Horoscop weekend 13-16 aprilie 2018. O Luna Noua speciala in Berbec!

BERBEC (21 martie - 20 aprilie)

Ai nevoie de mai mult timp ca sa te pregatesti pentru marile schimbari ce vin spre tine. Daca realizezi ca orice problema din trecut ti-a servit cu scopul sau, iti va fi mai usor sa te misti o data cu valul si sa accepti atat obstacolele cat si avansarile asa cum accepti zilele ce vin pe rand una dupa alta. Munceste din plin la visele tale, nu renunta la ce conteaza pentru tine. Dificultatile pot veni ca sa fi testat, dar numai rezistenta te va duce unde vrei sa ajungi. Daca nu tii de idealul tau, sansele sa il atingi se vor zdruncina.

Afirmatia weekendului pentru Berbec: Eu traiesc pentru idealurile mele.

TAUR (21 aprilie - 21 mai)

Robin Williams a fost refuzat pentru rolul Hagrid din filmul Harry Potter pentru ca nu era britanic sau irlandez. Unele subiecte trebuie lasate in urma pur si simplu, pentru ca nu ti-au fost menite de la bun inceput. Accepta ca unele usi sunt inchise si gaseste un mod de a ajunge unde vrei sa ajungi ignorand acele usi inchise, in loc sa tot stai in fata lor incercand sa le deschizi sau sa suferi ca de ce usa ti s-a inchis in nas.

Astrele iti sustin planuri si intalniri importante si te ating benefic ca sa te intalnesti cu cei din lumea materiala. Deschide-ti inima, indragosteste-te si permite sufletului tau sa creasca.

Afirmatia weekendului pentru Taur: Eu sunt pregatit sa imi schimb caile.

GEMENI (22 mai - 21 iunie)

Comunicarea ta cu lumea va avea tot felul de schimbari si directii diferite dar pana la urma vei intelege ca neintelegerile se pot depasi intre cei ce se iubesc si se sustin. Vei descoperi faptul ca o conexiune emotionala este mai importanta decat una verbala. Simte atmosfera din relatii, constient de ceea ce trebuie schimbat dar si de cele care este mai bine sa ramana asa cum sunt.

Afirmatia weekendului pentru Gemeni: Eu sunt echilibrat si conectat emotional.

RAC (22 iunie - 23 iulie)

Acestea sunt zilele de final ale unei saptamani in care trecutul pare ca nu iti da pace, dar este doar parte dintr-un proces de curatare ce se va incheia atunci cand apare Luna noua in Berbec. Weekendul iti aduce in sfarsit si noi idei si te face mult mai focusat, productiv si orientat pentru propriul tau bine. Poti face unele greseli; fii atent la detalii si la cuvintele alese ca sa iti descrii starile inimii. Altii au dificultate in a auzi ce spui pentru ca aud din propriile lor proiectii, asa ca fii concis si clar, respectand limitele la fiecare pas.

Afirmatia weekendului pentru Rac: Eu sunt pregatit sa ma protejez.

LEU (24 iulie - 23 august)

Un liceu din Chicago a folosit melodia "Baby" a lui Justin Bieber ca tehnica de strangere de fonduri, punand-o sa se auda in pauze pe holuri. Elevii au platit sa opreasca cantecul si s-au strans 1000 dolari in trei zile. Acest exemplu arata ca unele metode pot fi neortodoxe dar ele se dovedesc a fi o alegere foarte buna daca esti inconjurat de multi oameni care au nevoie de ghidare. Nu trebuie sa dai mai mult din tine decat deja ai facut-o daca momentul sau atmosfera nu sunt potrivite. Daca esti respectat si inteles, poti da cea mai buna versiune a ta.

Afirmatia weekendului pentru Leu: Eu ma respect.

FECIOARA (24 august - 23 septembrie)

Sapa mai adanc si vei gasi comori. Chiar daca nu sunt asa de mari si de satisfacatoare asa cum te-ai astepta, ele vor servi unui scop mai mare si iti pot remodela intregul viitor daca le primesti cu recunostinta si cu atitudinea potrivita.

Unii oameni din viata ta te pot inspira punandu-ti restrictii pe cale. Lasa-te motivat de problemele de rezolvat. Cu suficient de mult timp la dispozitia ta, multe lucruri se pot schimba, acum ca trecutul este lasat in urma.

Afirmatia weekendului pentru Fecioara: Eu sunt gata si pregatit.

BALANTA (24 septembrie - 23 octombrie)

Influentele astrale vor fi mai puternice decat credeai. Situatiile cu efect intarziat se vor dezvolta iar toata sexualitatea reprimata tinde sa iasa la iveala in moduri neasteptate, prin comportamentul tau sau al celor din apropierea ta.

Gandeste-te la nevoile tale fizice, implinindu-le unul cate unul pana cand corpul tau este satisfacut cu tratamentul pe care il primeste, servind sufletul. Vei gasi recunostinta pentru viata daca iti amintesti ceea ce ai deja, faptul ca esti in viata si ai motive de bucurie.

Afirmatia weekendului pentru Balanta: Eu sunt recunoscator.

SCORPION (24 octombrie - 22 noiembrie)

Si in zilele noastre orasul Londra plateste chirie Reginei pentru pamantul cesionat in 1211, desi nimeni nu mai stie unde este localizat pamantul iar actul este un gest simbolic. Acest exemplu este dat ca sa iti reaminteasca faptul ca trebuie sa iti respecti istoria si tot ce strabunii tai au lasat sa fie rezolvat de catre tine pe durata vietii tale, indiferent care este pretul de platit.

Formeaza-ti identitatea care ti se pare cea mai potrivita. Fa ce te face fericit, ce iti face inima sa tresalte, sa iti trezeasca copilul interior si sa te faca sa zambesti. Cand lasi lumina interioara sa straluceasca, lumea exterioara iti sustine nevoile.

Afirmatia weekendului pentru Scorpion: Eu sunt gata sa imi arat esenta fiintei mele lumii intregi.

SAGETATOR (23 noiembrie - 21 decembrie)

Binecuvantati cu noroc, multi Sagetatori se vor gasi in situatii mai bune decat au fost in ultimii ani. Starea interioara este doar un element de ghidare ce iti indica in ce directie sa mergi sau daca sa schimbi directia. Acum ca iti alegi mai clar drumul, viitorul va fi mult mai deschis si mai luminos decat pana acum.

Unele subiecte trebuie rezolvate discret, in secret. Ramai linistit si asteapta momentul potrivit sa actionezi si sa te misti si discutia orice situatie cu cei ce au tendinta sa intervina.

Afirmatia weekendului pentru Sagetator: Eu am deja tot ce am nevoie.

CAPRICORN (22 decembrie - 20 ianuarie)

Acest weekend va fi intens si marcat de miscari pentru ca ideile trebuie sa fie implementate in alegerile de zi cu zi si manifestate in lumea reala. Mintea ta nu va mai fi haotica ca pana acum si vei gasi o cale sa te focusezi pe ce conteaza cu adevarat, inspirat si pus pe actiune.

Unii Capricorni se gandesc la o schimbare de cariera, ceva mare si promitator ce va aduce un venit stabil suplimentar. Analizati-va optiunile cu multa atentie inainte de a semna orice nou contract dar nu pierdeti oportunitati bune din cauza prudentei si a insuficientei increderi.

Afirmatia weekendului pentru Capricorn: Eu cred in simturile mele.

VARSATOR (21 ianuarie - 19 februarie)

In inchisorile federale Alcatraz din America exista una din cele mai bune mancaruri pentru ca sefii de acolo credeau ca cele mai multe probleme din inchisori sunt cauzate de mancarea proasta. Gandeste-te la asta pe masura ce mergi inainte prin rutinele vietii zilnice si gaseste o cale sa implementezi o abordare mai sanatoasa de trai. Ai nevoie sa te cureti de lume, de impactul si influentele din afara ta si sa te indrepti spre lumea ta interioara pentru sustinere reala inainte de a te indrepta spre oricine altcineva. Daca esti suficient de fericit, tot ce te inconjoara va avea alta poleiala, chiar daca pare o situatie dificila sau incalcita.

Afirmatia weekendului pentru Varsator: Eu sunt flexibil si pregatit sa traiesc.

PESTI (20 februarie - 20 martie)

Concentreaza-te pe domeniul ideilor si prietenilor ce te vor ajuta sa avansezi intr-o directie de care ai nevoie si te vor ghida acolo unde usile ti se pot deschide. Sunt multe pe care le poti face dar se pare ca nu esti constient de miscarea corecta urmatoare ca viitorul sa iti fie mai putin infricosator. Gratie influentelor astrale ale momentului, vei reusi in sfarsit sa iti rostesti ce gandesti foarte clar si cu suficienta delicatete incat sa iei toate emotiile altora in seama. Fii pe faza si pregatit sa actionezi de indata ce inima iti trimite semnalul potrivit.

Afirmatia weekendului pentru Pesti: Eu vad frumusetea in tot si in toate.