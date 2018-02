HOROSCOP - Miercuri, 28 februarie 2018

HOROSCOP BERBEC

A venit vremea rezultatelor materiale ale unei actiuni la care ti-ai adus contributia cu pasiune. Dar pentru ca nu ai fost doar tu implicat, ci un intreg grup de persoane, trebuie sa va recunoasteti unii altora rolul, pentru ca nu s-ar fi ajuns aici daca nu ar fi participat cu totii in mod egal.

Dupa ce ati lucrat cot la cot impreuna, acum puteti celebra reusita tot impreuna, impartind roadele materiale tocmai culese si de care sunteti cu totii mandri. Se resimte un aer ca de sarbatoare in mediul respectiv, pentru ca fiecare e incantat de ce a obtinut: si sentimentul muncii implinite, si ceva bani in buzunar!

HOROSCOP TAUR

Cariera este locul celor mai minunate evenimente, dar nu neaparat datorita calitatilor sau talentelor tale, ci mai degraba datorita unor auspicii norocoase de care ai parte numai tu. Treci prin locul potrivit in momentul potrivit si ai sansa rara de a arata ce stii si ce poti, ceea ce poate deveni punctul de plecare spre un succes neasteptat.

Nici nu e nevoie de eforturi sustinute, ci doar de un prilej excelent de a interveni cu o vorba, cu un gest, cu o actiune exact cand era mai mare nevoie de ele, ceea ce va atrage atentia asupra persoanei tale, adunand laude si felicitari sincere.

HOROSCOP GEMENI

Daca il ai si pe partenerul de viata alaturi neconditionat, esti capabil de orice, pentru ca primesti din partea sa toate resursele necesare pentru a reusi. Iubirea sa, stimulentele sale, incurajarile care vin sincer si tonic de la el, devin motorul tau principal de energie pentru ceea ce ti-ai propus.

El asteapta mult de la tine, dar iti si ofera mult, deci ce iti poti dori mai mult de la viata in doi? Se poate vorbi de o colaborare excelenta intre sot si sotie, pentru ca fiecare contribuie la buna desfasurare a relatiei cu ceea ce are el mai de pret si va completati reciproc de fiecare data.

HOROSCOP RAC

Nu poti colabora cu grupul in care te afli astazi, pentru ca toti par preocupati de cu totul alte probleme si nu de scopul pentru care v-ati adunat la un loc. Sunt impovarati de propriile necazuri de acasa si de aceea nu le sta gandul la sarcinile de serviciu.

Nu dati randament impreuna si mai bine n-ar mai fi de fata, ca nu ai cu cine lucra. Daca ar aparea cineva cu spirit de conducator care sa-i motiveze pe toti sa se concentreze la o singura activitate, lucrurile ar putea sa se mai urneasca. Nu reusesti sa-i stimulezi ce influenteaza ei pe tine incat esti gata sa renunti.

HOROSCOP LEU

Daca te inconjori de oameni de aceeasi varsta cu tine, atmosfera ar putea deveni electrizanta, deoarece schimbul de idei si confruntarea de forte ar putea ajunge la apogeu, dar intr-un sens constructiv. Fiecare contribuie in felul sau la succesul unui proiect comun si va stimulati perfect unii pe altii ca sa faceti pasi mari spre scopul final.

Competitia, chiar daca se mai simte pe alocuri, are scopul de a va ambitiona unii pe altii sa dati ce aveti mai bun in fiecare, ca atare va fi o placere pentru tine sa-i mai provoci din cand in cand pe cei din jur cu un dram de ironie, ca sa fii sigur ca ii atragi si pe ei in proiectul care merge atat de bine.

HOROSCOP FECIOARA

Se naste o tensiune neplacuta ori de cate ori intri in contact cu reprezentantii institutiilor statului. Birocratia devine enervanta incat e si normal sa-ti sara la un moment dat tandara si sa-ti pierzi rabdarea, dar asta nu inseamna ca nervii tai vor schimba cu ceva rezolvarea problemelor pentru care trebuie sa bati la usa lor.

Dimpotriva: ii vor irita si pe ei incat nu s-ar spune ca vei primi documentul, aprobarea sau raspunsul de care ai nevoie. Pregateste-te sa stai cu orele la ghisee, sa dai peste oficianti nervosi si nepoliticosi, sa fii trimis la plimbare cu un dram de rautate, pentru ca nu prea esti pe placul celor de care depinde evolutia proiectelor tale.

HOROSCOP BALANTA

Dragostea nu se poate desfasura, mereu, doar intr-un camp de floricele, ci mai apar si conflicte intre indragostiti. Pregateste-te azi pentru o confruntare aprinsa cu partenerul, dar daca il vezi mai nervos si nu vrea deloc sa coboare tonul, fii tu cel care trece cu vederea atmosfera aceasta incordata.

Nu are rost sa va puneti amandoi orgoliile la treaba, pentru ca o mica neintelegere de la cine stie ce fleac poate denatura foarte usor spre un scandal de proportii. Lasa-l pe celalalt sa-si elibereze nervii, dar nu turna si tu gaz pe foc fara motiv: e obosit, e stresat, intelege-l!

HOROSCOP SCORPION

Oboseala iti spune cuvantul pentru ca vine un moment cand risti sa clachezi, pur si simplu. Problema e ca nici pe ceilalti nu te poti baza, se vede ca si tu si ei sunteti la fel de extenuati, de demotivati, si asteptati fiecare unii de la altii o incurajare, un miracol care sa va redea cheful de munca.

Daca vezi ca nimic nu iese nici pe cont propriu, nici in colaborare cu tovarasii tai de lucru, ia-ti o zi libera si las-o mai moale cu planurile care necesita un consum imens de resurse. Nu ai la purtator tot ce-ti trebuie pentru a duce la indeplinire ce ai inceput.

HOROSCOP SAGETATOR

Esti vedeta zilei, pentru ca joci rol principal in activitatile tuturor celorlalte zodii. Cine te are alaturi, astazi, are numai de castigat pentru ca tu detii o multime de informatii, de resurse, de calitati care, puse in slujba celorlalti, ii va scoate din cele mai complicate situatii.

Esti motor de energie, sustinator, prieten, tovaras, indrumator, partener, orice e nevoie, ca atare implica-te mai mult, nu sta pe margine, pentru ca interventiile tale se vor dovedi a fi esentiale in viata multor persoane. Unde pui tu mana, se cunoaste!

HOROSCOP CAPRICORN

Ai mare noroc de prezenta unui prieten in preajma ta care vine exact cu solutia de care ai tu nevoie. Asculta ce are de spus, urmeaza-i sfaturile si cere-i ajutorul, pentru ca cele mai bune lucruri care se ivesc azi in calea ta au la baza o comunicare sincera si deschisa si capacitatea de a asculta ce are celalalt de spus.

Nu detii tu singur cheia problemei astazi, de aceea trebuie sa stai cu urechile palnie la informatiile transmise de prietenii sau colegii tai, pentru ca ei stiu mai bine ce trebuie facut in situatia de fata.

HOROSCOP VARSATOR

Este vremea rezolvarii unor probleme mai vechi in cuplu ce au avut la origine tentative de infidelitate, adevaruri ascunse sau gesturi incorecte din care unul sau altul dintre parteneri a avut ceva de suferit.

E bine sa va recunoasteti fiecare greseala si sa luati masurile necesare pentru a restabili ordinea justa, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, adevarul tot iese la iveala. Nu puteti trai mai departe in minciuna sau in amagire, ci mai bine spuneti lucrurilor pe nume si echilibrati balanta in relatia voastra.

HOROSCOP PESTI

Ai de ce sa fii mandru de tine cand vezi cat de multa lume apeleaza la sfaturile tale. Multi se bazeaza pe capacitatea ta de a analiza corect situatiile in care sunt ei implicati, pentru ca ai un rationament limpede, o judecata justa, ce se bazeaza pe impartialitate si detasare.

Tu nu treci nimic prin prisma emotiilor, acum, deci vei putea sa le oferi o parere avizata dupa ce ai verificat toate argumentele pro si contra care ii vizeaza. Poti juca, deci, rol de consilier, de judecator, de arbitru, iar decizia pe care o iau ceilalti are la baza numai parerile tale.