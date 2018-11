Horoscop 5 noiembrie 2018. Cine paseste cu stangul in noua saptamana

Horoscop 5 noiembrie 2018 BERBEC

Nu crede tot ce auzi astazi, mai ales daca e vorba de declaratii de iubire, de linguseli pompoase si laude pe care stii prea bine ca nu le meriti, pentru ca te pot amagi amarnic! Cineva umbla cu cioara vopsita pe langa tine si esti gata-gata sa-i cazi in plasa, dar tocmai pentru ca esti o fire realista si rationala, va trebui sa chibzuiesti profund asupra celor auzite. Chiar meriti tu aceste laude? Esti atat de grozav pe cat spune? Nu-l crede si nu-l lasa sa te manipuleze cu astfel de vorbe mari! Te cunosti mai bine si nu vei aluneca pe pista falsa pe care incearca sa te impinga prin minciuna si ipocrizie.

Horoscop 5 noiembrie 2018 TAUR

Primul pas spre o mare realizare e sa-i oferi acestui gand putere, ca atare stai azi putin si gandeste, viseaza, creeaza, ridica o constructie detaliata in mintea ta, pentru ca de aici incepe viitoarea realizare. Mai intai schitezi totul la nivel imaginar, teoretic, asa cum ti-ar placea sie sa fie, asteptand momentul si instrumentele potrivite pentru ca acest gand sa capete consistenta cu adevarat si in realitate. Deocamdata ofera-ti aceasta bucurie a visarii, lasa fantezia sa zburde cum vrea, pentru ca de aici porneste miracolul! Ca e un job nou, o iubire noua sau o casa noua, imagineaza-te ca si cum ar fi deja palpabile in viata ta.

Horoscop 5 noiembrie 2018 GEMENI

Deciziile pe care le iei acum isi vor arata efectele curand mai ales asupra corpului tau fizic. Poate renunti la un aliment care nu-ti face bine, iar alegerea facuta se va dovedi a fi foarte inteleapta. Poate te apuci de o cura de slabire si foarte rapid se vor vedea si urmarile excelente. Poate iti schimbi radical lookul sau stilul vestimentar, deci sunt decizii pe care le iei de cateva ori in viata si care vor crea o alta imagine asupra ta. Sa nu te mire ca nu va trece mult si lumea se va uita la tine cu alti ochi incercand sa descopere ce anume s-a schimbat la tine. Probabil lumina pe care o degaji si increderea sporita in felul in care arati.

Horoscop 5 noiembrie 2018 RAC

Ar putea sa-ti intre in mediul tau intim, poate chiar in propria casa, o persoana care nu emite decat energii negative. E o sursa de rautati, de judecati, de injurii, de sageti otravite indreptate catre oricine si daca nu faci ceva inainte ca efectele sale sa se imprastie peste tot, risti sa fii atins si tu de otrava sa rautacioasa. Tine-l la distanta, evita sa-i faci confidente si sa-i deschizi poarta spre inima ta, pentru ca el abia asteapta o noua victima a rautatilor sale. Norocul tau e ca ai unde te retrage de efectele sale nocive, deci fugi din calea sa cat mai repede si trage si usa dupa tine. Nu-l lasa sa te invadeze!

Horoscop 5 noiembrie 2018 LEU

A venit momentul unei decizii majore pe care o tot amani de ceva vreme pentru ca nu te simteai pregatit sa spui ultimul cuvant. Ai mai meditat, te-ai gandit, ai adunat informatii si acum consideri ca detii toate detaliile necesare unei alegeri intelepte. Nu vrei sa fii influentat de nimeni, dar oricat ai dori sa iei singur decizia, nu poti ramane surd la influentele din afara. Se vehiculeaza suficiente pareri contrarii in jurul tau, deci si aici trebuie sa depui un efort de atentie: de a discerne corect intre ce e bine si ce e rau, de ce te poti folosi in alegerea ta si ce nu te ajuta la nimic.

Horoscop 5 noiembrie 2018 FECIOARA

Primesti atatea gesturi de adevarata iubire de la cei din jur, dar esti tentat sa le privesti cu raceala, de parca nu ar fi in forma pe care o visai. Nu poti pretinde dragoste la un anumit nivel sau intr-un anumit ambalaj, pentru ca dragostea poate fi doar adevarata sau falsa. Ceea ce primesti tu acum merita primit cu ambele maini si cu inima deschisa, dar vinovat esti tu, ca incepi sa cauti defecte la tot ce auzi, vezi sau simti. Risti sa pierzi o sansa de iubire sincera pentru ca iti spui singur ca nu meriti iubirea!

Horoscop 5 noiembrie 2018 BALANTA

Cine se aseamana se aduna, spune o vorba, si acelasi lucru simti si tu azi in legatura cu omul care te completeaza in tot ce faci. Priveste la cel din fata ta, pentru ca devine un fel de oglinda a propriei tale identitati. Ori semanati grozav de mult in unele privinte, ori el descrie de fapt cum te comporti si tu, cum esti si tu, chiar daca iti arata o imagine care iti place sau nu. Privindu-l pe el cu luciditate, poti lua unele masuri asupra propriei tale persoane, deoarece vezi la el defecte care ii apartin in aceeasi masura. Daca la el nu-ti place, ar trebui sa nu-ti placa nici la tine!

Horoscop 5 noiembrie 2018 SCORPION

Esti incurajat sa incepi un proiect nou in cariera, ceva ce ti-ar pune foarte bine in valoare spiritul de conducator, inteligenta, initiativa si curajul. Nu esti singur in acest sens, mai ai alaturi de tine oameni care te vor stimula cum stiu ei mai bine, deci lasa-te influentat de energia lor pozitiva pentru a merge in directia nou deschisa. Totul va evolua foarte bine incat vei ajunge la rezultate excelente in cel mai scurt timp. Poate fi o perspectiva noua in plan profesional sau sansa de a da startul unei afaceri, iar sfaturile pe care le primesti din jur sunt foarte profitabile.

Horoscop 5 noiembrie 2018 SAGETATOR

Nu esti lasat sa analizezi in liniste o situatie care se desfasoara intr-un ritm infernal care te irita. Esti obligat sa iei decizii rapide, sa gasesti solutii imediate, or tu ai avea nevoie de putina detasare ca sa fii sigur ca nu ai scapat nimic din vedere. Nu dai randament daca esti presat de termene limita sau de sefi care cer totul gata ieri, daca s-ar putea, dar trebuie sa te organizezi si sa faci putina ordine in minte ca sa faci alegerea optima. Nu ai incotro, trebuie sa fii spontan si rapid in reactii, fara sa iei vreun ragaz de gandire.

Horoscop 5 noiembrie 2018 CAPRICORN

Cea mai mare preocupare a zilei e traiul linistit in caminul perfect. Daca inca nu ai un loc al tau pe care sa-l numesti acasa, ai sansa de a face planuri mari in acest sens. Visezi cu ochii deschisi si iti imaginezi cum ar fi casa ta de poveste! Continua sa lasi fantezia sa zboare in voie, creeaza mintal un decor ideal in care te vezi traind, pentru ca unele vise chiar se implinesc! Vezi cu ochii mintii ca locuiesti intr-un spatiu exact asa cum ai dorit dintotdeauna si crede cu tarie in aceasta materializarea viziunii tale!

Horoscop 5 noiembrie 2018 VARSATOR

Ai alaturi de tine o persoana care te incurajeaza, iti da incredere in tine, te sustine trup si suflet, deci il poti numi cel mai bun prieten! Te ajuta intr-o situatie care lui ii este deja cunoscuta, a trecut si el prin ceva similar, si nu te lasa sa pierzi timp pretios cautand solutii pe care el deja le detine. Ti le impartaseste cu bucurie si cu atat mai mare e satisfactia sa de a-ti fi de ajutor cu cat vede ca tu chiar ii urmezi sfaturile si indrumarile. De aici se poate lega o relatie de succes, din care ai multe de invatat.

Horoscop 5 noiembrie 2018 PESTI

Primesti o veste despre felul in care ar putea evolua niste evenimente in perioada urmatoare, dar nu esti deloc multumit de ce auzi. Aluneci incet intr-o stare de depresie, de abandon, de neputinta, pentru ca nu exista nimic bun de care sa te poti agata. Nu te mai intereseaza nimic din ceea ce faceai daca nu suna promitator sensul in care te indrepti, ca atare aproape ca esti dispus sa lasi lucrurile sa moara de la sine, fara a mai depune nici un efort. Daca ti-ai recapata un pic speranta, ai gasi in tine si forta de a continua.