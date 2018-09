Horoscopul saptamanii 3 - 9 septembrie 2018

Fecioara

Saptamana evidentiaza aspecte legate de banii castigati din munca proprie. Iti pot veni bani, favoruri sau se pot vehicula in jurul tau informatii pretioase legate de bani si investitii. Totusi, perioada traversata este delicata la acest capitol, de aceea fii prudent. Un soi de nesiguranta predomina in zona castigurilor tale. Exista si varianta sa primesti cadouri sau chiar bani de la autori necunoscuti sau de la persoane care de fapt vor dori sa le intorci favorurile la un moment dat sub o alta forma. Zilele de 3 si 4 Septembrie se evidentiaza prin relatiile cu sefii si ceva probleme in domeniul profesional. Se pot rezolva usor divergentele daca vei avea rabdare sa-ti explici deciziile si sa asculti ce au de spus ceilalti. Pe 5 si 6 ale lunii se intrezaresc dialoguri importante cu un prieten drag. De retinut informatiile primite in aceste zile, pentru ca iti vor fi de folos in domeniul profesional. Chiar daca s-ar putea sa nu iti placa ce auzi, pana la urma lucrurile se vor desfasura in favoarea ta. Pentru finalul saptamanii, astrele iti recomanda sa te ocupi mai mult de sufletul tau.

Balanta

Te simti bine in aceasta saptamana. Efectele generate din astral se vor remarca imediat si anume vei deveni mai comunicativ, dornic de dialog cu ceilalti, iar calitatile psihice se pot accentua. Totusi poate aparea tendinta de a trai mai mult la nivel mental si de a ignora viata de zi cu zi. Influenta celorlalti asupra deciziilor tale incearca sa o eviti si sa lasi demararea planurilor marete de viata pentru o alta perioada mai buna. Zilele de 5 si 6 Septembrie aduc forfota in domeniul profesional. Prudenta in relatiile cu sefii, pentru ca imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit. Relatiile parteneriale sunt distorsionate, existand posibilitatea ruperii contractelor vechi, inclusiv cele de casatorie. In ultimele zile ale saptamanii, astrele te sfatuiesc sa te alaturi prietenilor. O persoana cu autoritate iti poate da sfaturi importante legate de viata sociala.

Scorpion

La inceputul saptamanii sunt zile bune pentru a-ti achita facturile, taxele, impozitele sau pentru a te ocupa de relatiile cu institutiile financiare. Sunt posibile neintelegeri, intarzieri legate de obtinerea banilor sau documentelor, dar cu putin efort si bunavointa vei reusi sa rezolvi totul cu bine. Urmeaza o perioada de aproximativ trei saptamani in care iti poti trasa noi directii de viata, alaturi de alti oameni. Pe 5 si 6 Septembrie se anunta vesti din strainatate sau referitoare la studii. De retinut ce informatii se vehiculeaza in preajma ta vizavi de aceste sectoare de viata, intrucat iti pot schimba viata. La serviciu se poate pune problema reorganizarii activitatilor. Este nevoie sa-ti selectezi prioritatile si sa te ocupi mai mult de sufletul tau. Sanatatea este vulnerabila, de aceea alterneaza orele de munca cu cele de odihna. La finalul saptamanii se intrezaresc discutii aprinse cu sefii si multa forfota in sfera socio-profesionala. Fii prudent, vorbeste putin, concret si tine cont pe viitor de sfaturile sau reprosurile sefilor si colegilor de lucru.

Sagetator

Relatiile parteneriale iti vor atrage atentia inca din primele zile ale saptamanii. Sunt posibile dialoguri aprinse, reconfigurari de pozitie in cadrul unui parteneriat sau chiar o colaborare se poate incheia. Ti se poate oferi posibilitatea aderarii la diverse grupuri sau organizatii cu scopuri umanitare. Fii prudent, verifica cu atentie toate detaliile si evita persoanele cunoscute prea putin. Este posibila aparitia discreta a unui sfatuitor deosebit. Recomandabil este sa fii deschis la parerile si indemnurile celorlalti, dar singur sa iei deciziile ce privesc o eventuala implicare in actiuni noi. Insa, persoana iubita iti poate reprosa faptul ca esti precupat mai mult de prieteni, neglijandu-ti astfel sentimentele. Zilele de 5 si 6 Septembrie sunt favorabile achitarii datoriilor de orice fel. Bine ar fi sa-ti planifici bugetul de venituri si cheltuieli, astfel incat sa primeze achitarea facturilor, creditelor sau taxelor. Pe de alta parte poate reveni in prim plan un partaj mai vechi sau o mostenire. In ultimele zile ale intervalului analizat, astrele ti-au rezervat dialoguri cu persoane aflate departe de tara.

Capricorn

Domeniul profesional este cel mai vizat de astre in aceasta saptamana. Bine ar fi sa fii sincer mai intai cu tine insuti si apoi sa-ti spui parerea, ideile sau doleantele vizavi de activitatile desfasurate la serviciu. S-ar putea sa primesti insarcinari noi, care in aparenta sunt tentante, insa vei realiza ceva mai tarziu ca sunt greu de dus la capat. Sfatuieste-te cu colegii, cere ajutorul persoanelor cu autoritate sau retrage-te cinstit din acea activitate. Tendinta perioadei este de a-ti orienta eforturile catre zona sociala in detrimentul familiei si a celor dragi. Poate si pentru ca relatiile cu acestia si atmosfera din camin sunt destul de tensionate, insa cu prudenta si discernamant vei depasi totul cu bine. Pe 5 si 6 ale lunii se anunta dispute cu partenerul de viata. Se pot lamuri diverse chestiuni legate de viata de cuplu. Pe de alta parte, colaborarile si proiectele in care esti implicat sau vrei sa te implici pot cunoaste reconfigurari. Pentru finalul saptamanii, astrele iti recomanda verificarea bugetului de cheltuieli si achitarea datoriilor.

Varsator

Relatiile sentimentale reprezinta temele propuse de astre la inceputul saptamanii. Replicile aprinse si controversele vor fi frecvente, iar de aici va rezulta si un nivel crescut de emotivitate. Tine-ti firea si lasa-le celorlalti dreptul de a-si spune parerea si de a-si hotari singuri destinul. Relatiile cu strainatatea vor fi la ordinea zilei, oferindu-ti vesti interesante si informatii pretioase legate de o posibila calatorie indepartata in scop turisitc, pentru studii sau pentru un loc de munca. Zilele de 5 si 6 Septembrie anunta multa zarva la serviciu si relatii colegiale tensionate. Ocupa-te doar de indatoririle tale si evita provocarile celorlalti. Poate ar fi bine sa-ti orientezi eforturile, macar la nivel mental, catre un alt domeniu profesional in care sa-ti valorifici mai mult talentele. Foloseste remedii naturiste si odihneste-te mai mult. In ultimele zile ale intervalului analizat se pare ca vor interveni aspecte legate de partenerul de viata sau de afaceri. Daca este vorba despre partenerul de viata, bine ar fi sa te detasezi de problemele acestuia, insa daca are nevoie de ajutorul tau atunci fa-i pe plac, dar atat cat trebuie. Si pentru relatiile de afaceri, astrele iti recomanda detasare, retragere din colaborarile vechi si orientarea catre oameni si afaceri noi.



Pesti

Pentru inceputul saptamanii, astrele iti transmit mult spor si chef de treburi gospodaresti. Sunt sustinute curateniile generale, reparatiile curente sau reamenajarile interioare. Sunt favorizati banii comuni cu atii si mostenirile, partajele, castigurile din colaborari. Verifica atent toate documentele financiare. Mirajul afacerilor iti va da tarcoale timp de aproximativ trei saptamani de acum incolo, insa de retinut ca este doar un miraj. Evita cheltuielile extravagante si achita-ti darile catre stat sau catre ceilalti. Zilele de 5 si 6 Septembrie sunt favorabile hobby-urilor. Orienteaza-ti eforturile catre o activitate creativa in care sa-ti folosesti talentele native. Sau poti organiza o petrecere surpriza pentru cei dragi. Sunt posibile mici neintelegeri cu persoana iubita sau cu copiii, dar sunt momente pasagere. Pentru finalul saptamanii se anunta multe treburi la serviciu. Colegii vor pleca in week-end repede, asa incat va trebui sa te bazezi doar pe fortele tale.

Berbec

Relatiile parteneriale sunt o tema foarte importanta in aceasta saptamana. Este o perioada buna de negocieri, de reconfigurare a colaborarilor sau de renuntarea la proiectele care nu iti mai sunt de folos. Totusi s-ar putea sa simti un fel de nesiguranta vizavi de oamenii alaturi de care esti implicat in colaborari mai vechi sau fata de propunerile noi. Pe de alta parte, dialogurile cu partenerul de viata vor avea un farmec aparte. Declaratiile de dragoste sau vorbele de duh vor fi frecvente in preajma ta. Pe 5 si 6 Septembrie sunt momente bune pentru treburile casnice. Membrii familiei te pot convoca la un dialog aprins legat de patrimoniu sau de problemele de sanatate ale unei rude. Incearca sa asculti opiniile si doleantele lor si ofera-ti ajutorul numai daca iti este cerut. Spre sfarsitul intervalului analizat s-ar putea sa primesti invitatii la o petrecere, sau in functie de caz, copiii sa-ti solicite prezenta. Evita provocarile celorlalti, situatiile frivole si critica excesiva.

Taur

Capitolul financiar pare ca te preocupa la inceputul acestei saptamani. Sunt zile bune pentru cheltuielile necesare traiului zilnic. Poti primi cadouri, mici recompense sau vesti interesante legate de salarizarea si conditiile unui loc de munca in care esti implicat sau vrei sa te implici. Pe de alta parte apar noutati in sfera muncii. Se anunta o perioada de negocieri, dialoguri si chiar posibile oferte noi de munca. Fii prudent si verifica pe indelete fiecare informatie si oferta. Relatiile colegiale sunt ambigue si bine ar fi sa eviti sprijinul colegilor. Se pot accentua dialogurile pe teme medicale si afectiunile specifice capului si aparatului digestiv. Sanatatea este destul de vizata din astral, asa incat consultatiile si analizele medicale sunt binevenite. Recomandabil este sa-ti orientezi atentia catre remediile naturiste, sa te plimbi mai mult in aer liber si sa iti rezervi momente de singuratate. Se anunta multe drumuri si intalniri cu o ruda apropiata sau un prieten. Pentru ultimele zile ale saptamanii, astrele te sfatuiesc sa stai pe acasa.

Gemeni

Copiii sau persoana iubita te vor solicita destul de mult in aceasta saptamana. Se anunta o perioada cu discutii frecvente, dar si cu aspecte favorabile. Fii prudent, asculta mai mult si deocamdata retine-ti opiniile. Pe de alta parte se poate accentua dorinta de a te ocupa de un hobby. Zilele de 5 si 6 Septembrie sunt potrivite pentru verificarea bugetului de venituri si cheltuieli. Sunt posibile cadouri, favoruri marunte din partea celorlalti sau poti primi informatii legate de posibilitati noi de castig financiar. La serviciu, relatiile colegiale sunt bulversante, iar activitatea se poate desfasura in salturi. Din cand in cand apare si cate un strop de armonie sau veselie prin sfera muncii, insa sunt momente scurte. Unele relatii colegiale considerate pana acum fructuoase se pot termina definitiv. In ultimele zile ale intervalului analizat iti sunt recomandate intalnirile si dialogurile cu persoanele apropiate. Calatoriile pe distante scurte te pot revigora si linisti.

Rac

Esti foarte discret in peisaj la inceputul saptamanii. Tendinta de a te izola este la cote inalte si bine ar fi sa profiti de aceasta ocazie pentru a-ti analiza pe indelete viata si a face corecturile necesare. Sunt posibile conflicte la serviciu. Evita provocarile celorlalti si ocupa-te doar de indatoririle tale. Sanatatea este vulnerabila mai ales pe segmentele aparatului respirator. Nu sunt recomandate consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale decat in cazuri speciale. Relatiile cu familia si sectorul casei vor primi influentele benefice. Vor fi favorizate dialogurile cu neamurile, achizitiile de bunuri patrimoniale sau punerea la punct a documentelor legate de mosteniri. Prudenta si discernamantul foloseste-le din plin si evita situatiile hazardate sau deciziile pripite. Zilele de 5 si 6 Septembrie iti aduc o stare de spirit mai buna si vei reveni in mijlocul celorlalti refacut si cu pofta de viata. La sfarsitul saptamanii, astrele te indeamna sa-ti revizuiesti bugetul de venituri si cheltuieli. S-ar putea sa fii nevoit sa ajuti cu bani pe cineva drag.

Leu

Relatiile cu strainatatea sunt distorsionate, de aceea bine ar fi sa te orientezi catre cei apropiati. Daca se pune problema invatarii in cadrul unui curs sau sustinerea de examene si probe, bine ar fi sa te pregatesti riguros, pentru ca exista posibilitatea reluarii acestor secvente. In primele zile se intrezaresc discutii aprinse cu prietenii, insa sunt momente pasagere ce pot fi depasite cu eleganta. Bine ar fi sa ai grija sa-i feresti pe cei dragi de nemultumirile tale interioare. S-ar putea sa intampini dificultati de ordin mental, de aceea nu forta nota si nu te avanta in studii si cercetari de anvergura. De la dorinta la putinta e ceva cale, asa incat dozeaza-ti eforturile si orienteaza-te catre discipline usoare. Pe de alta parte, dialogurile cu cei apropiati vor avea note de mister si chiar este posibil ca una sa se gandeasca si alta sa se spuna. Bine ar fi sa eviti prezentarile publice sau examenele si interviurile, pe cat posibil. Zilele de 5 si 6 Septembrie sunt potrivite retragerii din iuresul cotidian. La sfarsitul saptamanii te vei simti mai bine, recomanabil fiind sa mergi la piscina, sauna sau la cumparaturi dragi sufletului tau.