi grea pentru trei zodii

Horoscop 16 octombrie 2018 BERBEC

Daca unele lucruri nu au iesit bine in viata ta, nu trebuie sa te cramponezi de ele si sa le tot treci in revista. Esecurile au si ele rostul lor: extragi din ele concluzii utile pentru ca, data viitoare, sa nu mai gresesti si sa-ti iasa toate ca la carte. Ai sa vezi ca visul care tocmai s-a destramat are un rol in viitoarele tale succese. Nu iti era dat sa primesti acel lucru sau nu era asa de bun pentru ce va urma de acum inainte, ca atare asteapta cu incredere ce are de oferit viata in schimbul acelui lucru pe care nu ai putut pune mana. Poate fi mai bun deoarece legea compensatiei lucreaza!

Horoscop 16 octombrie 2018 TAUR

Nu te lasa intimidat de cei din jurul tau care pun la indoiala pasii parcursi de tine pana acum. Nu toata lumea te cunoaste asa cum esti tu, nu oricine are rabdare sa asculte cu ce te lauzi din trecutul tau, si, ori din invidie, ori din dezinformare, comenteaza si critica tot ce le povestesti. Nu pune la suflet circumspectia lor, pentru ca unii nu stiu sa aprecieze decat ceea ce fac ei insisi, ca atare conteaza sa fii tu multumit de ceea ce ai realizat, fara sa astepti neaparat aplauzele celor din jur, desi alt tonus ai avea daca lumea ar si aprecia eforturile depuse de tine. Mai asteapta, taci si faci, si intr-o zi lumea se va convinge.

Horoscop 16 octombrie 2018 GEMENI

Prea te lasi dominat de influentele negative din jurul tau, cand tu ai resursele proprii de energie care te-ar putea ajuta sa treci cu brio peste orice impas. Nu te compara cu altii, tu esti tu, stii cel mai bine pe ce te poti baza, or ceilalti te privesc ca si cum ai fi la fel ca ei: limitat de tot felul de blocaje, ingrijorat de ceea ce nu merge bine. Capul sus si scoate la lumina ceea ce detii si ceea ce stii, pentru ca asta conteaza cel mai mult acum. Nimeni nu e ca tine, deci nu-ti raporta valoarea la a celor care te trag permanent inapoi.

Horoscop 16 octombrie 2018 RAC

Viseaza, ai curaj sa creezi scenarii cat mai fanteziste, lasa imaginatia sa creeze orice vrea, pentru ca de aici se nasc cele mai interesante lucruri. Totusi, ar fi bine sa fii discret si sa-ti pastrezi visele doar pentru tine, deocamdata, ca nu cumva sa apara piedici care sa-ti taie tot elanul entuziast de acum. Imagineaza-ti ca esti o banca de planuri si idei, dar acum doar le stochezi, pentru ziua cand vei apela la sertarasele din memoria ta pentru a mai scoate cate o idee la lumina. E o abundenta de solutii creative, care te stimuleaza sa mergi si mai departe.

Horoscop 16 octombrie 2018 LEU

Ai nevoie de un vis nou, de un impuls nou catre care sa-ti canalizezi energia iar acest stimulent apare de unde nici nu te astepti. Il poti considera un cadou superb de la viata, un bonus suplimentar fata de tot ce ai cules pana acum, deci ai toate motivele sa te bucuri ca un copil de aceasta minunata surpriza. Meriti tot ce-i mai frumos si mai bun, ca atare ofera-ti acest dar dupa care inima ta tanjeste, indiferent despre ce ar fi vorba. Metaforic vorbind, ai voie sa te infrupti dintr-o cutie intreaga de bomboane de ciocolata fara sa te gandesti la nimic altceva decat la gustul excelent si la senzatia de fericire care te incearca.

Horoscop 16 octombrie 2018 FECIOARA

Discuta mai mult cu persoana iubita, pentru ca este o zi in care multe lucruri pana acum incerte pot gasi o solutie care sa va convina amandurora. Nu refuza dialogul, e nevoie de comunicare sincera si deschisa, de ascultarea parerii celuilalt cu ratiune si detasare, ca nu cumva sa luati fiecare, separat, decizii care sa nu tina cont de celalalt. Chiar daca, in cuplu, barbatul va fi cel care are ultimul cuvant, acesta trebuie sa ia decizii in stransa legatura cu dorintele femeii de alaturi, deci stati amandoi de vorba cu cartile pe masa!

Horoscop 16 octombrie 2018 BALANTA

Ca sa pui in practica acel proiect pe care il construiesti in minte de ceva vreme, trebuie sa te rupi un pic de activitatile cotidiene. E nevoie de liniste, poate si de singuratate, ca sa te poti concentra eficient la ce ai de facut. Permite-ti acest ragaz in care sa studiezi, sa te documentezi, sa pregatesti terenul cu minutiozitate, pentru ca nu e deloc simplu. E un plan de perspectiva in care orice detaliu conteaza. Poate lucrezi cu cifre sau bani, poate lucrezi cu resurse care se cer masurate cu atentie si nu ai voie sa gresesti. Esti foarte motivat sa te apleci asupra acestui proiect, pentru ca duce acolo unde vrei si, mai ales, detii sau atragi toate resursele unui succes deplin. Dar nu si rapid!

Horoscop 16 octombrie 2018 SCORPION

Nu accepta chiar pe oricine alaturi de tine. Daca e sa pornesti un parteneriat, ai pretentii foarte inalte si tii cont de istoria celui din fata ta. Daca auzi despre el chiar si cel mai mic detaliu care nu-l pune intr-o lumina buna, devii foarte exigent. Nu faci compromisuri cand iti alegi colaboratorii, ci tii la distanta orice persoana despre care ai auzit chiar si cea mai marunta barfa nefasta sau cea mai mica greseala comisa candva. Nu vrei alaturi de tine decat oameni ireprosabili, morali, perfecti daca se poate, pentru ca iti dai seama ca numele tau va fi asociat cu al lor si nu ai vrea sa tragi ponoasele dupa cine stie ce trecut sumbru al vreunuia dintre ei.

Horoscop 16 octombrie 2018 SAGETATOR

Pune mana pe unelte si incepe sa construiesti acum ceva care va avea rezultate dintre cele mai palpabile. Ca e o afacere de succes sau o investitie care va genera apoi alte resurse financiare, totul e sa-i dai startul acum, pentru ca momentul e excelent. Fa acest prim pas cu cateva cuvinte cheie in minte, care sa te motiveze si sa-ti alimenteze etapele care vor decurge de aici iar aceste cuvinte miraculoase sunt belsug, prosperitate, abundenta. Spune-ti-le in minte ca un cantec pus pe repeat si ai sa vezi ca ele vor genera reusita la care visezi si de care te apropii cu ambitie. Cheama si da voie prosperitatii sa intre in viata ta!

Horoscop 16 octombrie 2018 CAPRICORN

Nu ai motive sa-ti faci atatea griji! S-a nascut un gand fragil in mintea ta, dar suficient de puternic incat sa te irite, ca un ghimpe de frica care nu merita nici macar observat! E un fleac, un hop minor care va fi trecut fara nicio problema, dar acum, pe moment, ti se pare ca e cel mai mare impas din ultima perioada. Nici vorba: ai toate solutiile potrivite la dispozitie, totul e sa asculti ce-ti transmite intuitia. Ai mai trecut prin astfel de situatii de multe ori si de fiecare data te-ai descurcat de minune, ca atare scoate din memorie cheia potrivita si deschide usa catre urmatorul nivel. Lasa frica si ingrijorarea deoparte, nu sunt pentru tine!

Horoscop 16 octombrie 2018 VARSATOR

Discuti cu familia despre planurile de viitor si iti place sa le iei pe toate la bani marunti ca sa descoperi pe ce resurse te poti baza. Fiecare isi aduce contributia cumva, mai pune cate o caramida oricat de mica la atingerea acelui scop. Sunt toate sansele sa se aseze lucrurile exact asa cum doreai, deci, intr-un limbaj mai comun, iti ies pasientele de minune! Poate nici tie nu-ti vine a crede sa vezi ca toate elementele isi gasesc exact locul cel mai potrivit, ca si cum ar face parte dintr-un plan divin clar stabilit acolo sus pentru tine. Exista o sincronicitate perfecta, o poti numi soarta, o poti numi coincidenta, dar intervine la tanc pentru ca tu sa-ti vezi dorinta implinita.

Horoscop 16 octombrie 2018 PESTI

Nu pune la suflet atitudinea cam agresiva a celor din jurul tau, ci intoarce-le orice replica mai acida cu o ironie, cu o gluma, cu un joc de cuvinte, ca sa le arati ca nu te superi pe ei. Daca ar vedea la tine reactii agresive, ar putea inteti atacul, pentru ca au impresia ca asa au o oarecare putere asupra ta. Vei descoperi ca unii nici nu-si dau seama ca sunt nervosi si irascibili, ci au aceasta atitudine doar asa, din spirit de fronda, ca sa se puna ei impotriva tuturor, fara un motiv anume. Fii tu cel care ii intelege si tolereaza situatia, adu-ti aminte cum erai tu la varsta sau in situatia lor, si trece-le cu vederea aroganta inofensiva.