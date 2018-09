HOROSCOP 19 septembrie. Sansa nesperata pentru nativii unei zodii

Horoscop 19 septembrie Berbec

Saptamana debuteaza cu multa munca la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate, de aceea este bine sa te bazezi doar pe fortele tale. De evitat interventiile chirurgicale.

Horoscop 19 septembrie Taur

Activitatile impreuna cu persoana iubita sau copiii iti aduc multa bucurie si liniste sufleteasca. Pe de alta parte, indreapta-ti atentia si spre un hobby neabordat de mult.

Horoscop 19 septembrie Gemeni

Relatiile cu membrii familiei sunt bune, fiind momente excelente pentru discutii legate de reamenjarea spatiului de locuit. Implica-te mai mult in treburile casnice si sine cont si de sfaturile celor dragi.

Horoscop 19 septembrie Rac

Este o zi buna pentru demersuri cu persoane din anturajul apropiat in privinta unor calatorii pe distante scurte. Exista riscul sa promiti ajutor sau sustinere cuiva si sa nu te poti tine de cuvant.

Horoscop 19 septembrie Leu

Esti preocupat de bugetul de venituri si cheltuieli. Desi traversezi o perioada buna din punct de vedere financiar, este posibil sa apara ingrijorari cu privire la veniturile tale din activitatea profesionala.

Horoscop 19 septembrie Fecioara

Debutul saptamanii este favorabil innoirilor pe toate planurile vietii cotidiene. Este nevoie sa te ingrijesti atat sufleteste, cat si trupeste. Dupa-amiaza apar vesti importante legate de bani.

Horoscop 19 septembrie Balanta

Astazi este posibil sa primesti informatii importante, legate de domeniul profesional in care activezi, insa pe cai neconventionale. Astrele iti recomanda sa iti ingrijesti mai mult sanatatea.

Horoscop dragoste 17-23 septembrie 2018. Fecioara este norocoasa saptamanii

Horoscop 19 septembrie Scorpion

Indiferent de evenimentele in care esti implicat in aceasta perioada, este bine sa asculti orice sfat legat de experientele altora. Dupa-amiaza, rezerva-ti timp pentru persoana iubita.

Horoscop 19 septembrie Sagetator

Esti o persoana importanta astazi in domeniul socio-profesional in care activezi. Se contureaza discutii cu sefii, cu reprezentantii unor institutii oficiale, dar si cu persoanele din colectivul in care lucrezi.

Horoscop 19 septembrie Capricorn

Un prieten sau un protector de la serviciu iti poate da sfaturi utile vizavi de situatiile in care esti implicat la serviciu. Este recomandat sa tii cont de orice remarca sau sugestie.

Horoscop 19 septembrie Varsator

Astazi iti vin bani din bunuri sau oportunitati de de investitii pe termen lung. La prima vedere totul pare in regula, insa este bine sa tii cont de faptul ca rasturnarile de situatie pandesc din umbra.

Horoscop 19 septembrie Pesti

Relatiile parteneriale te solicita mult. Sunt ultimele momente in care mai poti pune la punct detalii importante ale unor colaborari socio-profesionale care vor fi pe cel putin an de zile de acum incolo.