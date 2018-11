Horoscop 25 noiembrie. Pentru mai multe zodii, aceasta zi va aduce multe surprize

Horoscop 25 noiembrie 2018. Pentru mai multe zodii, aceasta zi va aduce multe suprize. Unii dintre nativi trebuie sa isi schime strategia. Iata previziunile pentru ziua de duminica:

Horoscop 25 noiembrie 2018 Berbec

Faci echipa buna cu o persoana care te completeaza perfect. Tu esti jumatatea rationala, pur intelectuala a acestui tandem, in timp ce celalalt vine in planul vostru comun cu bagajul sau emotional extrem de bogat.

Ai avea si tu ceva de invatat din felul sau de a se darui sufleteste, pentru ca, cel putin azi, tie iti cam lipseste sensibilitatea. Analizezi totul cu capul, lasi doar creierul sa cantareasca situatiile din jurul tau, desi treci prin suficiente momente cand inima ar avea un cuvant mult mai puternic de spus.

Asculta deci ce-ti transmite si jumatatea ta intuitiva.

Horoscop 25 noiembrie 2018 Taur

Nu te opri din antrenamentul de calmare a sufletului tau extenuat. Ai nevoie de ceva care sa-ti inspire liniste, pace, o zona de refugiu in care sa iti auzi gandurile cele mai profunde. Cateva clipe de rugaciune, de meditatie, de somn sau de visare cu ochii deschisi ar avea exact acest rol: de domolire a zbuciumului interior.

Adu-ti aminte de una din activitatile care iti face placere, pentru ca efectele sale vor fi ideale pentru starea emotionala in care te afli.

Daca iti place sa faci sport, sa canti la un instrument, sa citesti poezii sau sa faci puzzle, foloseste-te cele cateva clipe libere pe care le gasesti pe parcursul zilei, pentru ca te vor relaxa ca prin farmec.

Horoscop 25 noiembrie 2018 Gemeni

Zi mersi ca ai atatea optiuni la dispozitie in situatia in care te afli, deci ai de unde alege! Mai rar ai atatea directii la fel de bune le indemana, ca atare nu te grabi inca sa spui ce ai ales.

Poti merge o vreme, in paralel, pe mai multe cai si, dupa ce vei intelege mai bine situatia, o vei putea selecta pe singura care iti convine pe de-a-ntregul.

Bucura-te de aceasta paleta atat de bogata de idei, de solutii, de variante, de cai de evolutie, de care nu ai parte oricand, deci incearca sa nu te opresti deocamdata la una singura.

Ba mai mult: mai cere si altele, cu tupeu, ca sa fii sigur ca ai facut cea mai buna alegere din multele posibilitati care apar la orizont. Parca ploua cu idei bune; scalda-te in ele!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Rac

Nu te poti intelege cu toata lumea, pentru ca s-au adunat in jurul tau oameni extrem de diferiti. Nu poti gasi un numitor comuni si cu unii si cu altii, de aceea trebuie sa te adaptezi pe loc fiecarui gen de oameni cu care intri in contact.

Cu unii te simti pe aceeasi lungime de unda, comunici usor si descoperi afinitati perfecte. Altii ti se par mai distanti, dar ai putea coopera foarte bine in cariera sau in afaceri. Nu incerca sa aduni la un loc firi atat de diferite, pentru ca nu le vei putea face sa conlucreze. La un moment dat, tot se va rupe dialogul!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Leu

Chiar daca nu te afli in cel mai stimulativ mediu, ci printre oameni care se plang mereu de ceva (de boli, de lipsuri, de bani, de esecuri), ar trebui sa faci abstractie de acest anturaj si sa te gandesti numai la propria ta liniste interioara. Stii bine ca asemenea subiecte te influenteaza negativ, pentru ca ai un suflet sensibil care rezoneaza la necazurile umane, dar azi numai tu si linistea ta interioara contati.

Prefa-te ca nu auzi lamentarile celor din jur, pentru ca unii vor profita de bunatatea ta si tocmai pentru ca stiu ca pe tine te impresioneaza usor asemenea povesti, te vor coplesi cu ale lor. Nu-i asculta!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Fecioara

Ai ajuns intr-un punct in care iti dai seama ca nu stii nimic despre subiectul despre care se vorbeste, si recunosti sincer acest lucru. Nu e in avantajul tau sa incepi sa vorbesti despre ceva despre care nu ai nicio idee, ca atare, inainte de a-ti da cu parerea, pune mana pe carti si informeaza-te.

Poate fi punctul de plecare spre un domeniu complet nou care, prin studiu aprofundat, poate deveni o noua pasiune pentru tine.

Acum faci prima oara cunostinta cu subiectul si, ca tot ce-i nou, pare complicat. Ai rabdare, citeste, studiaza, intreaba-i pe cei mai invatati si ai sa vezi ca experienta se acumuleaza pas cu pas. Acum poate nu stii nimic, dar peste o luna vei sti destule!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Balanta

Succesul vine, e in drum spre tine, dar nu-l primesti pe tava! E nevoie de o lupta serioasa pentru a pune mana pe acel premiu. Iti aduni fortele si te implici intr-o competitie acerba, alaturi de concurenti redutabili, dar fara frica.

Pentru ca ai si tu atuurile tale de care vei sti sa profiti la momentul cel mai potrivit. Azi poti iesi invingator in concursuri, in intrevederi cu persoane la fel de bine pregatite, in lupta pentru suprematie, dar succesul depinde enorm de increderea absoluta in fortele proprii, pe care o afisezi cu emfaza in ochii rivalilor tai. Ii vei dezarma mai usor daca te vor vedea atat de increzator in victorie!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Scorpion

Nu trebuie sa accepti ajutorul pe care cineva ti-l ofera dar in care presimti ca urmeaza sa-ti ceara mult mai mult inapoi. E un ajutor conditionat si chiar nu ai nevoie de asa ceva. Aceasta nu e prietenie, nu e sprijin, ci e un troc incorect, pentru ca tu i-ai oferit de atatea ori ajutorul fara a pretinde nimic in schimb iar el... ce face?

Profita de nevoile tale de acum pentru a-ti oferi ceva ce el detine, dar nu o face gratis si nici cu ganduri bune. Fii foarte atent la ce se ascunde in spatele unui sfat, unui sprijin, unei interventii aparent amicale, pentru ca sigur pretul de platit mai tarziu e imens si nu merita acceptat!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Sagetator

E o bucurie sa intri in contact azi cu multa lume, pentru ca si tu esti mult mai vorbaret si dornic de comunicare, si dai si peste persoane la fel de volubile si deschise la dialog.

Fiecare are ceva de castigat de pe urma discutiilor care se leaga extrem de usor pe oriunde treci, ca atare spune ce ai de spus dar asculta si parerile altora. Va completati perfect unii pe altii, si, daca puneti cu totii cap la cap ideile vehiculate in aceste conversatii animate si interesante, s-ar putea naste un plan de care sa beneficieze si unii si altii cu succes. Nu face nimic singur, ci intinde o mana spre cooperare.

Horoscop 25 noiembrie 2018 Capricorn

Ai muncit mult, dar ai ajuns undeva la o rascruce de drumuri si nu stii incotro sa mergi. Esti influentat de cei din jur pentru ca auzi pareri foarte contradictorii si fiecare te impinge intr-o cu totul alta directie.

Ce sa alegi? Mai bine iei o pauza si astepti sa se mai sedimenteze lucrurile inainte de a intelege mai bine pe ce nivel ai ajuns.

Dupa o vreme, vei privi lucrurile mai detasat si vei sti sa discerni mai usor intre atatea variante disponibile. Ba mai mult, in timp se mai pot ivi inca informatii suplimentare care sa te ajute sa iei o decizie corecta in deplina cunostinta de cauza.

Horoscop 25 noiembrie 2018 Varsator

Daca nimic nu se petrece interesant in jurul tau, nu te complace in aceasta stare de liniste si pasivitate, ci fa ceva! Mobilizeaza-i tu pe ceilalti la o activitate care sa-i scoata din lenea de duminica, scoate-i la miscare, la plimbare, la sport, pentru ca e o zi perfecta pentru a consuma caloriile.

Ai sa vezi ca cel mai greu e sa pornesti, pentru ca dupa aceea lucrurile merg de la sine.

Satisfactia va fi imensa la finalul zilei ca ai reusit sa dai startul atator provocari si aventuri interesante in care ai jucat un rol important. Tu esti motorul, scanteia care aprinde cheful tuturor, tine-o tot asa!

Horoscop 25 noiembrie 2018 Pesti

Cineva iti alimenteaza visele cu promisiuni, cu informatii suplimentare sau cu incurajari sincere ce te fac sa crezi ca esti pe drumul cel bun. Asta ce te motiveaza enorm sa te apuci serios de treaba.

Nu stai pe loc, pui mana pe carte, te informezi, acumulezi noi si noi experiente care vor conta in final la materializarea marelui scop la care tintesti acum. Esti constient ca nu e un drum usor pana acolo, dar consideri ca trebuie sa te folosesti de orice prilej pentru a mai invata ceva, pentru a mai pune o caramida la ceea ce doresti sa atingi candva in viitor.