Horoscop 28 martie 2018. O zi de miercuri nefasta pentru mai multe zodii

Berbec - Horoscop 28 martie 2018

Viata de cuplu iti inspira siguranta si incredere, pentru ca persoana iubita se tine de cuvant cand isi ia angajamente pentru binele vostru comun.

E o placere sa vezi cat de serios se implica in cea ce faceti impreuna si esti foarte sigur pe promisiunile sale, convins ca ele vor deveni curand realitate. Si tu trebuie sa aduci aceleasi argumente solide cand vine vorba de planuri de viitor, pentru ca tot ce promiteti acum unul altuia va deveni, in scurt timp, un fapt concret de care va veti bucura impreuna.

Ati depasit faza de vorbe sau declaratii, ci treceti la fapte!

Taur - Horoscop 28 martie 2018

Stai cu urechile palnie la orice pont de natura financiara care ar putea trece pe langa tine, pentru ca ar putea fi sursa unui mare noroc. E ca si cum te-ai afla la locul potrivit in momentul potrivit pentru o sansa excelenta de castig, ceva ce te poate propulsa mai repede spre materializarea unei dorinte ce se poate masura si in bani.

Afacerile incheiate astazi, promisiunile de ordin material, cadourile sau ofertele palpabile indreptate direct spre tine s-ar putea sa valoreze mult sau sa deschida poarta spre o etapa mai prospera in viata ta.

Merita sa profiti de sansa imediat, fara sa stai pe ganduri, pentru ca suna profitabil!

Gemeni - Horoscop 28 martie 2018

Niciodata nu vei multumi pe toata lumea si niciodata nu vei scapa fara sa fii barfit si comentat pe toate partile.

Gura lumii - sloboda, dar nu trebuie sa te opresti tu din elan doar pentru ca altii n-au altceva de facut decat sa vorbeasca despre tine. La originea acestor barfe ar putea fi succesele tale financiare, achizitiile recente pe care le-ai facut numai tu stii prin ce eforturi, dar oamenii, daca te vad cu masina noua sau cu telefon scump, incep sa te invidieze si sa te vorbeasca pe la spate.

Invaluie-i mai departe intr-un val de iubire si bunatate, pentru ca numai asa te poti proteja de efectele gandurilor lor diametral opuse tie. Bucura-te de prosperitatea ta!

Rac - Horoscop 28 martie 2018

Greu de spus daca e o zi vesela sau trista, de parca ai avea parte de ambele fete ale medaliei in acelasi timp.

Afli vesti nu tocmai placute de la cei dragi, ceea ce, pe moment, te intristeaza, dar dupa ce trece socul initial, vei gasi imediat solutii. Totul e sa nu te lasi coplesit de emotia negativa care vine la pachet cu vestea cea proasta, caci totul are o rezolvare.

Nu accepta tristetea in mintea ta, ci lupta cu starea emotionala care te paste, pentru ca numai cu un zambet pe fata, un tonus optimist, si cu incredere ca se poate, vei depasi cu brio chiar si cel mai critic moment al depresiei.

Leu - Horoscop 28 martie 2018

Nu esti chiar in apele tale, desi, de obicei, ai un tonus ridicat indiferent de mediul in care te afli, dar de data aceasta te simti ca printre straini.

Ai impresia ca toti au ceva cu tine, ca esti atacat din toate partile, ca nimeni nu e de partea ta, dar e o impresie gresita. Multi oameni artagosi se misca azi prin preajma ta si, pentru ca psihicul tau e ceva mai sensibil, vezi si ceea ce nu exista.

Ar fi bine sa te relaxezi si sa nu mai vezi in jurul tau doar inamici, pentru ca problema e la tine, deoarece agravezi situatia, tratand-o ca pe un atac la persoana. Dar nu e deloc asa: ei sunt nervosi, tu sensibil, si de aici furtuna!

Fecioara - Horoscop 28 martie 2018

Esti un pic suparat pe corpul tau, pe imaginea ta, pe sanatatea ta, si esti gata sa te critici cu cele mai dure cuvinte, or nu aceasta e atitudinea potrivita.

Priveste-ti trupul cu bunatate, cu iubire, cu ingaduinta, pentru ca e locuiesti in el si merita onorat mai mult. Chiar daca e doar un invelis al celui care esti tu cu adevarat, nu-ti chinui trupul cu ceea ce nu-ti face bine, deci incepe sa lucrezi si mental, prin a-ti trimite doar ganduri de iubire fata de corpul tau, cat si fizic, prin a renunta la alimente care nu-ti priesc, la un regim de viata care te oboseste, la factori externi care te consuma.

Auto-sugestia poate da roade excelente daca o folosesti constant in beneficiul tau.

Balanta - Horoscop 28 martie 2018

Nu te baza azi pe cine stie ce presentimente negative care te incearca, pentru ca ele sunt oglinda propriilor tale temeri. Bucura-te de lucrurile bune care ti se intampla, descopera partea frumoasa a activitatilor de care te ocupi si nu te crampona in piedici minore.

Tu esti cel care le face sa para mai mari decat sunt in realitate, pentru ca le alimentezi cu indoieli, cu presupuneri, cu impresii amagitoare, cu emotii negative ce le fac sa sporeasca fara rost.

Accepta lucrurile asa cum sunt, fara scenarii fanteziste care strica din efectele realitatii. Vezi motivele de bucurie si de satisfactie din tot ce se petrece, nu ceea ce banuiesti tu ca s-ar ascunde in spatele aparentelor. Daca nu se ascunde nimic rau?

Scorpion - Horoscop 28 martie 2018

Greu iti vei duce azi la indeplinire sarcinile pe care le ai in plan, pentru ca ti se va parea ca toate piedicile s-au adunat simultan acum in calea ta.

E stresant, e frustrant, devine din ce in ce mai greu sa-ti pastrezi calmul cand vezi cat de enervante sunt oprelistile, dar cu o mai buna organizare si cu un dram de rabdare, lucrurile pot reveni totusi la normal.

Daca ceva nu iese din prima, nu renunta, ci insista! Va iesi, chiar daca mai tarziu decat ai spera tu.

Sagetator - Horoscop 28 martie 2018

Esti un pic invidios pe nivelul la care a ajuns un coleg, care nici nu stie sa ramana modest, ci face mare tam-tam pe seama realizarilor sale.

Se cam lauda, iti spui, dar inainte de a-i critica succesul, mai bine l-ai lua de exemplu si ai incerca sa-i calci pe urme, pentru ca el chiar merita felicitari pentru ceea ce a atins.

Ti-e putin ciuda ca nu esti tu in locul sau si nu poti sa-l feliciti sincer pentru reusitele sale, pentru ca se vede pe chipul tau o oarecare raceala, de parca nici macar nu ai dori sa vorbesti despre asta.

Capricorn - Horoscop 28 martie 2018

Prietenii sunt cei mai importanti in planurile tale de azi si iti place sa stai de vorba minute in sir, pentru ca aveti un subiect care va leaga.

E o bucurie sa-i vezi ca te completeaza in permanenta, ca iti sar in ajutor ori de cate ori ai nevoie si ca tin cu tine orice ai face.

Comunicarea merge struna azi, orice activitate intelectuala te are printre favoriti iar talentul tau de a te adapta in orice mediu iti vor asigura succesul ori de cate ori intri intr-un colectiv nou unde vei cuceri usor pe oricine.

Varsator - Horoscop 28 martie 2018

Te simti bine printre tineri, printre oameni cu spirit liber care se mai simt copii, inca, in adancul sufletului lor. Si tu te comporti la fel, de parca n-ai avea nicio grija, si cu o atitudine atat de pozitiva, de tonica, de optimista, totul merge ca pe roate.

Zambeste, glumeste, simte-te liber sa faci orice, pentru ca numai asa vei ajunge mai repede la rezultatele visate. Ai noroc sa atragi alaturi de tine oameni care iti seamana si care reusesc sa priveasca viata ca pe o provocare placuta, nicidecum ca pe o povara. Cu un zambet pe chip si in inima, toate evolueaza spre bine!

Pesti - Horoscop 28 martie 2018

Atmosfera e perfecta in jurul tau, probabil tu esti motorul tuturor actiunilor interesante de astazi si reusesti sa-i tii aproape si pe altii cu interese similare.

Parca e chiar loc de petrece, pentru ca lumea are chef de distractie, se simte bine si poate chiar se iveste o ocazie de a sarbatori un eveniment care bucura pe toata lumea. Este o zi lejera, ca de vacanta, in care nimic nu te ingrijoreaza, nu vezi nimic negru in preajma ta si ii molipsesti si pe altii cu aceasta stare de buna dispozitie binefacatoare.