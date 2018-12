Horoscop 8 decembrie 2018. Unii nativi au sansa unei noi relatii amoroase

Horoscop 8 decembrie 2018 BERBEC

Uneori e nevoie si de o pauza din efortul tau de a ajunge acolo unde vrei, si asta trebuie sa faci si acum! Stai pe loc, nu te mai agita atata si apleaca-te un pic spre sufletul tau, sa vezi de ce are nevoie. Posibil sa ajungi la concluzia ca nu iti doresti nimic din tot vacarmul in care te zbati, din tot acest iures de energii pentru cine stie ce scopuri, ci nevoile tale sunt mult mai simple, dar, prins intr-un mecanism cotidian atat de inversunat, tragi si tu la fel de tare ca oricine. Nu, mai bine rupe-te o zi de nebunia din jur si stai de vorba cu sufletul tau, cu copilul din tine, cu cele mai ascunse unghere ale inimii tale. Ceea ce iti cer acestea e atat de usor de atins, atat de accesibil, incat ajunge doar sa ceri de sus sa ti se arate!

Horoscop 8 decembrie 2018 TAUR

Oricat de ranit ai fi de un eveniment in trecut peste care nu poti trece, fa un compromis si macar deschide usa spre o discutie. Posibil ca la mijloc sa fi fost o neintelegere, o interpretare pripita a unor aspecte care nu erau deloc atat de rele pe cat ti s-au parut tie, deci inainte de a o rupe complet cu cel care ti-a creat neplacerile, mai da-i o sansa de a da explicatii. E o buna ocazie de a va impaca, de a ierta si de a uita, pentru ca ar fi pacat sa pierzi poate un prieten sau o iubire doar din cauza unui orgoliu de moment. Poate si tu ai o vina pe undeva, deci n-ar strica un dialog foarte sincer. Fii deschis spre iertare!

Horoscop 8 decembrie 2018 GEMENI

Poate te simti un pic intimidat de cel din fata ta, desi nu ai avea motive. Sunteti absolut la fel, vorbiti de la acelasi nivel, deci timiditatea aceasta nu trebuie sa iasa la iveala. Mai mult, chiar daca partenerul tau de discutie pare cumva cu un cap deasupra sau cu un pas inaintea ta, el si-ar dori o discutie cu tine, pentru ca de aici se poate naste o relatie frumoasa. Nu te gandi oare ce ai tu de oferit aici, nu ai de unde sa stii ce apreciaza celalalt la tine, ca atare lasa modestia la o parte, sentimentul de inferioritate care iti da tarcoale si vorbeste liber. Numai de tine depinde daca accepti sa legi aceasta relatie sau nu. Daca nu te simti in largul tau aici, mai bine nu!

Horoscop 8 decembrie 2018 RAC

Fii mai modest, mai moderat, mai cumpatat in tot ce faci, pentru ca ai o oarecare tendinta spre exagerare azi. Orice exces de zel tot pe tine te costa intr-un final, deci ce rost are sa investesti intr-un scop mai multa energie decat ar fi necesar? Cantareste cu atentie ce resurse merita sa pui in joc pentru ceea ce ti-ai propus, pentru ca la un consum mai mare de resurse nu vei obtine rezultate mai bune. Daca cineva te trage de maneca s-o lasi mai moale, sa nu te agiti atata, sa nu te stresezi mai mult decat e cazul, ar fi bine sa-l asculti. El poate fi greierasul de langa urechea ta care iti spuna ce e mai bine sa faci.

Horoscop 8 decembrie 2018 LEU

Joci un rol important intr-o discutie, pentru ca sfatul tau este mobilizator pentru o persoana careia ii lipseste curajul. Tu ai o vorba buna pentru ea, ai un cuvant de incurajare care il va ajuta pe acesta sa treaca peste un blocaj si sa faca pasi mari inainte. Ai de ce sa fii mandru pentru ajutorul oferit, pentru ca poti vedea cu ochii tai ce salt mare se resimte acum in planurile celui din fata ta. Fara tine, ar fi stat mult timp in acelasi loc fara stie ce e de facut, or, cu tine alaturi, parca a prins din nou viata. Sustine-l, incurajeaza-l, motiveaza-l cum stii tu mai bine.

Horoscop 8 decembrie 2018 FECIOARA

Nu judeca lucrurile doar pentru ca nu se petrec asa cum ai fi dorit tu, pentru ca socoteala ta nu e neaparat cea mai buna. Undeva acolo sus lucrurile sunt programate complet altfel decat ti-ai propus tu si oricat te-ai stradui tu sa sari peste etape sau termene, tot asa cum ti-e scris se intampla. Mai bine accepti ritmul firesc de evolutie al lucrurilor, fara a comenta atata ca nu e cum visai tu, pentru ca, atunci cand vei ajunge la capat, vei descoperi ca intr-adevar aceasta era calea cea mai corecta si momentul cel mai potrivit. Ai incredere in cursul divin si nu mai carcoti atat!

Horoscop 8 decembrie 2018 BALANTA

Cineva iti da un sfat pe care merita sa il iei in consideratie. Iti transmite ca, in situatia de fata, cel mai bine e sa stai pe loc, sa nu faci nici un gest inainte, ori pentru ca problema se va rezolva de la sine, ori inca vor mai aparea unele aspecte care pot schimba lucrurile. Deci tine cont de sfatul impartasit de cel de langa tine, pentru ca iti vrea binele si va fi in avantajul tau. Va veni o zi cand vei descoperi efectele pozitive ale sfatului sai si ii vei transmite recunostinta ta pentru felul in care a reusit sa te opreasca la timp sa nu faci o greseala. Stai pe loc, asta e cheia!

Horoscop 8 decembrie 2018 SCORPION

Esti gata sa calci stramb, dar pentru ca apare la timp o piedica, acela e exact semnul de care aveai nevoie pentru a te opri la timp. Ca atare, daca vezi ca apar amanari si intarzieri, ele sunt in beneficiul depasirii cu brio a acelui moment fragil. Daca piedica respectiva nu ar aparea, ai face o greseala, deci spune mersi ca cineva nu raspunde la telefon, cineva cu este de gasit acasa, o usa e inchisa acolo unde ajungi, pentru ca, daca acele piedici nu ar fi existat, ai fi putut face o mare gafa: ai putea jigni, supara sau prejudicia pe cineva. Or, hopul cu pricina te opreste sa n-o mai faci!

Horoscop 8 decembrie 2018 SAGETATOR

Decat sa te cramponezi de un hop peste care, momentan, tot nu poti trece, concentreaza-ti atentia dincolo de acest blocaj. Cand realitatea din jurul tau nu e tocmai ofertanta, te poti gandi la visele tale cele mai frumoase. Nu inseamna ca traiesti in iluzii, dar, cel putin pentru o vreme, cat timp ceea ce se petrece in jurul tau, nu e tocmai motiv de bucurie, poti sa te hranesti cu vise, sperante si planuri de viitor, care iti abat atentia de la ceea ce nu merge acum. Ar fi bine sa nu devii obsedat de acest hop, ci sa te gandesti ce frumos va fi maine, peste o saptamana, peste o luna, cand totul va merge iar perfect!

Horoscop 8 decembrie 2018 CAPRICORN

Viata sentimentala capata un ritm mai alert si abia astepti sa ajungi mai repede la un anumit nivel, de la care poti spune, mult mai sigur pe tine, ca da, este ceea ce ai visat, da, este omul potrivit alaturi de care poti cladi ceva de durata. Semnalele foarte animate care vin de la partener te stimuleaza sa te implici pe deplin in aceasta relatie, pentru ca vezi si din partea sa aceeasi energie vie, aceeasi dorinta de a merge mai departe. Cat timp primesti de la partener semnale entuziaste, e si normal sa doresti mai mult, mai sus, mai minunat, deci pastrati-va amandoi acest tonus ridicat, pentru a cladi o poveste superba. Flacara iubirii se cere intretinuta permanent, deci turnati amandoi, din ambele parti, mai mult gaz pe acest foc!

Horoscop 8 decembrie 2018 VARSATOR

Chiar daca unii mai uita de bunele maniere si de amabilitate si mai ridica tonul fata de tine, tu nu pui la suflet atitudinea lor, ba din contra: le intorci un zambet larg si sincer incat ii vei deruta cu totul! Cei care vin la tine artagosi, cu jalba-n protap cu cine stie ce reclamatii, pregatiti sa atace dur, nu vor putea sa-si tina discursul agresiv in fata unuia ca tine, pentru ca tu ii primesti cu atata caldura, atata solicitudine si atata dorinta de impacare incat vor tacea malc! Continua sa-i tratezi pe toti cu aceeasi deschidere si bucurie, de parca ti-ar fi cei mai buni prieteni (chiar daca nu sunt) si vei vedea ca si gheata se topeste, si tonul se incalzeste si blocajele de comunicare dispar!

Horoscop 8 decembrie 2018 PESTI

Iubirea poate trece azi pe strada ta, dar numai de deschiderea ta sufleteasca depinde daca se opreste si la poarta ta sau trece mai departe. E mai complicat daca e vorba de o iubire in paralel cu o relatie deja oficializata. Pentru ca nu ar fi deloc pe placul partenerului tau de acasa, dar cum tu te pricepi destul de bine sa ascunzi anumite lucruri, si inca o faci cu mult talent, s-ar putea sa accepti ispita in viata ta si vei vedea tu mai tarziu cum o vei scoate la capat. Se poate forma un triunghi sentimental riscant, totusi, dar daca nevoia ta de iubire e la cote maxime, greu i te vei opune. La urma urmei, poate chiar de dincolo primesti mai mult sau mai bine.