Horoscop, marti, 6 martie 2018. Scorpionii schimba viteza de lucru, in speranta ca asa vor obtine rezultate mai bune

Horoscop 6 martie 2018 - Berbec

Exista riscul de a trece foarte usor peste chestiuni importante, din cauza unei grabe pe care tu nu o poti explica, iar cei din jur nu o pot intelege.

Horoscop 6 martie 2018 - Taur

Desi nu iti este deloc util, treci la o abordare mai agresiva, mai neiertatoare a problemelor cu care te confunti si a celor implicati.

Horoscop 6 martie 2018 - Gemeni

Ar fi bine ca, incepand de astazi, sa fii mai calm si mai rabdator in relatiile cu prietenii, rudele sau protectorii tai. Tendinta de a-i brusca pe cei din jur nu iti va aduce nimic bun.

Horoscop 6 martie 2018 - Rac

Vei dori sa iesi in evidenta mai mult decat de obicei, incepand de astazi, dar trebuie sa fii atent cum si cu ce anume vei reusi sa atragi atentia asupra ta.

Horoscop 6 martie 2018 - Leu

Exista tendinta clara de a te grabi in tot ce faci, in comunicarea de orice fel si chiar si in deplasarile de orice fel. Ceva mai multa rabdare ti-ar fi necesara.

Horoscop 6 martie 2018 - Fecioara

S-ar putea sa incepi sa acorzi din ce in ce mai multa importanta unor variante pesimiste de evolutie a problemelor tale financiare, desi nu ai date clare in acest sens.

Horoscop 6 martie 2018 - Balanta

Incepi sa te grabesti in relatiile de parteneriat si asta nu-ti va aduce neaparat ceva bun, desi tu esti convins ca numai asa vei obtine ceea ce doresti.

Horoscop 6 martie 2018 - Scorpion

O viteza de lucru diferita nu va aduce, in mod obligatoriu, si rezultate mai bune. Iar in problemele de sanatate chiar nu e recomandata o astfel de abordare.

Horoscop 6 martie 2018 - Sagetator

Incepe sa conteze mai mult ceea ce iti place sa faci si latura creativa a activitatilor, chiar si a celor de zi cu zi. Exista insa si riscul de a deveni superficial in relatiile cu cei dragi.

Horoscop 6 martie 2018 - Capricorn

Este posibil sa revii la o abordare razboinica a unor chestiuni legate de casa, de familie, de confortul de care te bucuri in mediul intim.

Horoscop 6 martie 2018 - Varsator

Pot sa apara surprize de tot felul in cazul unor deplasari scurte sau lungi, dar si in discutiile cu cei din anturajul apropiat.

Horoscop 6 martie 2018 - Pesti

Esti foarte motivat sa te ocupi de schimbarea situatiei financiare, dar ar trebui sa stii ca acest lucru se construieste in timp si cu rabdare, nu se face peste noapte.