Iata ce trebuie sa faci de mosii de toamna ca sa ai noroc tot timpul! Legende, traditii si superstitii

De ce facem pomenire mortilor? Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti", termen care are intelesul de stare din care te poti trezi. Sambata, 3 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea mortilor. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta si sub denumirea de "Mosii de toamna". Mosii de toamna sunt pomeniti in fiecare an in prima sambata din noiembrie. In biserici au loc slujbe si se impart pachete cu mancare celor saraci. In plus, se aprind lumanari care semnifica atat lumina credintei, cat si a faptelor bune ale celui comemorat. Traditia spune ca in aceasta zi e bine sa fim impacati cu toti oamenii, sa fim imbracati curat, iar femeile sa aiba capul acoperit. De asemenea, in aceasta zi nu este bine sa spalam haine sau sa facem alte munci.

In ziua de Mosi se savarseste Sfanta Liturghie. La Proscomidie, preotul scoate din prescura miridele pentru morti si le aseaza sub Sfantul Agnet, rostind numele mortilor de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. in cadrul Sfintei Liturghii, Agnetul se preface in Trupul si Sangele Domnului. Astfel, miridele (care ii reprezinta pe cei pomeniti), participa la sfintenie prin prezenta lor alaturi de Trupul Lui Hristos de pe Sfantul Disc. n spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi. Simion Florea Marian mentiona in lucrarea „Trilogia vietii", „ca pe tot parcursul anului, in spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi". Cuvantul „mosi" vine de la „stramosi", si se refera la persoanele trecute la cele vesnice. Cu apelativul „mosi" sunt numiti nu doar mortii, ci si principalele sarbatori ce le sunt consacrate, precum si pomenile facute pentru ei.

Din zilele de Mosi amintim: „Mosii de primavara" (de Macinici), „Mosii de vara" (sambata dinaintea Rusaliilor), „Mosii de toamna" (in prima sambata din luna noiembrie), „Mosii de iarna" (sambata dinaintea Duminicii lasatului sec de carne). Tot in ziua de Mosi de toamna., in calendarul ortodox sunt pomeniti cei 33 de sfinti mucenici din Melitina. Cei 33 de sfinti mucenici au trait in timpul imparatilor Diocletian si Maximian. Odata ce si-au marturisit credinta in Hristos, au fost aspru pedepsiti.

Tot in aceasta zi, crestinii ii pomenesc pe: Sfantul Lazar, facatorul de minuni, sfintii mucenici Melasipp, Casina si Antonie, sfintii mucenici Auct, Tavrion si Tesalonica, sfantul mucenic Atinodor, sfantul mucenic Alexandru cel din Tesalonic. Dupa Sfanta Liturghie se oficiaza slujba parastasului. Cu acest prilej, in lacasurile ortodoxe din toata tara se oficiaza slujbe speciale de pomenire pentru rudele trecute la viata vesnica de-a lungul timpului. In traditia populara, praznicul inchinat celor adormiti in dreapta credinta este cunoscut sub numele de Mosii de toamna.

In acelasi timp, cu apelativul de mosi sunt numiti atat mortii, cat si sarbatorile oranduite pentru cei adormiti de Biserica Ortodoxa. In toate lacasurile ortodoxe, dupa Sfanta Liturghie, se oficiaza slujba parastasului. Pentru acest ritual crestin, credinciosii aduc la biserica daruri de milostenie pentru sufletele celor adormiti: coliva, vin, colaci, lumanari si tamaie. Totodata, crestinii aduc spre slujire si daruri de mancare, bautura si chiar haine sau obiecte preferate de cei adormiti, iar aceste jertfe aduse pentru a fi sfintite insotesc rugaciunea rostita de preotii slujitori.