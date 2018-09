Horoscop 22 septembrie! Iata ce va rezerva astrele

Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Horoscopul zilnic pentru 22 septembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 22 septembrie 2018 spune ca astazi nativii din zodia Varsator pot avea regrete, pareri de rau in plan sentimental.

Horoscop zilnic Berbec - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Berbec regandesc o strategie de castig sau chiar de demarare a unei afaceri pe cont propriu. Nativii nu se simt impliniti din punct de vedere profesional si se informeaza, se intereseaza cu privire la o alta varianta de a face bani. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec le cere acestora sa fie atenti la drum si in toate activitatile intreprinse, deoarece exista riscul de a se accidenta.

Horoscop zilnic Taur - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Taur isi dedica o buna parte din zi locuintei. Nativii reamenajeaza, redecoreaza sau chiar renoveaza casa si dau dovada de energie si buna dispozitie in acest sens. Cu toate ca cineva din familie incearca sa-i abata de la planurile facute, sa le traseze o alta directie, acestia nu se lasa, se impun cu incapatanare si fac intocmai cum isi doresc. Horoscopul de azi pentru zodia Taur ii atentioneaza asupra tendintei de a face cheltuieli neimportante, care nu sunt neaparat necesare.

Horoscop zilnic Gemeni - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Gemeni dau dovada de creativitate si isi valorifica talentele, unele chiar recent descoperite. Nativii sunt inventivi, au viziune artistica si simt arta mai aproape de sufletul lor. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni ii sustine si le cere sa nu asculte la ce zic cei din jur. Pot avea parte de comentarii rautacioase, ironice, insa toate pornite din invidie.

Horoscop zilnic Rac - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Energia si veselia de care dau dovada astazi cei nascuti in zodia Rac le poate aduce o consolidare a relatiilor de prietenie. Cu alte cuvinte, nativii vor fi mai bine vazuti in cercul de cunostinte si au ocazia sa lege noi relatii de prietenie. Cei care au sarcini dificile de indeplinit, sau pe care le considerau dificile pana acum, vor observa ca azi le vor face fata cu brio. Horoscopul de azi pentru zodia Rac le cere sa evite discutiile despre bani, sa faca imprumuturi sau sa cheltuie peste masura.

Horoscop zilnic Leu - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Leu au chef de o schimbare in viata lor si probabil nativii vor opta pentru un nou look, o noua garderoba sau reamenajarea locuintei. Pe de alta parte, este vizat in acest context si partenerul de cuplu, care daca nu este pe placul lor, acestia vor prefera sa-si petreaca timpul singuri sau in alta companie. Horoscopul de azi pentru zodia Leu ii sfatuieste sa nu exagereze cu superbia si sa ramana cu picioarele pe pamant.

Horoscop zilnic Fecioara - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Fecioara ar putea avea ghinionul de a se afla la locul nepotrivit in momentul nepotrivit, iar un plan poate fi dat peste cap, anulat sau intarziat. Nativii se redreseaza catre seara cand primesc o invitatie in oras sau aleg sa dea o mini petrecere in propria locuinta. Horoscopul de azi pentru zodia Fecioara ii sfatuieste sa-si acorde mai multa atentie si sa nu ia nicio decizie in graba.

Horoscop zilnic Balanta - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Balanta sunt destul de sensibili si sentimentali astazi si pot fi raniti foarte usor de cei din jur, in special de partenerul de viata sau de membrii familiei cu care locuiesc sub acelasi acoperis. Un eveniment neasteptat, o veste surprinzatoare, se poate petrece in cercul de prieteni sau chiar in sfera familiara. Horoscopul de azi pentru zodia Balanta le cere nativilor sa se detaseze de problemele din jur si sa-si acorde mai mult timp pentru ei insisi.

Horoscop zilnic Scorpion - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Scorpion au o stare generala buna. Nativii sunt bine dispusi, energici si comunica exceptional cu cei din jur, ba chiar pot lega noi relatii de prietenie. De asemenea, flirturile nu vor lipsi, sex-appealul de care dau dovada astazi fiind irezistibil. Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion ii sfatuieste sa asculte si opiniile celor din jur si sa nu acapareze conversatia.

Horoscop zilnic Sagetator - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Se anunta o zi destul de stresanta pentru cei nascuti in zodia Sagetator care vor fi nevoiti nu doar sa-si rezolve propriile sarcini, ci si pe ale celor din jur, in special pe ale membrilor familiei care le vor cere ajutorul. Nativii vor fi la mijloc intr-o situatie, posibil intr-un conflict intre doi prieteni, si horoscopul de azi pentru zodia Sagetator le cere sa fie obiectivi si pe cat posibil impaciuitori.

Horoscop zilnic Capricorn - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Capricorn au parte de o zi favorabila din punct de vedere financiar. Nativii pot primi cadouri, bonusuri, vouchere sau pot intra in posesia unei sume de bani mult asteptata. Partenerul de viata le va fi alaturi in demararea unei activitati, iar horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le cere acestora sa nu se avante in cheltuieli inutile. Posibile intalniri cu persoane dragi, prieteni vechi, fosti colegi de scoala sau de munca.

Horoscop zilnic Varsator - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Varsator ar putea intampina niste obstacole in comunicarea cu partenerul de viata. Se pot aborda teme delicate, sensibile si pot iesi la suprafata anumite frustrari, regrete si reprosurile nu vor intarzia sa apara. Horoscopul de azi pentru zodia Varsator ii sfatuieste pe nativi sa caute relaxarea in tot ceea ce fac si sa evite contextele stresante, care pot da nastere conflictelor in cuplu.

Horoscop zilnic Pesti - Horoscopul zilei de 22 septembrie 2018

Cei nascuti in zodia Pesti ar putea pleca intr-o scurta calatorie, poate chiar o mini vacanta alaturi de persoana iubita. Nativii vor fi foarte vorbareti si comunicativi, veseli, deschisi la dialog si la abordarea temelor pe care altadata le-ar fi evitat, iar horoscopul de azi pentru zodia Pesti ii sfatuieste sa nu scape din greseala cuvinte nepotrivite, cuvinte care nu trebuie spuse, secrete.