Horoscop 2 martie 2018. Balantele sufera din cauza tensiunilor din relatie

Berbec

Ai o stare de neliniste interioara care te poate face sa iei decizii pripite. Gandeste-te bine inainte sa faci schimbari radicale in viata ta. Sfat: Nu te lasa influentat de starea de moment! Numarul norocos al zilei: 22.

Taur

Este momentul prielnic pentru a concretiza planurile facute mai demult. Concentreaza-te pe ce este cu adevarat important si nu lasa distractiile sa te abata din drum. Sfat: Pastreaza-ti calmul si analizeaza lucrurile la rece. Numarul norocos al zilei: 8.

Gemeni

In ultimul timp ti-ai cam neglijat prietenii si familia, iar acum trebuie sa faci eforturi pentru a restabili relatiile cu acestia. Sfat: Incearca sa petreci cat mai mult timp alaturi de persoanele importante din viata ta. Numarul norocos al zilei: 25.

Rac

Te eliberezi de tensiuni si ai suficienta energie pentru a aborda proiecte noi. Imaginatia iti lucreaza la cote maxime si tot ce incepi azi va avea succes. Sfat: Viseaza la lucruri marete! Numarul norocos al zilei: 3.

Leu

Vrei sa faci o multime de schimbari insa momentul nu este bine ales. Daca vrei sa obtii rezultatele scontate trebuie sa gandesti rational si sa iti limitezi implicarea afectiva. Sfat: Fii vigilent! Numarul norocos al zilei: 18.

Fecioara

Esti cu mintea numai la distractie si asta ar putea sa isi cauzeze probleme la locul de munca. Simti nevoie de a socializa dar asta nu trebuie sa fie prioritatea ta. Sfat: Nu exagera! Numarul norocos al zilei: 6.

Balanta

Exista tensiuni in relatie si nu stii cat de mult mai poti suporta situatia. Incearca sa comunici cu partenerul si sa iti exprimi nemultumirile intr-un mod constructiv. Sfat: Fii deschis la schimbari. Numarul norocos al zilei: 11.

Scorpion

Astazi este o zi in care poti face schimbari importante in viata ta. Fie ca vrei sa iti schimbi locul de munca sau sa incerci un stil de viata mai sanatos, deciziile luat vor fi cele corecte. Sfat: Ai incredere in tine! Numarul norocos al zilei: 1.

Sagetator

Iti este greu sa pastrezi echilibrul intre cariera, viata de familie si cea amoroasa. Toata lumea are nevoie de atentia ta si te simti coplesit. Sfat: Uneori e bine sa spui nu. Numarul norocos al zilei: 9.

Capricorn

Simti o presiune puternica din partea celor din jur si nu stii cum sa te mai descurci. Daca nu reusesti sa te detasezi si sa analizezi lucrurile la rece, risti sa inrautatesti situatia. Sfat: Nu lua toate problemele asupra ta. Numarul norocos al zilei: 15.

Varsator

O intalnire cu o persoana pe care nu ai mai vazut-o de mult timp iti poate redeschide apetitul pentru socializare. Sfat: Traieste clipa! Numarul norocos al zilei: 4.

Pesti

Relatia cu colegii de munca nu este cea mai fericita. Daca nu reusesti sa te faci inteles vei avea probleme serioase in viitor. Sfat: Respecta-i pe cei din jur asa cum vrei sa fii respectat si tu. Numarul norocos al zilei: 20.