HOROSCOP 7 MAI: Leii isi schimba locul de munca. Nativii Sagetator au probleme de sanatate

Berbec

Sperante si idei noi legate de o afacere; poate faceti acum o schita de investitii sau de cheltuieli pentru perioada imedat urmatoare ca sa sustineti un proiect pe termen mai lung. Salutari si amabilitati, insa veti lasa pe a doua parte a saptamanii intalnirile consumatoare de timp.

Taur

Inceput de saptamana in forta: incercati sa va impuneti idei sau principii, nu sunteti dispusi sa lasati lucrurile la voia intamplarii. Veti fi poate nevoiti sa faceti fata unei urgente, iar apoi veti discuta cu ceilalti despre posibilitatea prevenirii unei asemenea situatii.

Gemeni

Actualmente pare ca va multumiti sa urmariti de la distanta o situatie, sa visati sau sa va faceti o schita de plan ce lasa loc unor schimbari ulterioare. Sunt de mare interes pentru voi destinatiile turistice care ofera si posibilitati de refacere a sanatatii; aflati noutati din acest domeniu.

Rac

Un telefon sau o revedere neasteptata ar putea fi motivul unei pauze sau chiar al unei intalniri peste program, ca sa aveti timp destul impreuna. Vi se face o destainuire, aflati secrete sau picanterii, sunt aspecte bune sa refaceti un cuplu sau o alianta

Leu

Chiar daca nu cunoaste situatia in amanunt, veti observa ca partenerul de viata este persoana cea mai potrivita careia puteti sa ii cereti un sfat, o parere legata de evenimentele din plan profesional. Posibila oferta de munca; inconvenientul pare sa fie legat de distanta fata de casa.

Fecioara

Ati putea obtine acceptul sefului dar si intelegerea unui coleg pentru un schimb de tura ori pentru zile de vacanta la momentul dorit de voi. Se poate sa faceti o noua cunostinta in mediul vostru profesional cu care in timp sa legati o buna relatie de colaborare.

Balanta

O atmosfera mult mai placuta in cuplu si veti putea profita de ea revenind asupra unii subiect asupra caruia nu ati cazut de acord. Astazi si in zilele urmatoare trebuie sa tratati cu toata atentia ofertele de afaceri, de asociere sau de finantare pe care le primiti.

Scorpion

Posibil sa aflati abia acum adevaratele motive pentru care impiedica avansarea unei negocieri, puncte de vedere ale celeilalte parti. Se poate sa refaceti niste calcule si sa ajungeti la concluzia ca aveti la dispozitie mai mult resurse decat va asteptati sau bani de recuperat.

Sagetator

Sanatatea este la loc de cinste in aceasta perioada pentru voi; este posibil sa aflati despre remedii ce va sunt la indemana sau despre schimbari pe care le puteti face in rutina zilnica cu minunate efecte asupra sanatatii voastre. Sau poate va hotarati sa tineti in doi o dieta, sa tineti o cura.

Capricorn

Sanse bune sa obtineti un surplus financiar in aceasta perioada printr-o activitate suplimentara. Veti avea insa o alegere de facut: se pare ca cei dragi va vor in compania lor, aflati despre un eveniment profesional sau social de la care nu ati vrea sa lipsiti.

Varsator

Un bun excelent de saptamana pentru voi, simtiti efectul pozitiv al zilelor libere. Incepe sa sune telefonul, sa apara acele mesaje, invitatii, oferte pe care le-ati asteptat cu emotii in ultimul timp, raspunsuri la propuneri ale voastre.

Pesti

O zi neasteptat de aglomerata pentru voi; s-ar putea sa nu aveti la dispozitia voastra atat timp liber pe cat v-ati dori. Aflati vesti diverse, zvonuri; va convingeti destul de repede ca trebuie sa mai treaca timp pana cad sa se cristalizeze ceva dintre acestea.

Sursa: bzi.ro