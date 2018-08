Horoscop 29 august. Zodiile care au parte de surprize de unde nu se asteapta

Horoscop 29 august 2018 BERBEC

Daca ai putea amana deplasarile de astazi, ar fi mult mai bine, pentru ca nu e o zi favorabila calatoriilor cu mijloace de transport. Te poti trezi in fata unui incident neplacut chiar la mijlocul drumului si totul va transforma aceasta zi in motiv de dezamagire.

Ori nu mai poti pleca la drum din cauza vreunei defectiuni la automobil, ori cei care ar fi trebuit sa te insoteasca pe parcursul excursiei isi schimba planurile in ultimul moment, iata ca sunt tot felul de motive care pot transforma calatoria in esec.

Nici vestile care vin de departe nu te bucura prea mult, ca atare distantele au un efect negativ asupra ta.

Horoscop 29 august 2018 TAUR

Nu te poti pune de acord cu persoana iubita, pentru ca tu ai o viziune asupra unor evenimente, iar celalalt crede cu totul altceva.

La originea neintelegerilor voastre se afla diferente mari de gusturi si o varietate mare de sentimente, pentru ca ceea ce tie iti poate genera placere, poate declansa respingere in sufletul celuilalt.

Trebuie sa stati de vorba ca sa va exprimati mai clar dorintele, pentru ca e posibil sa va doriti amandoi acelasi lucru, la un moment dat, dar nu stiti sa spuneti eficient ce simte fiecare.

Horoscop 29 august 2018 GEMENI

Trage tare, pentru ca de investitia de energie de acum depinde succesul spre care faci pasi mari inainte! E motivant sa vezi ca munca ta este rasplatita, dar trebuie sa mai ai rabdare, deoarece esti abia pe parcursul acestui mare proiect.

Nu e departe momentul final in care vei putea culege roadele si primi laudele, dar nu trebuie sa reduci viteza tocmai acum, pe ultima turnanta.

Dimpotriva: acum e momentul sa maresti ritmul, sa accelerezi si mai tare, sa iti aduni fortele si mai mult, ca sa ajungi primul la linia de sosire!

Poti mai mult de atat - si stii si tu foarte bine asta - dar ai nevoie de un stimulent pentru a te implica total, iar stimulentul se vede deja la capatul acestei curse!

Horoscop 29 august 2018 RAC

Mintea ta merge brici, ideile vin pe banda rulanta si sunt bine argumentate logic, de parca le-ai citi din manual.

Se stie ca esti o enciclopedie ambulanta care stie cate ceva din orice domeniu, dar azi dai o lectie de intelepciune prin solutii geniale la o problema dificila.

Iti place sa afli tot ce misca in lumea asta si ai ocazia sa-ti largesti orizonturile prin informatii noi din domenii din care stiai ceva-ceva, dar acum le poti aprofunda. Pui mana pe carte, rasfoiesti internetul si pui intruna intrebari, pentru ca vrei sa stii mai mult.

Horoscop 29 august 2018 LEU

Modestia este, de cele mai multe ori, atitudinea perfecta in orice situatie, mai ales daca ai de a face cu oameni aroganti care nu-si mai incap in piele. Lasa-i pe ei sa se dea mari si fii convins ca valoarea ta se va vedea si va fi apreciata!

Atunci vei avea tu motive de mandrie, numai ca tu nu faci atata tam-tam pe seama reusitelor tale.

Exista momentele potrivite pentru ca orice lucru sa fie cantarit corect si, chiar daca acum altul, cu mai mult tupeu si mai infatuat din fire, e cu un pas inaintea ta, se va vedea curand ce poate el cu adevarat, si atunci toti laurii iti vor fi inmanati pe merit! Ramai cuminte in banca ta asteptandu-ti momentul de glorie: vine!

Horoscop 29 august 2018 FECIOARA

Ai nevoie de cineva alaturi de tine care sa te asculte si sa-ti dea sfaturi, care sa inteleaga prin ce treci, fara sa te judece. Cauta acel confident de incredere, acel prieten intim pe care il poti lasa cel mai aproape de tine.

I-ai putea face o marturisire ce poate avea efecte benefice asupra psihicului tau, deoarece te elibereaza de un stres, de o frica, de o emotie pe care nu o poti gestiona de unul singur.

Cu cineva drag alaturi, treci mai usor peste un moment sensibil, iar din modul sau detasat de a te asculta apar solutii lucide, fara implicatii sentimentale.

Horoscop 29 august 2018 BALANTA

Greu te mai descurci cu banii iar azi vei resimti chiar unul din cele mai dificile momente in acest sens. Ai mai multe plati de facut si cand vezi ca incepe o alta luna cu alta serie nesfarsita de datorii si facturi, deja te doare capul.

Fii foarte atent la sumele pe care le manevrezi in aceasta perioada pentru a nu te implica in cheltuieli pe care nu le poti duce, altfel dezechilibrezi o balanta si asa fragila si nu o vei mai putea redresa curand. Prudenta si simtul masurii te vor scoate din orice neplacere financiara.

Horoscop 29 august 2018 SCORPION

Din dispute se pot naste azi solutii excelente, ca atare nu incerca sa pui pumnul in gura celor care nu sunt de acord cu tine.

Chiar daca fiecare emite idei contradictorii, diametral opuse celor din jur, pana la urma veti gasi o cale ce poate uni la un loc toate aceste controverse pentru a genera o solutie din care fiecare are ceva de invatat sau de castigat.

Exprima-ti opinia, chiar daca nimeni nu e de partea ta, tot asa cum nici tu nu spune nu din start unei pareri in care nu crezi. Vei vedea ca toate se leaga la un moment dat!

Horoscop 29 august 2018 SAGETATOR

Dorintele tale sunt extrem de puternice si, daca iti pui ceva in cap, ai toate sansele sa materializezi acel gand foarte repede.

Detii toate resursele, instrumentele, mijloacele necesare pentru a ajunge acolo, totul e sa-ti doresti, deci gandeste-te bine unde vrei sa ajungi si da-i startul acelui drum catre succesul deplin cat mai repede.

Fa tot ce-ti sta in putinta - si poti multe - sondeaza adanc in mintea ta pentru a scoate la lumina noi si noi idei care vor forma o constructie demna de toata lauda.

Esti mandru de ceea ce faci, si pentru ca tu ai incredere deplina in planurile tale, reusita e din ce in ce mai aproape. Crede in roadele mintii tale si pune-le la treaba!

Horoscop 29 august 2018 CAPRICORN

Ai un talent special de a taia entuziasmul altora cu o vorba severa sau o critica, dar consideri ca e mai bine sa fii corect cu ei decat sa le alimentezi fara rost visele imposibile.

Tu le privesti ceva mai realist, poate si mai pesimist decat ceilalti si incerci sa-i aduci si pe ei cu picioarele pe pamant, dar uiti ca fiecare iti cunoaste bine fortele si stie in ce se baga.

Nu le taia altora elanul, doar pentru ca tu nu vezi cu ochi buni planurile lor marete. Pune-te in pielea lor si vezi cum te-ai simti daca altii ti-ar spune nu cu duritate, asa cum faci tu azi.

Horoscop 29 august 2018 VARSATOR

Parca toate bat pasul pe loc si, pentru o fire grabita si agila ca tine, ritmul acesta de mers ti se pare ca de melc, de-a dreptul frustrant cand tu te grabesti sa ajungi mai repede la niste roade carora le acorzi o semnificatie aparte.

Ar fi trebuit sa inveti deja ca lucrurile cele mai bune, in viata, sunt cele care se cladesc incet, ca atare accepta acest ritm lent, oricat de enervant ar fi, pentru ca se va dovedi a fi mult mai bun pentru ceea ce vei obtine.

Daca te-ai grabi, ai scapa din vedere unele detalii care vor deveni mai apoi motiv pentru a te intoarce din drum.

Horoscop 29 august 2018 PESTI

Nu te mai gandi ce are altul de pierdut atunci cand tu culegi laurii unei victorii, pentru ca intotdeauna cand unul urca, altul coboara.

Asa e si acum, tu esti intr-un punct de maxim, la apogeu, dar altul, in umbra, sufera o infrangere.

Lasa altruismul deoparte, bucura-te de sansa ta fara sa cauti nod in papura la succesul de care ai numai tu parte.

De ce sa te intereseze ce spune lumea, ce parere are cel pe care l-ai dat deoparte, cat timp esti mandru de calea pe care ai urmat-o. N-are rost sa te gandesti ce pret a platit altul pentru ca tu sa ajungi aici: acum contezi doar tu!