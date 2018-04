Horoscop 28 aprilie 2018. Gemenii vor avea nevoie de ajutor

Horoscop 28 aprilie pentru Berbec

Ceea ce NU trebuie sa faceti astazi: sa petreceti seara singuri acasa! Viata va cheama acolo unde va puteti relaxa cu adevarat. In gasca, printre priteni si necunoscuti, in centrul atentiei, va veti simti precum pestele in apa. Astazi sunteti comunicativi, fermecatori si sensibili. Iata de ce, va puteti cu usurinta integra in orice grup sau colectiv. Astrele va sfatuiesc sa exploatati din plin aceste calitati nu numai pentru a petrece o seara pe cinste, dar si pentru a cunoaste oameni noi.

Horoscop 28 aprilie pentru Taur

Compania persoanei iubite are un efect fantastic asupra dumneavoastra. De fapt, are loc un schimb pozitiv de energii, pentru ca prezenta dumneavoastra ii face bine partenerului ori ori de cate ori ii sunteti alaturi. Fiecare intra in joc cu alte resurse, completandu-va reciproc. Cand unul conduce, celalalt urmeaza indeaproape, investind pasiune si incredere in deciziile liderului. Cand primul propune o cale, partenerul il sustine moral si emotional cu toata dragostea, iar acest dialog va merge de minune azi in cuplu.

Horoscop 28 aprilie pentru Gemeni

O dimineata tensionata. Nu sunt excluse discutii in contradictoriu, certuri, conflicte. Va este greu sa va concentrati. De vina pot fi vestile pe care le primiti sau nelinistea care va da tarcoale, or agigatia din jur. Nu este o perioada buna pentru calatorii, iar daca nu aveti incotro, fiti atent la volan si aveti grija de bagaje. Sunteti nemultumit de ceva, iar asta va determina sa angajati niste schimbari. Este bine sa va concentrati pe rezolvarea unei chestiuni anume. Nu va grabiti sa demarati noi proiecte, sa puneti la punct niste intelegeri. Seara este bine sa o petreceti in mijlocul familiei.

Horoscop 28 aprilie pentru Rac

Si ce daca astazi nu faceti nici un pas dincolo de proiectele personale? Meritati o pauza. Avetí nevoie de o zi libera, asa cum are multa lume, sau doar de o seara mai linistita cu persoana iubita, simtiti ca acele ore au efecte miraculoase asupra psihicului dumneavoastra, pentru ca va reincarca perfect bateriile.

Horoscop 28 aprilie pentru Leu

Fie dumneavoastra, fie partenerul de viata va veti trezi cu fata la cearceaf, ceea ce inseamna ca toata ziua va fi un fel de cosmar. Greu sa vorbiti chiar si despre nimicuri. In general, nu aveti chef de nimic, iar eficienta este la pamant. Dar imediat ce simtiti ca este loc de competitie, de o provocare sau de posibilitatea de a va dezvalui talentele, iesiti brusc in fata. In dragoste vreti sa primiti mai mult de la persoane iubita.

Horoscop 28 aprilie pentru Fecioara

Nicaieri nu-i mai bine ca acasa! Dupa o zi incarcata, va intoarceti in mijlocul familiei, unde sunteti rasfatati cu gesturi de afectiune, de prietenie, de simpatie. Persoana iubita este alaturi de dumneavoastra neconditionat si totul merge excelent intre voi: formati o echipa unita, este evident. Colaborati foarte bine impreuna si, oriunde va duceti, lasati o impresie minunata. Cine va vede acum umar la umar, stie cat de bine va intelegeti, ce bine va completati unul pe altul si vi se citeste pe chip fericirea de a fi in doi.

Horoscop 28 aprilie pentru Balanta

Inceputul zilei va fi complicat. Luati o pauza, amanati toate intalnirile si discutiile. O seara linistita este cea mai indicata.

Horoscop 28 aprilie pentru Scorpion

Astrele nu par sa fie în favoarea dumneavoastra astăzi. Trebuie sa va ocupati de o serie de probleme mai vechi, pe care le-ati tot amanat pana acum din diferite motive. Nu va asteptati la ajutor din partea celor din jur. Dar, profitati din plin de experienţa acumulata si nu va dati batuti pana cand nu vedeţi rezultate.

Horoscop 28 aprilie pentru Sagetator

Dimineata incercati sa dormiti mai mult. Va agita niste vesti sau va lasati acaparat de conversatiile pe retelele de socializare. Pentru a va relaxa, mergeti la o sala de sport.

Horoscop 28 aprilie pentru Capricorn

Astazi trebuie doar sa acceptati si parerile oamenilor cu care intrati in contact. Daca nu reusiti, straduiti-va sa fiti macar politicosi. Nu insistati asupra planurilor dumneavoastre.

Horoscop 28 aprilie pentru Varsator

In cursul diminetii este posibil sa primiti niste vesti, care va pot schimba planurile pentru astazi. Trebuie sa rezolvati rapid niste probleme. E posibila o cearta. Cautati o modalitate de a calma situatia, in caz contrar conflictul se va reflecta asupra starii tale de spirit.

Horoscop 28 aprilie pentru Pesti

Nu va agitati atat de mult de la primele ore ale zilei! Nu va mai grabiti! Pentru ca va puteti impiedica, lovi sau puteti scapa ceva pe jos, ceea ce nu este de dorit. Mare atentie la volan: mai bine plecati de acasa mai devreme, pentru a conduce in liniste. Evitati certurile, mai ales daca motivul este unul nesemnificativ. Seara nu aveti restrictii. Alegeti distractia care va place cel mai mult, invitati prieteni sau organizati o intalnire de suflet cu persoana iubita.