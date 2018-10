Horoscop noiembrie 2018 - doua zodii au NOROC, trei au ghinion

Noiembrie aduce oamenilor transformarea naturii si scurtarea zilelor si mai putina energie. Nu e de mirare, pana si pozitia planetelor arata acelasi lucru. Toanele depind de culoarea naturii, care incepe sa fie doar gri. Este perfect normal. Aceste instincte sunt in sinea noastra, fie ca ne place sau nu.

Din cauza influentei lui Venus in Balanta, viata ta personala va fi cea mai importanta pentru tine acum. Relatiile loiale si solide sunt cheia succesului tau in aceasta luna. Un alt avantaj pe care aceasta pozitie ti le aduce sunt manierele tale placute si fermecatoare in public.A doua jumatate a lunii noiembrie va fi influentata de Marte, care va intersecta Pestii. Vom parea neutri si ne vom ascunde sentimentele. Acest lucru ne-ar putea ajuta in cariera, desi in viata personala, ar putea face rau. Horoscopul pe Noiembrie 2018 sfatuieste oamenii sa compenseze oboseala cu evenimente fericite. In acest mod vei putea sa iti recuperezi energia pierduta. Ai atat de multe lucruri care te astepta, chiar daca nu ti se pare. Nu uita sa te relaxezi. Corpul tau va fi ocupat in aceasta luna.

Berbec noiembrie Horoscop 2018

Noiembrie promite din nou o crestere sporita a activitatii la locul de munca pentru Berbeci. Dar acum, ai un simt de perspectiva si esti stapan pe timpul tau. De aceea vei trece peste aceste zile fara nicio problema. Dexteritatea ta poate atrage chiar si atentia superiorilor. Ar putea exista unele dispute minore in relatii. Dar cu siguranta nu este nimic fatal.

Taur noiembrie Horoscop 2018

Noiembrie le va aduce Taurilor avantaje la locul de munca. Datorita abilitatilor de comunicare foarte dezvoltate, vei putea stabili cu usurinta contacte noi la lucru. Prin urmare, poti aduce castiguri considerabile companiei la care lucrezi. Succesul tau nu va trece neobservat. Este important sa fii umil si sa nu ti se urce la cap.

Gemeni noiembrie Horoscop 2018

In noiembrie, Gemenii se pot baza pe sprijinul familiei. Orice problema poate fi depasita mult mai usor daca nu duci singur aceasta povara. Permite oamenilor din jur sa te ajute. In aceasta perioada s-ar putea sa ai unele toane. Frustrarea poate fi evitata facand sport.

Rac noiembrie Horoscop 2018

Pentru Rac, noiembrie va fi o luna pozitiva, astrele vor favoriza in special relatiile pe termen lung. Acum vor evolua. Increderea reciproca dintre tine si partener va deveni din ce in ce mai puternica. Poate ca acum este momentul sa faceti urmatorul pas. Doar renuntati la temeri si asumati-va responsabilitatea. De asemenea vei avea succes in sport.

Leu noiembrie Horoscop 2018

In noiembrie, te poti astepta la prosperitate si armonie, care iti vor fi aduse de catre astre pe plan personal. Acum este momentul perfect pentru ca Leul sa faca urmatorul pas. De asemenea, te poti astepta ca relatiile familiale sa fie excelente. Conflictele minore care ar putea aparea, vor fi rezolvate in cel mai scurt timp.

Fecioara noiembrie Horoscop 2018

In cariera, Fecioara are sansa de a arata din nou de ceea ce sunt in stare. Gandirea foarte inteleapta care te va ghida pana in noiembrie, te va ajuta in rezolvarea celor mai complicate sarcini. Iti va fi foarte usor sa treci peste ele. Iti poti consuma energia facand sport, merita sa investesti timp pentru acest aspect.

Balanta noiembrie Horoscop 2018

In noiembrie, relatiile pe termen lung se vor dezvolta. Increderea pe care ai construit-o in tot acest timp va da roade. Daca esti gata pentru urmatorul pas, acum este momentul potrivit. Potrivit horoscopului, Balanta nu trebuie sa uite de prieteni. S-ar putea sa o ia personal lipsa de interes.

Scorpion noiembrie Horoscop 2018

Horoscopul spune ca in noiembrie nu e o idee buna sa eliberezi frustrarile tale pe partener. Doar vei ruina armonia pe care ati descoperit-o in ultima vreme. Situatia va fi una calma la locul de munca, deci poti sa planifici cum sa sarbarotiti Craciunul. In aceasta perioada, astrele prezic sanatate buna pentru Scorpioni.

Sagetator noiembrie Horoscop 2018

In noiembrie, Sagetatorii se pot astepta la energii pozitive, mai ales in zona intelectuala a vietii lor. In aceasta perioada rationala, vei putea stabili prioritatile si nu te vei teme de probleme mai dificile. Situatia in familie va fi una buna. Te poti baza ca cei mai apropiati tie te vor ajuta oricand vei avea nevoie.

Capricorn noiembrie Horoscop 2018

Perioada armonioasa care te asteapta in noiembrie poate fi folosita in cariera. Sa nu iti fie frica sa vorbesti cu colegii sau seful tau, deoarece in aceasta perioada, vei avea parte de intelegere si vorbe bune. Pentru Capricorni, asta poate insemna o marire de salariu sau o alta forma de bonus.

Varsator noiembrie Horoscop 2018

In noiembrie, Varsatorii se pot astepta la multa putere psihica, datorita influentei lui Mercur. Poti sa procesezi si sa asimilezi multe informatii. Totusi, acest lucru nu il vei folosi in cariera. Horoscopul recomanda sa dedici luna educatiei, si nu eforturilor in zadar de a incerca sa progresezi in cariera. Atletii se vor descurca, mai ales cei profesionali.

Pesti noiembrie Horoscop 2018

Luna aceasta, Pestii vor culege rasplata de la efortul pe care l-au depus la locul de munca. Horoscopul sugereaza celor indragostiti recent sa nu se lase dusi de val in lumea lor imaginara. E timpul sa iesi din bula perfecta si sa ai o abordare realista asupra lumii.