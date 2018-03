Horoscop 9 martie - 3 zodii scapa de ghinioane

Berbec

Nu esti in apele tale, dar ai norocul de a chema alaturi de tine oameni care iti inspira incredere si te ajuta sa tii sub control emotiile negative.

Alege compania oamenilor maturi, a celor cu multa experienta de viata si asculta sfaturile lor, pentru ca ei iti transmit solutii concrete la problemele cu care te confrunti.

Daca esti in impas, fa o vizita unui frate mai mare sau cere sfatul superiorilor tai, pentru ca nu e o rusine sa nu stii ce sa faci in unele momente.

Ei au trecut deja prin situatii similare si ar sti ce sa-ti spuna ca sa treci si tu de acest hop. Nu incerca sa le faci pe toate de unul singur, pentru ca azi primesti solutia de la altii.

Taur

Nu poti coopera cu o persoana care, desi isi da tot interesul pentru proiectul la care lucrati umar la umar, nu se bazeaza pe informatii prea solide.

Mai degraba isi da cu parerea, experimenteaza si incearca sa vada ce iese. Nu sunt aspecte certe pe care le poti lua si tu in seama, Lasa-l sa-si incerce norocul, iar tu mergi pe caile deja verificate.

Celalalt va gresi si atunci ar putea arunca vina pe umerii tai, daca te vei implica in treburile sale.

El va incerca sa scape de consecintele propriei sale neglijente, aruncand pe umerii tai responsabilitatea. Dar daca nu te bagi, isi va plati singur oalele sparte!

Gemeni

Esti la finalul unei etape si, ca la orice moment de final, e vremea bilantului. Esti multumit de nivelul la care ai ajuns, consideri ca ai facut tot ce era mai bine pentru a ajunge aici. Deci nu ai de ce sa spui ca se putea si altfel.

Fii mandru de ceea ce ai construit pana acum si bucura-te de roadele palpabile ale eforturilor depuse. Stii ca nu a fost deloc un demers simplu si nicidecum scurt.

Ai muncit mult ca sa ajungi aici, deci ai cu ce te lauda! Arata lumii ce ai realizat, pentru ca sunt rezultate vizibile, palpabile, care pot fi incununarea cu succes a unui episod de maxima implicare din partea ta.

A iesit bine, bucura-te de rezultat!

Rac

Esti obligat sa reactionezi rapid in situatii urgente. Nu ai timp nici sa analizezi situatia, nici sa stai sa te gandesti ce e mai bine pentru tine, deci fii pe faza si nu pierde vremea meditand.

Daca nu esti suficient de spontan, altul va fi mai iute decat tine si va obtine ceea ce ti se ofera acum cu un mic efort de vointa.

Orice competitie cu tenta intelectuala te poate avea printre invingatori, pentru ca iti merge mintea brici si gasesti imediat raspunsurile sau solutiile cele mai bune.

Leu

Ai relatii bune cu lumea din jur, echilibrate, moderate, fara a ajunge la extreme nici cu bucuria, nici cu tristetea, nici cu furia.

Ai parte de o atmosfera pasnica, caracterizata de reconcilieri si impacari, in cazul unor conflicte mai vechi. Ai sansa ca totul sa revina la normal dupa o perioada mai dificila.

Iti dai seama ca ai nevoie de societate, oricum ar fi ea, si incerci sa te bucuri de prezenta celor din jur, fara a pretinde imposibilul de la oameni.

Stai cat mai mult in acest anturaj ca sa-ti incarci bateriile cu energie pozitiva.

Fecioara

Trebuie sa fii foarte transant astazi si, din cele doua variante pe care le ai la dispozitie, sa spui odata pentru totdeauna ce alegi.

Se presupune ca ai analizat problema pe toate fetele, ai descoperit si avantajele si dezavantajele si dintr-o directie si din alta. Asta inseamna ca esti in masura sa spui care e varianta optima pentru tine.

Nu ai cum sa te folosesti de ambele directii simultan, ca atare, ca-ti place sau nu, trebuie sa spui clar: ori e alba, ori e neagra.

Cale de mijloc nu exista, dar noroc ca esti curajos si pregatit sa-ti exprimi parerea chiar daca suna categoric.

Balanta

Esti un exemplu de seriozitate si de cinste in fata unor persoane tinere care nu detin informatii complete la fel ca tine. Poti juca rolul de judecator intr-o situatie aparent minora, dar in care interventia ta se va dovedi a fi salvatoare.

De la tine vor invata cei tineri, necopti, inca la inceput de viata, ce e bine si ce e rau, pentru ca in aceasta consta lectia pe care le-o oferi. Ca exista reguli, norme, legi care trebuie respectate pentru a ajunge la un nivel de care sa fie toata lumea mandra.

Daca nu, ai si puterea de a sanctiona pe cei care se abat de la calea cea dreapta.

Scorpion

Faci echipa excelenta cu o persoana care te completeaza perfect. Tu esti sursa de informatie, cel care le pregateste pe toate in detaliu din punct de vedere teoretic, iar celalalt e sursa de energie.

Stati mult de vorba, va incurajati reciproc sa va manifestati in voie, si orice proiect cladit in doi, in tandem, in care nimeni nu o face pe seful, va fi de succes.

Ca e o relatie de serviciu, una de iubire sau una de afaceri. Mereu gasesti in cel din fata ta stimulentul potrivit pentru a spune clar ce gandesti si ce doresti.

Sagetator

Daca erai in cautarea unui colaborator care sa te sprijine intr-un anumit demers, azi ai toate sansele sa il intalnesti.

Vei fi multumit de asocierea aceasta, pentru ca va participa cu tot ce stie in ceea ce construiti impreuna.

Il vei privi cu respect si cu recunostinta, pentru ca ii apreciezi interventia si superioritatea in anumite privinte.

Ai de invatat de la acest coechipier de nadejde si esti fericit ca ai gasit un om inteligent si demn de toata increderea.

Acum puteti sa vasliti impreuna!

Capricorn

Legea poate interveni destul de intransigent in planurile tale si nu te lasa sa duci mai departe ce ai inceput, pentru ca nu e perfect legal.

Orice abatere de la reguli stricte, dictate de sus, va fi pedepsita, iar azi esti si tu vizat de o astfel de sanctiune.

Ca o meriti sau nu, ti-o asumi, pentru ca nu ai argumente puternice nici pentru a te apara. Dar nici pentru a evita acest moment critic.

Daca esti vinovat de ceva, fii sigur ca faptele tale vor iesi la iveala si nu vor ramane fara urmari. Mai ai timp sa repari repede situatia!

Varsator

Nu te simti bine in anturajul in care te afli astazi. Dialogul e defectuos si eforturile tale de a te face inteles esueaza, pentru ca nu ai parte de tovarasi buni de discutie.

Unii sunt cu gandul doar la problemele lor si nu aud ceea ce le spui tu, iar raspunsurile le care ti le dau nu te satisfac.

Fii pregatit sa vorbesti la pereti, astazi, pentru ca nu prea te asculta nimeni. Dar tu insisti totusi sa-ti expui punctul de vedere ca sa-ti faci datoria pana la capat.

Pesti

Faci planuri foarte frumoase alaturi de cei dragi si fiecare isi aduce contributia la un eveniment stabilit candva in perioada urmatoare.

Asteptati cu mult entuziasm acel moment special si va bucurati numai la gandul ca veti fi cu totii actori principali in ceea ce urmeaza.

Nu lasi nimic la voia intamplarii, ci profiti de timpul pe care-l ai la dispozitie pentru a pregati totul in cele mai mici amanunte, pentru ca vrei sa iasa totul perfect.