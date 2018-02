HOROSCOP - Luni, 26 februarie 2018

HOROSCOP BERBEC

Fa tot posibilul sa-ti permiti azi o cat de scurta iesire din mediul tau obisnuit. Ca e o calatorie mai lunga sau o simpla plimbare pe jos pana acasa, efectele sale vor fi excelente asupra tonusului tau general.

De altfel, orice gen de deplasare ar fi de preferat, deci, fie ca iesi cu bicicleta, daca vremea iti permite, fie ca iesi la jogging sau la un mars fortat prin cartier, te intorci acasa remontat, plin de energie si cu o stare de buna dispozitie de invidiat.

Ofera-ti cateva minute de distractie, dar una care sa implice si un cat de mic efort fizic. Te relaxezi de minune daca te plimbi putin!

HOROSCOP TAUR

Esti invitat sa te alaturi unui proiect colectiv, dar nu ai prea multa tragere de inima catre scopul respectiv. Ai dubii, poate nu neaparat legat de nobletea scopului, ci mai degraba de bunele intentii ale celorlalti participanti. Nu ai incredere ca cei care sunt implicati in aceasta actiune sunt la fel de seriosi sau la fel de sinceri.

Intuitia iti atrage atentia asupra unora din aceste persoane si le privesti cu suspiciune, ca si cum te invita pe tine sa te alaturi doar pentru ca vor sa profite de bunavointa ta. Gandeste-te daca merita sa te bagi, ca nu cumva sa muncesti doar tu, iar succesul sa-l obtina altii! Verifica-le intentiile inainte de a te implica si tu.

HOROSCOP GEMENI

Greu sa faci pace intre cele doua energii care-ti dau tarcoale astazi. Una te impinge la actiune, sa te apuci sa faci ceva curajos, sa nu stai pe loc. Alta te trage de maneca si iti spune s-o lasi mai moale, sa ai rabdare, pentru ca rezultatele visate sunt inca departe.

Cum tu esti o fire activa, de felul tau, vei da pana la urma intaietate actiunii, pentru ca nu-ti place sa stai pe margine asteptand ca lucrurile sa evolueze ca melcul. Pui mana pe unelte si incepi sa construiesti chiar tu ceea ce vrei sa obtii, zorind cumva lucrurile.

Oricat te-ai grabi tu, totusi, acest proiect va dura mai mult si tot vei ajunge sa astepti momentul adecvat pentru toate. Chiar daca sari peste etape, timpul trece tot cum vrea el!

HOROSCOP RAC

Daca cineva te invita azi intr-o mica aventura, nu refuza pentru ca efectele acestei iesiri din monotonia zilnica vor fi benefice pentru sufletul tau.

Te intorci acasa revigorat, remontat, plin de optimism si veselie, ceea ce iti ofera certitudinea ca exact de asta aveai cu adevarat nevoie: sa ti se ofere mai multa atentie, dar sa iti acorzi tu tie insuti mai multa atentie, pentru ca ai cam neglijat in ultima vreme nevoile tale personale.

Simti nevoia sa povestesti si altora ce mult iti doresti anumite lucruri, si, prin simpla verbalizare a acestor dorinte, deja le-ai transmis pe calea lor spre materializare. E doar o chestiune de timp pana le vei vedea acolo, langa tine!

HOROSCOP LEU

Unii incearca sa te opreasca din elan, vorbindu-ti despre viitorul unui proiect in cei mai sumbri termeni, dar nu trebuie sa asculti ce spun acestia. Ei nu se simt in stare sa faca fata acelei provocari si, pentru ca altadata au esuat, vor sa te influenteze si pe tine sa te opresti, sa nici nu mai incerci.

Nu te lua dupa ei si implica-te serios in aceasta actiune care se deschide in fata ta. Daca ei nu au reusit, nu inseamna ca toti ceilalti vor esua ca si ei. Tu te bazezi pe alte resurse si, la urma urmei, fiecare cu norocul lui. Implica-te in aceasta noua confruntare cu incredere deplina in sansele tale, pentru ca la tine va fi altfel.

HOROSCOP FECIOARA

Mai prudent si poate si mai temator din fire, privesti cu nesiguranta spre zilele care vin, de parca ai presimti ca urmeaza evenimente pe care nu stii cum le vei gestiona. Lasa orice frica deoparte si porneste cu capul sus, cu planuri marete, cu mai multa incredere in capacitatea ta de a face fata provocarilor.

Stii cum se spune: de ce ti-e frica nu scapi, ca atare nu trebuie sa spui ca nu poti, ca nu stii, ca nu meriti. Ba da, toate sunt posibile daca il iei pe da in brate si crezi cu tarie in calitatile tale de a reusi orice ti-ai propune!

HOROSCOP BALANTA

Azi te apleci cu mai multa constiinciozitate asupra studiului, ori pentru ca se apropie un eveniment cu o conotatie speciala in pozitia ta de invatacel - un examen, un interviu, un extemporal important - ori pentru ca simti ca ai ramas cumva in urma la anumite teme si vrei sa te mai upgradezi un pic, sa te mai pui la curent cu noutatile din breasla ta.

E o reala placere sa cauti carti, sa te documentezi de pe net, sa stai de vorba cu oameni cu mai multa experienta care te pot indruma foarte bine in directia care te preocupa. Inchei ziua cu un sentiment de imensa satisfactie ca te-ai mai imbogatit cu ceva din punct de vedere intelectual si abia astepti sa arati ce stii si sa pui in practica ceea ce ai invatat.

HOROSCOP SCORPION

Credeai ca prietenii te vor sustine intr-un moment dificil, dar, in loc de incurajari care sa-ti ridice moralul, te trezesti sub tirul criticilor lor. E un semnal de alarma cu privire la bunele lor intentii, deci ai tot dreptul sa le pui la indoiala sinceritatea si loialitatea.

Tu nu ai fi facut asa, daca ei ar fi trecut prin situatii similare, ba chiar ai fi pus umarul alaturi de ei ca sa depaseasca hopul, pe cand ei ce fac? Te judeca, te cearta, fug de raspundere sau incearca sa te influenteze sa renunti. Nu de asemenea ajutor ai tu nevoie acum.

S-ar putea ca prietenii mai vechi sa te dezamageasca, in timp ce altii, de la care nu asteptai nimic in mod special, sa te sustina mult mai bine. Fii deci exigent cu cei pe care ii accepti alaturi!

HOROSCOP SAGETATOR

Nu poti ramane blocat intr-o situatie conflictuala asa, la nesfarsit, ci e vremea unei decizii categorice. Ori o rupi complet cu acele persoane cu care nu te mai poti intelege, ori iti accepti infrangerea cu capul sus si le accepti suprematia.

Renunta la incapatanare, la dorinta de a avea neaparat ultimul cuvant, pentru ca nu are rost sa alimentezi mai departe o disputa care nu mai e de actualitate, desi tu continui sa porti pica celor cu care nu ai fost de acord. Fa un efort sa restabilesti pacea, chiar daca finalul acestei dispute nu e in avantajul tau.

HOROSCOP CAPRICORN

Abordezi o atitudine falsa in urma unui eveniment care nu s-a terminat asa cum ai fi dorit, dar nu vrei sa recunosti nici in ruptul capului ca ai fi ranit sau dezamagit. Pe cine vrei sa pacalesti? Cineva te cunoaste atat de bine ca simte imediat in comportamentul tau ca se petrece ceva neplacut.

Accepta-i compasiunea, apropierea, sfaturile, pentru ca vei vedea ca te vei simti mult mai bine dupa ce iti vei elibera supararea intr-o discutie intre patru ochi. Spune-i ce te doare si vei scapa de un mare stres!

HOROSCOP VARSATOR

Ai nevoie de un ajutor pentru a putea trece la etapele urmatoare ale unui proiect in care esti direct implicat. Sfatul pe care il primesti astazi se va dovedi a fi extrem de util, salvator pentru tine, deoarece ai multe de invatat de pe urma celor tocmai aflate.

Cineva a trecut deja printr-o situatie similara si s-a lovit de probleme similare, ca atare ai numai de castigat daca asculti ce-ti impartaseste din experientele sale. Vei putea aplica usor ceva din indrumarile sale, astfel incat sa nu pierzi vremea cu aceleasi hopuri ca si el. Ofera solutii deja testate.

HOROSCOP PESTI

Prietenii mai in varsta sunt sursa ta de intelepciune si inspiratie, deci incearca sa apelezi mai des la ei. Exista cineva in preajma ta gata sa te ajute cu indrumari bine documentate, provenite din experienta proprie, deci ai avea numai de castigat daca il ascuti cu luare aminte.

Retine tot ce-ti spune, aseaza totul in memoria ta, pentru ca va veni o zi cand te vei folosi de toate aceste informatii, ba chiar le vei transmite si tu mai departe celor aflati in situatii similare cu tine acum.