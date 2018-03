Horoscop luna aprilie 2018. Zodiile care vor avea un Paste fericit

Horoscop luna aprilie 2018. Cea de-a patra luna a anului aduce surprize pentru zodii si evenimente astrologice importante. Pe 16 aprilie, vom avea Luna noua in Berbec, iar pe 20 aprilie, Soarele intra in Taur. Aprilie se termina cu Luna plina in Scorpion, care va avea loc in data de 30. Pana la primul eveniment major al acestei luni, Soarele si Mercur vor fi in Berbec, lucru care va aduce unele provocari pentru zodii. Iata ce zodii vor avea un Paste special si cine nu va avea parte de sarbatori linistite.

Horoscop luna aprilie 2018 Berbec

Pentru tine, prima parte a lunii se anunta a fi una excelenta, in care intuitia ta va fi la cote inalte. Te simti ocrotit de divinitate si te poti conecta cu partea spirituala.

Se anunta un Paste linistit pentru tine, dar ar trebui sa ai grija la mancare si la problemele digestive. Ai parte de liniste acasa, iar relatia cu persoana iubita este una buna.

Horoscop luna aprilie 2018 Taur

Simti ca ai nevoie de mai multa iubire in viata ta. Esti foarte concentrat pe munca, si pui planul profesional pe primul plan in aceasta luna, dar in acelasi timp neglijezi planul personal.

Pastele tau va fi cu suisuri si coborasuri, in sensul ca desi te vei simti bine in compania celor dragi, dar grijile acumulate nu te vor lasa sa te bucuri cum se cuvine de aceasta sarbatoare.

Horoscop luna aprilie 2018 Gemeni

Ai o luna in care va trebui sa iti urmezi visurile si sa te concentrezi doar pe propria persoana. Este posibila o schimbare de cariera sau loc de munca pana la final de aprilie.

Pastele te prinde linistit si impacat. Relatia ta merge bine, iar in sanul familiei este o atmosfera pasnica.

Horoscop luna aprilie 2018 Rac

Vei avea de infruntat mai multe obstacole in aceasta luna, dar vei reusi sa treci cu bine peste ele. Racii singuri pot reusi sa gaseasca o persoana speciala, iar cei care au o relatie o vor consolida.

Se anunta un Paste linistit si fericit pentru acesti nativi. Stau bine cu sanatatea si au o stare de spirit buna, care ii ajuta sa se bucure de momentele prin care trec.

Horoscop luna aprilie 2018 Leu

Leii au datorii karmice de platit, iar acest lucru le va bulversa putin luna. In aprilie se anunta multe provocari, in special in planul carierei, dar si unele neplaceri in plan personal.

Un Paste care ii gaseste mai agitati decat de obicei si cu multe de rezolvat. Leii au, insa, resursele necesare pentru a trece peste orice obstacol le rezerva viitorul.

Horoscop luna aprilie 2018 Fecioara

Retrogradarea lui Mercur iti poate aduce tie oportunitati neasteptate in cariera. Ai o luna aprilie in care va trebui sa te decizi cu exactitate ce vrei sa faci in perioada urmatoarele. Hotararile importante nu mai trebuie sa se lase asteptate.

Ai un Paste in care relaxarea e pentru tine pe primul plan si in care tot ce vrei este sa fii cat mai linistit. Un pic de agitatie in viata amoroasa, dar tot raul e spre bine.

Horoscop luna aprilie 2018 Balanta

In aceasta luna acorzi o atentie sporita vietii tale amoroase. Daca esti singur. ai putea incepe o noua relatie. Daca ai deja una, te vei concentra pe fericirea partenerului.

Ai un Paste in care ar trebui sa fii cat mai departe de casa si de problemele de zi cu zi. Doar asa te poti relaxa si debarasa de toate gandurile negative.

Horoscop luna aprilie 2018 Scorpion

O perioada in care te gandesti la trecut si la ce ai putea imbunatati in viata ta. Unele griji legate de partea financiara si de starea de sanatate.

Pastele te gaseste intr-o stare putin tensionata, gandindu-te la schimbarile ce au loc in aceste momente in viata ta. Ar trebui sa iei lucrurile mai usor.

Horoscop luna aprilie 2018 Sagetator

Ai parte de o luna care te solicita in care cele mai multe batai de cap vin din zona finantelor. Va trebui sa inveti sa faci economii si sa nu arunci cu banii pe fereastra.

Ai un Paste care te ajuta sa iti limpezesti gandurile si sa te gandesti mai bine la ce ai de facut in perioada urmatoare. In plan sentimental, lucrurile sunt bune.

Horoscop luna aprilie 2018 Capricorn

Ai in plan mai multe schimbari, dar ele se pot concretiza doar cu multa munca si ambitie. In viata personala, totul este linistit, lucru care te multumeste si iti da posibilitatea sa te concentrezi pe viitor.

Pastele il vei petrece cu cei dragi, inconjurat de iubire si buna dispozitie. Nimic nu pare sa iti strice aceste Sarbatori pascale.

Horoscop luna aprilie 2018 Varsator

O luna in care unele probleme de ordin medical pot iesi la iveala, mai ales din cauza stresului. Cu toate acestea, nu e nimic major, asa ca nu ai motive serioase de ingrijorare.

Sarbatorile de Paste vor fi pentru tine pline de bucurie si ai putea primi un cadou neasteptat din partea cuiva apropiat. Vesti foarte bune in plan sentimental.

Horoscop luna aprilie 2018 Pesti

O luna in care va trebui sa iti controlezi excesele. Trebuie sa te abtii de la multe lucruri, mai ales ca nu stai extraordinar de bine cu banii.

Aceste aspecte financiare negative iti vor da batai si in ziua de Paste, cand nu sunt excluse unele certuri, tocmai din acest motiv.