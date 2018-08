Horoscop 24 august 2018. O zodie primeste lamuriri la o problema apasatoare

Horoscop 24 august 2018 BERBEC

Discutiile pe care le porti cu familia au o conotatie extrem de serioasa, de parca ati fi in fata unei decizii majore de destin. Fiecare membru al familiei are un cuvant de spus in aceasta problema, deci nu poti decide doar tu pentru ei.

Aveti viziuni diferite si dorinte diametral opuse, dar care pot fi combinate perfect intr-un scop comun de care sa profitati cu totii.

Este vremea angajamentelor, a declaratiilor de dragoste credibile, a gesturilor prin care fiecare demonstreaza cat de serios priveste relatia, semn ca ati depasit faza fluturilor din stomac si incepeti sa construiti ceva solid si de perspectiva.

Horoscop 24 august 2018 TAUR

Planul pe care-l pornesti azi te entuziasmeaza la maximum si faci tot posibilul sa treci repede de fazele de inceput, cele de pregatire a terenului.

Deja vrei rezultate, nu-ti plac tatonarile initiale cand stabilesti incotro sa mergi, de aceea tragi tare in primele ore pentru a ajunge la un nivel superior al acestei actiuni.

Nu te astepta la roade imediate, e un proiect dificil, epuizant, mare consumator de resurse, dar ai toate calitatile pentru a-l duce la indeplinire. Atat timp cat interesul tau este inca viu iar energia este la cote maxime, te apropii cu pasi mari de reusita.

Horoscop 24 august 2018 GEMENI

Multi au rezerve asupra sensului cam indraznet spre care esti gata sa te avanti, dar nu trebuie sa te compari cu ceilalti. Multi sunt fricosi, lasi, nesiguri pe ei si te vad si pe tine in aceeasi ipostaza, or tu esti un aventurier pregatit de orice provocare!

Nu te gandesti la riscuri, ci esti gata sa dai startul acelui sens nou, convins ca te indrepti spre visul tau cel mare. Curaj e bine sa ai, asa e, dar nu transforma curajul intr-o forma de revolta, pentru a le demonstra altora cu orice pret de ce esti tu in stare.

Porneste pe drumul cel nou, dar cateva masuri de precautie nu strica: nu exagera cu indrazneala aruncandu-te chiar in gol!

Horoscop 24 august 2018 RAC

Cel mai de pret lucru, in acest moment, e faptul ca cineva care tine cu adevarat la tine iti sta alaturi la bine si la greu. E dispus sa preia pe umerii sai ceva din problemele tale, sare in ajutorul tau oricand ai nevoie si. astfel, totul merge mult mai usor pentru ca nu esti singur in fata provocarilor vietii.

E modul sau de a-ti intoarce niste servicii similare pe care si tu, cu alte ocazii, i le-ai daruit cu inima deschisa, oferindu-va unul altuia tot suportul necesar in momente cheie. Privesti la el cu incredere, cu recunostinta, mandru ca ai asemenea prieten!

Horoscop 24 august 2018 LEU

Primesti o veste cu efecte contradictorii asupra ta. Pe de o parte, abia astepti sa devina realitate, presimtind ca are ceva bun de oferit, dar pe de alta parte te si temi de consecintele sale, pentru ca exista o cota mare de necunoscut la mijloc.

Nu stii toate detaliile, si cum esti genul de om care apreciaza lucrurile clare si bine asezate, o astfel de situatie cu o doza imensa de nou te cam lasa fara directie.

Mai asteapta cateva zile sa te lamuresti incotro merg lucrurile si atunci linistea va reveni in sufletul tau, calcand pe teren mai sigur.

Horoscop 24 august 2018 FECIOARA

Nu le poti avea intotdeauna pe toate asa cum visezi, ci mai dai piept si cu realitati dureroase. Azi are loc un eveniment in care ti-ai pus mari sperante, inima ta batea mai tare numai cand te gandeai ce se va intampla, dar din pacate asteptarile tale sunt zadarnice.

Nu se petrece conform viselor tale, ci aluneci de sus, din vis direct intr-o realitate care nu-ti convine. Nimeni nu este scutit de tristete, de dezamagiri si de suferinte, iar azi se pare ca tu esti cel care trebuie sa le treaca in revista si pe acestea.

Horoscop 24 august 2018 BALANTA

Stateai ca pe ghimpi in asteptarea unui raspuns menit sa alunge o stare de nesiguranta si stres din viata ta. Indiferent cum suna concluzia mult asteptata, o primesti ca pe o eliberare, pentru ca, cel putin de acum inainte, vei sti mai clar pe ce pozitie te afli si incotro mergi.

Nu ai putea continua ceva fara o directie mai precisa, ca atare primesti vestea de azi exact ca pe solutionarea de care aveai nevoie pentru a te detasa de toate, pentru a inchide un capitol sau pentru a te rupe de trecut. Punct si de la capat, mult mai linistit!

Horoscop 24 august 2018 SCORPION

Fii pe faza la vestile care vin astazi de departe, pentru ca de acolo ar putea aparea cele mai folositoare sfaturi.

Concentreaza-ti atentia asupra prietenilor din alte localitati, asupra stirilor de la televizor, asupra surselor de informare care te pun in legatura cu tari straine sau culturi diferite, cu altfel de oameni decat cei cu care esti obisnuit, pentru ca afli o multime de lucruri importante de la lumea larga.

Daca pleci la drum, ar putea fi o calatorie foarte benefica, deoarece descoperi pe parcurs multe solutii, idei si directii noi pentru ceea ce te preocupa acum. Ia legatura cu oamenii si fii atent la ce au ei de transmis.

Horoscop 24 august 2018 SAGETATOR

Din discutii se nasc cele mai bune solutii, de aceea merita sa vorbesti despre problemele care te preocupa cu cat mai multe persoane, pentru ca ideile diverse stau la baza unei victorii de toata frumusetea.

Norocul zilei e diversitatea oamenilor, deci nu cauta compania celor care iti seamana, ci a celor cat mai diferiti de tine.

Si tu le poti oferi lor idei interesante, si ei iti pot deschide ochii spre cu totul alta viziune decat credeai ca exista, ca atare nu evita mediile cat mai pestrite si mai aglomerate.

Horoscop 24 august 2018 CAPRICORN

Iubirea poate fi un joc si la fel te comporti si tu, astazi, fata de cel cu care dezvolti o relatie. Nu privesti intalnirile cu el ca si cum ar necesita un comportament mai special, mai controlat sau mai serios, ci te lasi dus de val, de emotii, de senzatii, fara sa te gandesti neaparat la viitor.

Consideri ca sunt momente cand e mai bine sa te lasi purtat de destin incotro vrea el, fara sa urmaresti ceva anume. Si celalalt se bucura de senzatii placute si frumoase, deci de ce sa nu va jucati un pic? Va veni si ziua asumarii responsabilitatilor, dar nu acum!

Horoscop 24 august 2018 VARSATOR

Ai nevoie de cineva care sa-ti stea alaturi, care sa nu te judece si sa-ti arate o imensa intelegere intr-un moment in care suportul moral conteaza foarte mult.

Exista o astfel de persoana aproape, care va sti sa te asculte cu rabdare si sa-ti ofere cel mai eficient sfat. Iti povesteste, practic, din experienta sa de viata deoarece a trecut si el prin momente similare, si astfel iti arata ca totul trece in cele din urma, semn ca nu are rost sa suferi si nici sa te agiti, pentru ca toate au o rezolvare mai devreme sau mai tarziu.

Horoscop 24 august 2018 PESTI

Nu pune la suflet vestile nu tocmai pozitive care ajung astazi la urechile tale ci trateaza-le cu un soi de inocenta, ca si cum nu ai intelege ce se petrece.

Nu are rost sa te chinuiesti de unul singur pe marginea celor tocmai auzite, mai ales ca nu sunt chestiuni care te vizeaza direct, ci apartin altor persoane.

Ei simt nevoia sa te atraga si pe tine in necazurile lor, dar nu e problema ta, la urma urmei, ceea ce poti face tu pentru ei e sa le abati gandul de la ceea ce-i framanta, sa le spui o gluma, sa le aduci zambetul pe buze, atat cat poti, dar nu prelua pe umerii tai greutatile lor. Incearca sa-ti pastrezi buna dispozitie on ciuda anturajului apasator.