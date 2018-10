Horoscop 9 octombrie 2018. Zodiile care castiga multi bani in urma unei colaborari

Horoscop 9 octombrie 2018 BERBEC

Esti intr-o pasa buna ce te avantajeaza, mai tonic si mai optimist ca de obicei. Parca ai fi la un inceput de drum intr-o relatie promitatoare, pentru ca ai in preajma o persoana care va avea un efect foarte stimulativ asupra ta, jucand rol de „hei-rup" in cazul unei situatii in care dai semne de oboseala sau de plictiseala.

Poate fi un coleg, din colaborarea cu el iesind proiecte deosebite. Ai numai de castigat de pe urma acestei cunostinte, deci fa tot posibilul sa-i intri in gratii. Ai contacte frecvente si importante cu superiorii sau alte persoane din conducere, de parca s-ar decide ceva major pentru cariera ta, deci fii atent la impresia pe care o lasi.

Horoscop 9 octombrie 2018 TAUR

Este o perioada buna in plan financiar, te-ai putea bucura atat de sumele obisnuite de bani, cat si de niste recompense suplimentare. Iti permiti niste cumparaturi pe care ti le doresti de multa vreme, poate o investitie in imaginea ta publica, cea care atrage atentia asupra ta.

Vei primi vesti importante legate de situatia materiala viitoare, existand mari sanse ca bugetul sa se imbunatateasca simtitor printr-o marire de salariu sau o promisiune in perspectiva, pe care abia astepti sa o obtii pentru ca simti ca aduce o senzatie de confort, de bunastare, poate chiar de fericire in viata ta.

Horoscop 9 octombrie 2018 GEMENI

Relatia de iubire capata din ce in ce mai multa stabilitate. A trecut vremea incertitudinii si a tatonarii, ajungi la un raspuns clar prin care stii exact daca poti avea incredere in partener.

Ajungi la concluzia ca e nevoie de un angajament oficial pentru a fi mai sigur de viitorul relatiei, de aceea te gandesti la un pas major: la logodna, la casatorie sau la o promisiune insotita de dovezi palpabile prin care te arati dispus sa va creati un drum comun impreuna.

Horoscop 9 octombrie 2018 RAC

Bucura-te si de cele mai marunte lucruri frumoase care iti ies azi in cale. Nu astepta evenimente iesite din comun, spectaculoase, stralucitoare, pentru ca bucuria poate veni si din maruntisuri. Comporta-te ca un copil care descopera in jurul lui atat de multe lucruri minore, dar atat de frumoase care il fac sa se simta bine.

Joaca-te cu un dram de inocenta, nu pune la suflet nimic ci descopera ceea ce, ca om mare, nu ai timp sa observi: o pisicuta la geam, o floare aparuta pe un strat, un nor de forma ciudata pe cer. Ai sa vezi ca astfel de atitudine, usor infantila, dar relaxata, te bine dispune imediat!

Horoscop 9 octombrie 2018 LEU

Visele pe care le construiesti acum ii vizeaza pe toti cei dragi, de aceea ar fi bine sa-i atragi si pe ei alaturi de tine, pentru a construi impreuna. Tu poate doar propui ideea initiala, dupa care se vor alatura si ceilalti membri ai familiei cu alte si alte idei suplimentare, ca in final sa se nasca un plan bine conturat.

Ajuta-i sa-si puna toti mintea la contributia, sa-si exprime clar dorintele si scopurile, pentru ca veti naste, laolalta, un plan detaliat care va evolua foarte bine. Nu trebuie sa duci singur tot greul viitorului, ci sa-i stimulezi si pe ceilalti sa-si aduca in felul lor contributia pentru un succes comun de toata frumusetea.

Horoscop 9 octombrie 2018 FECIOARA

Nu-i picta pe cei din fata ta in alte culori decat merita, pentru ca a privi realist relatiile in care esti implicat te ajuta sa le dezvolti pe terenul potrivit. A idolatriza pe un om banal sau a reduce la zero pe un geniu nu par a fi cele mai corecte moduri de a privi pe cel din fata ta, ca atare cunoaste-l mai bine inainte de a-l caracteriza si eticheta.

Azi ai putea fi tentat sa-l privesti prin niste ochelari care ii schimba acestuia culoarea, deci da jos ochelarii si vezi cu ochii tai, asa cum e el cu adevarat. Nimeni nu e perfect, tot asa cum nimeni nu e demn de critica pe nedrept, deci fii just in aprecieri.

Horoscop 9 octombrie 2018 BALANTA

Esti obligat sa reactionezi rapid in situatii urgente. Nu ai timp nici sa analizezi situatia, nici sa stai sa te gandesti ce e mai bine pentru tine, deci fii pe faza si nu pierde vremea meditand.

Daca nu esti suficient de spontan, altul va fi mai iute decat tine si va obtine ceea ce ti se ofera acum cu un mic efort de vointa. Orice competitie cu tenta intelectuala te poate avea printre invingatori, pentru ca iti merge mintea brici si gasesti imediat raspunsurile sau solutiile cele mai bune.

Horoscop 9 octombrie 2018 SCORPION

Toate problemele vin si trec, sunt evenimente ciclice in viata oricui, de aceea nu are rost sa-ti torni cenusa in cap daca azi treci printr-o astfel de situatie. Nu e nici prima nici ultima oara cand traiesti un astfel de moment cu o incarcatura energetica predominant negativa, dar exista ceva bun in toate.

Fara cate un mic motiv de suferinta, din cand in cand, nu ai lua masurile care se cer pentru a echilibra balanta in viata ta. Daca toate ar curge lin si frumos, te-ai multumi cu acea stare de fapt, ori, cate un mic cutremur, ca cel de azi, cere de la tine gesturi decisive.

Horoscop 9 octombrie 2018 SAGETATOR

Tu ai principii foarte ferme pe care te bazezi, nu iti schimbi opinia de la o stare la alta, dupa cum bate vantul. Daca ai spus ceva, asa ramane, si-ti sustii punctul de vedere pana in panzele albe. S-ar putea sa auzi de la unii ca e semn de incapatanare, de rigiditate, de teama de schimbare, dar nu e nimic din toate acestea: e o impamantare a ta in ceea ce crezi cu adevarat!

Nu te abati de la propriul tau adevar si lupti pentru a-l demonstra prin cele mai corecte mijloace. Nu accepti ca altul sa puna la indoiala declaratiile tale cat timp sunt documentate, argumentate si sustinute cu dovezi clare!

Horoscop 9 octombrie 2018 CAPRICORN

Poate aparea sansa unui imprumut oficial de la o banca sau alta institutie de profil sau intri in posesia unui onorariu pentru o munca prestata deja, suma ce ti de cuvine de drept. Te bucuri de niste bani promisi de ceva vreme.

Orice ai face, trebuie sa respecti legea, conditiile impuse, sa nu te abati de la corectitudinea actiunilor financiare pe rol, pentru ca, in caz contrar, aceasta poate fi si o zi a penalitatilor, in care orice neregula poate fi depistata si sanctionata imediat.

Ajungi in fata unei echilibrari financiare: ori ceva in plus, ori ceva in minus, exact cat e nevoie pentru a ajunge pe linia de plutire.

Horoscop 9 octombrie 2018 VARSATOR

Trebuie sa lucrezi pe doua planuri complet diferite si fiecare cere altceva de la tine, cel mai bine ar fi sa nu le combini, sa nu aduni mere cu pere, ci sa te apuci de unul din planuri, sa-l duci la indeplinire, si abia dupa aceea sa te gandesti la celalalt.

Lucrand pe doua fronturi risti sa le strici pe amandoua, pentru ca zilele acestea nu prea te poti concentra sa faci mai multe deodata. Daca insisti sa le cari pe amandoua dupa tine in acelasi timp, la final nu vei fi multumit de niciunul! Alege.

Horoscop 9 octombrie 2018 PESTI

Daca dai acum startul unei actiuni indraznete, sub imperiul nerabdarii si ai impulsivitatii, vei dori si rezultate imediate, or nimic nu se cladeste peste noapte.

Da, important e si tonusul cu care dai startul acestei actiuni, dar incearca sa-ti dozezi mai bine eforturile, ca nu cumva sa-ti pierzi interesul si entuziasmul acesta de inceput cand vei descoperi ca totusi e cale lunga pana departe.

Educa-ti rabdarea, demonstreaza ca te-ai maturizat si nu te comporta ca un copil care vrea o jucarie, acum, imediat! Vei ajunge acolo, fii sigur de asta, deci mentine acest elan creator pana la capat, dar constient ca e o actiune care necesita rabdare si evolutie lenta.