HOROSCOP 21 martie 2018: Zodiile care vor intampina dificultati financiare

HOROSCOP 21 martie 2018: BERBEC

Se pare ca in aceasta zi vei fi foarte agitat si nervos din cauza unor dificultati financiare. Pastreaza-ti calmul deoarece risti sa ai probleme la locul de munca sau in relatiile cu partenerii de afaceri.

HOROSCOP 21 martie 2018: TAUR

In prima parte a zilei s-ar putea ca relatiile parteneriale sa fie incordate din cauza starii de agitatie pe care o resimti. Daca te gandesti sa faci investitii pe termen lung, este recomandat sa mai astepti o vreme, pentru ca ziua de astazi nu isi este favorabila din acest punct de vedere.

HOROSCOP 21 martie 2018: GEMENI

In prima parte a zilei este posibil sa faci o calatorie in interes profesional sau de afaceri, anuntata in ultima clipa. S-ar putea ca situatia financiara sa te nemultumeasca, dar nu este cazul sa te ingrijorezi deoarece in scurt timp vei putea obtine un ajutor material de la o persoana apropiata.

HOROSCOP 21 martie 2018: RAC

In prima parte a zilei s-ar putea sa fi nevoit sa iti modifici programul din cauza unor probleme familiale. Evita speculatiile!

HOROSCOP 21 martie 2018: LEU

La locul de munca, ar fi bine sa amani discutiile si negocierile pe teme financiare. Este recomandat sa te limitezi la activitatile de rutina. In a doua parte a zilei ai sansa de a te relaxa in compania unor persoane apropiate.

HOROSCOP 21 martie 2018: FECIOARA

In prima parte a zilei s-ar putea sa primesti vesti de la o ruda de departe si nu este exclus sa pui la cale sa o revezi. Evita discutiile aprinse cu partenerul de viata, pentru ca exista riscul sa se ajunga la cearta.

HOROSCOP 21 martie 2018: BALANTA

Astazi este posibil sa nu fi prea inspirat si nici prea comunicativ. Ar fi bine sa eviti intalnirile de afaceri si calatoriile deoarece esti predispus la neatentie si greseli.

HOROSCOP 21 martie 2018: SCORPION

Se pare ca parcurgi o perioada intensa in plan profesional, dar azi s-ar putea sa nu fi in cea mai buna forma. Este recomandat sa nu te asumi riscurilor, pentru ca sansele de reusita sunt destul de mici. De asemenea, este indicat sa-ti stapanesti nervozitatea si sa eviti discutiile in contradictoriu cu membrii familiei.

HOROSCOP 21 martie 2018: SAGETATOR

In prima parte a zilei s-ar putea sa te indispuna o veste primita de la o persoana apropiata. Este posibil sa fi nevoit sa faci o calatorie neplanificata.

HOROSCOP 21 martie 2018: CAPRICORN

Ai tendinta sa te implici in mai multe activitati in acelasi timp. Stapaneste-ti nerabdarea, pentru ca risti sa faci greseli! In plan financiar, nu este o zi buna pentru speculatii sau pentru castiguri rapide.

HOROSCOP 21 martie 2018: VARSATOR

In prima parte a zilei s-ar putea sa fi indispus din cauza unor dificultati fiannciare de moment. Este recomandat sa te bazezi pe sprijinul unor persoane apropiate si sa asculti sfaturile unei rude mai in varsta.

HOROSCOP 21 martie 2018: PESTI

S-ar putea sa fi tentat sa cheltui prea mult sau sa cumperi obiecte care nu sunt necesare acum. Ca sa eviti o cearta cu partenerul de viata, ar fi necesar sa te consulti inainte de a merge la cumparaturi.