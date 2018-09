Horoscop! Aceasta zodie va da lovitura vietii sale

Horoscop 5 septembrie Berbec. Ai tendinta de a fi cam sever cu cei fata de care ai unele suspiciuni ca ar apela la minciuna in fata ta. Sigur ca ai tu un simt ascutit care discerne imediat falsitatea si ipocrizia, dar a deveni dur si a pedepsi pe cei care umbla cu cioara vopsita nu e cea mai buna atitudine. Tu oricum esti un exemplu de sinceritate si corectitudine, dar nu toata lumea e ca tine, nu uita asta! Nu te poti abtine sa nu-i pedepsesti pe cei pe care-i prinzi cu minciuna, nu tolerezi colegii nesinceri, prietenii falsi, declaratiile pompoase si neadevarate, complimentele pe care stii ca nu le meriti, criticile nejustificate, nedreptatile si lipsa de loialitate, dar nici nu taia orice comunicare cu cei care uzeaza de ele.

Horoscop 5 septembrie Taur. Declara-ti tare si concis intentiile, pentru ca primul pas spre implinirea unui vis e sa stii foarte bine ce anume iti doresti. Acum e momentul ideal sa privesti spre viitor si sa spui cu fermitate si incredere: vreau cutare! Nu te gandi neaparat si la strategia care sa te duca acolo, ci doar arunca sageata inainte si ai sa vezi ca vor veni spre tine, pe parcurs, si resursele de a indeplini acel vis. Intretine aceste intentii cu noi si noi informatii, ganduri, emotii si stari, pentru ca din ele se alimenteaza viitoarea reusita! Ti-ai clarificat obiectivul? Perfect, acum asteapta sa vina spre tine abundenta de solutii.

Horoscop 5 septembrie Gemeni. Te atrage fantastic un domeniu nou care presimti ca iti va deschide poarta spre un alt orizont, mult mai interesant al vietii tale sau al carierei tale viitoare. Esti ca la inceputul unui curs nou de specializare, spre o lume care iti place, care iti stimuleaza ambitia, creativitatea si dorinta de afirmare. Apuca-te serios de treaba, constient ca urci pe un nivel superior, care va cere enorm de la tine, dar atat timp cat interesul tau ramane la maxim, roadele acestui studiu se vor arata foarte repede! Ai norocul sa cunosti si oameni care merita toata admiratia si respectul tau, care te motiveaza sa acumulezi repede informatia noua. Ei sunt un exemplu demn de urmat catre succes!

Horoscop 5 septembrie Rac. Toate bune si frumoase, se poate vorbi de o zi excelenta in care te simti mai puternic si mai increzator in fortele proprii. Apar vesti bune in cariera, care deschid perspective promitatoare asupra unor proiecte de la care ai mari sperante. Parca se mai insenineaza un pic atmosfera si reincepi sa privesti cu optimism spre ceea ce te asteapta in perioada urmatoare. Pot aparea laude si reusite deosebite, succese in competitii, sanse de a te remarca sau de a fi apreciat public de ceilalti, ca atare, daca ti se parea ca soarele nu mai rasare pe strada ta, iata ca acum ai motive sa zambesti din nou si sa te bucuri de auspicii excelente.

Horoscop 5 septembrie Leu. Ai un real talent de consilier, de sfatuitor sau chiar de psiholog, deci cine te are astazi prin preajma se poate nimic fericit pentru tot ce primeste de la tine. Dai dovada de multa toleranta, empatie, stii sa asculti si sa dai sfaturi, deci, daca tu simti ceva special in legatura cu problemele celor din fata ta, spune-le parerea ta cu sinceritate si curaj. Cu cat adevarul e mai dur, cu atat reactia lor poate fi mai agresiva, dar tu macar ai constiinta impacata ca ai spus sincer ce ai avut de spus, fara sa te ascunzi dupa vorbe false. Intr-o zi, iti vor multumi pentru sinceritate, pentru ca vezi lucrurile altfel decat ei. Unii chiar se vor intreba: de unde stii tu atatea?

Horoscop 5 septembrie Fecioara. Nu mai astepta, daca simti ca e momentul potrivit sa actionezi intr-o directie spre care mintea si inima te indeamna. Esti pregatit, detii toate resursele pentru a reusi, ba chiar mai mult decat ai putea crede tu ca poti, dar mai e nevoie doar de acea scanteie care pune motorul in functiune, nici tu nu banuiesti de ce esti capabil pana nu pornesti, deci acum momentul pentru un start in forta catre un tel suprem. Nu te multumi cu reusite mici, pe acelea le poti atinge oricand, acum ridica-te si tinteste mult mai sus si mult mai departe!

Horoscop 5 septembrie Balanta. Contactul cu autoritatile are un efect stimulator asupra ta, de parca ti-ar mari vointa de a demonstra ca ai dreptate in ciuda criticilor care vin de la acestea. Conflictele la varf pot fi aprinse, dar detii toate resursele pentru a-ti sustine punctul de vedere si chiar a repurta o victorie de rasunet in fata celor care, prin functie sau rang, cred ca au dreptul sa faca sau sa spuna orice. Nu e asa si le vei demonstra ca, de pe pozitia ta, poti avea ultimul cuvant apeland la alte argumente decat forta, aroganta sau superioritate.

Horoscop 5 septembrie Scorpion. Nu compara norocul tau cu al altora, pentru ca viata nu e echitabila pentru toata lumea. Nu pleca urechea la povestile triste ale celor din jur cand tie iti merge de minune si nici invers, nu te gandi de ce cel de langa tine rade cand tu nu stii cum sa mai depasesti cine stie ce moment critic. Roata vietii se invarteste si fiecare trece si prin momentele de varf, si prin cele din prapastie, ca atare ai rabdare pentru ca toate iti revin la un moment dat. Nimic nu dureaza vesnic: nici fericirea - nici nefericirea, nici norocul - nici ghinionul, deci fii cumpatat cand vine vorba sa judeci viata ta sau a altora prin comparatie.

Horoscop 5 septembrie Sagetator. Munca ta da roade mai bune decat te-ai asteptat si e normal sa devii din ce in ce mai dornic sa duci mai departe ce ai inceput. Se prefigureaza o recolta bogata, metaforic vorbind, semn ca ai investit tot ce ai avut mai bun in tine pentru a face acesti pasi mari inainte. Adevarul e ca ai fost foarte bine sustinut si stimulat de o persoana care a pus umarul efectiv la reusita ta, deci, daca a venit vremea recoltei, n-ar fi rau sa fie si vremea recunostintei. Multumeste-i, deci, recompenseaza-l cumva, pentru ca fara ajutorul sau concret, roadele nu ar fi fost la fel de bune!

Horoscop 5 septembrie Capricorn. Esti cam influentabil si toate povestile care ajung la urechile tale te fac sa-ti pierzi curajul de a duce mai departe ce ai inceput. Unii iti vorbesc despre viitorul acestui proiect in cele mai sumbre note, altii te fac sa te indoiesti ca faci ceea ce trebuie si cum nu esti foarte ferm pe pozitie, ci de-a dreptul oscilant, dupa cum bate vantul, esti blocat in neputinta si nesiguranta. Nu esti asa de obicei, dar azi parca ai crede si pe unii, si pe altii, fara sa poti lua decizii cu propria ta minte. Mai lasa lucrurile sa se aseze, pentru ca momentan nu ai taria de a trage linie finala.

Horoscop 5 septembrie Varsator. Ai facut candva un mare sacrificiu de dragul unei persoane si ii aduci aminte, subtil, de ce ai facut pentru ea. A venit vremea sa iti intoarca serviciile si sa faca si el ceva similar pentru tine, dar te dezamageste profund. Chiar daca esti genul de persoana care e capabil de orice pentru a-i face cuiva drag pe plac, iata ca unii uita sa iti multumeasca sau sa iti aprecieze gesturile de prietenie. Ba chiar iti pot raspunde agresiv, cum nu ai merita... E o lectie buna sa nu te mai dedici altora, sa nu preiei pe umerii tai sarcini care nu te privesc, pentru ca unii doar vor profita de bunatatea ta si atat.

Horoscop 5 septembrie Pesti. Nu te poti baza azi pe sprijinul unui prieten care a promis multe: ca va fi langa tine cand ai nevoie, ca iti va face un anumit serviciu atunci cand il vei solicita, ca are el cunostinte suspuse pentru a interveni pe langa ele in favoarea ta. Aiurea.... nu se tine de cuvant si regreti amarnic ca ai avut incredere in el. Daca te-ai fi bazat numai pe fortele proprii, acum ai fi ajuns deja la rezultatele visate, dar ai sperat ca drumul pana la succes va fi mai usor daca cineva cu atatea influente si resurse este alaturi de tine, dar nu a fost decat gura de el.