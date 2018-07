Horoscop 20 iulie 2018. Rezolvarea unor probleme este esentiala

BERBEC

E vremea sa te eliberezi de o zona sumbra a amintirilor de odinioara, pentru ca ceea ce ai trait atunci, nu mai are nicio legatura cu prezentul. Inchide acel capitol odata pentru totdeauna, iarta si uita ce s-a intamplat, pentru ca acum nu mai conteaza absolut deloc ce lasi in urma, ci doar concluziile folositoare extrase din experientele respective.

Concentreaza-te asupra viitorului, pentru ca ceea ce ai invatat candva are efecte benefice asupra noilor sensuri pe care mergi azi, fara a duce dupa tine, ca o ghiulea de picior, o amintire negativa.

TAUR

Stai ca pe ghimpi in asteptarea unui eveniment anuntat pentru perioada urmatoare si de la care ai mari asteptari. Simti ca va aduce liniste in inima ta, ca te va umple de iubite si de fericire, poate pentru ca are, intr-adevar, si unele conotatii sentimentale. Poate urmeaza prima intalnire cu cel care te-a cucerit.

Poate incepe o etapa noua in relatia deja inceputa. Poate iei o decizie ce va avea efecte pe termen lung in viata ta si in care iti pui mari sperante. Oricare ar fi momentul in fata caruia te afli acum, il privesti cu iubire, cu optimism si cu o atitudine pozitiva ca totul va fi bine!

GEMENI

Nu te lasa influentat de criticile si limitele pe care ti le impun cei din jurul tau. Ai alaturi de tine oameni care se tem de orice, de schimbare, de nou, de provocare, or tu esti intr-o pasa mult mai curajoasa! Daca nu ai tine cont de granitele stricte ale lumii in care traiesti, ai fi capabil de reale succese, deci lupta cu oprelistile care vin de pretutindeni, ca nu cumva sa-ti taie si tie elanul.

Tu detii toate resursele necesare pentru a ajunge acolo unde ti-ai propus cu singura conditie de a ramane imun sau surd la incercarile unora de a-ti pune bete in roate sau de a strecura frica in sufletul tau. Important e ce crezi tu!

RAC

LEU

Nu spera rezultate imediate la planul pe care abia acum il construiesti pas cu pas, pentru ca mai e cale lunga pana la capat. Vor exista hopuri pe parcurs, intoarceri din drum, amanari si ocolisuri, dar important e ca vei ajunge acolo unde ti-ai propus. Cat timp inaintezi constient ca evolutia ta e lenta si anevoioasa, fara a spera miracole peste noapte, vei sti sa-ti dramuiesti bine resursele pentru un succes deplin la sfarsit.

Chiar si azi dai piept cu un mic afront care, altadata, te-ar fi facut sa abandonezi, dar te-ai inarmat cu rabdare si vointa incat nu te vei opri aici. Vei lupta cu tot ce ti se ridica in cale, increzator in roadele finale.

FECIOARA

Ai sansa de a reintra intr-un grup din care ai facut candva parte, dar, din diverse motive, te-ai retras pentru ca nu te mai simteai bine. Atmosfera se stricase si nu mai aveai nicio placere sa te vezi cu acei oameni, dar azi ceva te cheama inapoi, dornic sa ierti ceea ce a generat candva suferinte si deceptii.

Se pare ca si ei doreau acelasi lucru la fel de mult, dar niciunul nu-si lua inima in dinti ca sa redeschida calea spre dialog si impacare. Poti fi tu acela, pentru ca esti mai ingaduitor, capabil sa ierti, deci aduna cumva grupul si propune impacarea. S-ar putea ca toti sa fi asteptat acest moment cu speranta si iata, chiar sunt sanse sa se intample!

BALANTA

Permite-ti o zi in care sa nu faci altceva decat sa dormi, sa te odihnesti, sa stai cu ochii in tavan si sa visezi la ceea ce iti doresti tu cel mai mult. Ai nevoie si de astfel de momente de repaus, de visare, de relaxare totala in care sa nu te obosesti cu nimic, decat cu planificarea unora din cele mai frumoase etape ale vietii tale de acum incolo.

Poti descoperi, in momentele tale de sondare a psihicului tau, cat de multe lucruri ai dori sa primesti de la viata, dar nu ai stiut sa exprimi in cuvintele visele tale. Fa-o acum, cu incredere majora, convins ca e o perioada a miracolelor cand dorintele sunt auzite. Cere ce iti doresti cu mai multa deschidere!

SCORPION

Nu te grabi in iubire, lasa relatia sa curga cum vrea ea, pentru ca nu e planul care cere control sau indrumare stricta, ci deplina libertate. Cu cat inainteaza mai lent, cu atat aveti sanse sa va cunoasteti mai bine, sa treceti relatia prin cat mai multe probe edificatoare, sa va bucurati cat mai mult de senzatiile placute de la inceputul iubirii.

A te gandi deja la nunta, la copii, la a va muta impreuna desi abia v-ati cunoscut, nu e in beneficiul iubirii tale, pentru ca pierzi din vedere o multime de aspecte specifice evolutiei firesti a relatiei. Fiecare pas conteaza in constructia acestei relatii, deci accepta acest ritm. Tot ce se cladeste lent, tine, si nu asta vrei?

SAGETATOR

Constiinta nu te lasa sa nu spui lucrurilor pe nume sau sa nu recunosti adevarul asa cum e. Consideri ca, pentru a te elibera de cine stie ce motive de stres, cel mai bine e sa spui adevarul fara a te mai ascunde. Te simti cu musca pe caciula in privinta unei situatii si, decat s-o tot cari dupa tine, nemaistiind cum sa inventezi scuze, cel mai bine ar fi sa faci un pas in fata si sa recunosti sincer ca ai gresit, ca regreti si ca vei repara problema cat mai corect cu putinta.

A continua sa ascunzi adevarul nu e deloc in beneficiul tau, pentru ca minciuna va creste ca un bulgare de zapada pana cand nu vei mai sti de unde ai plecat. Mai bine spui acum ce te macina si te eliberezi ca prin farmec de vina.

CAPRICORN

Privesti spre viitor cu incredere si optimism, si ai o capacitate de vizualizare pe care nimeni n-o intrece. Tu vorbesti despre viitor de parca e deja acolo, sub ochii tai. De fapt, nici nu vorbesti despre marile tale dorinte la timpul viitor, ci spui ca sunt deja parte din viata ta, ca le atingi, ca te bucuri de ele.

E cea mai buna atitudine in fata dorintelor, pentru ca asa arati maxima incredere in materializarea lor. Proiectezi chiar tu viitorul prin ceea ce spui lumii ca urmeaza sa primesti, deci tu esti arhitectul, tu esti constructorul propriului tau destin. Tu vorbesti despre ziua de maine ca si cum ai povesti o carte deja scrisa, si tonul tau e luminos, fericit, entuziast!

VARSATOR

Nu stii ce sa apreciezi mai mult la persoana iubita: increderea si fidelitatea pe care ti le arata, sau frumoasele cuvinte de amor pe care le sopteste. Ai nevoie si de unele si de altele, pentru ca o relatie adevarata nu poate exista fara gesturi de afectiune, dar nici fara fapte concrete care sa sustina vorbele.

Daca partenerul spune lucruri frumoase si atat, nu e de ajuns pentru o relatie de succes, ca atare arata-i ce anume astepti de la el. Poate nici nu-si da seama ca tu privesti iubirea si dintr-un unghi ceva mai palpabil, dincolo de latura pur emotionala. Vrei din ambele cate putin si la fel oferi si tu: si fapte concrete, si vorbe dulci!

PESTI

Ai nevoie de un stimulent de la cineva, pentru ca nu-l gasesti in tine insuti. Ai noroc: se iveste de undeva o persoana cu un tonus mai bun decat al tau care, prin exemplu personal sau prin incurajari foarte convingatoare, reuseste sa te sustraga dintr-o zona de apatie si neincredere in care ai alunecat.

Il vei privi ca pe un adevarat salvator, pentru ca a aparut in calea ta exact cand aveai nevoie de un plus de energie pozitiva. Prinde-te de el si lasa-l sa te ridice inapoi la lumina, pentru ca prezenta sa are un efect excelent pentru un psihic obosit ca al tau.