Iata cea mai buna reteta de castraveti murati! Buni cu orice tip de mancare! Care este secretul

Va prezentam o reteta de castraveti conservati cu apa rece. Fara folosirea otetului sau a acidului citric, obtineti cei mai aromati, crocanti si deliciosi castraveti. Acestia se prepara uimitor de simplu si pot fi pastrati chiar si la temperatura camerei un timp indelungat. Chiar daca in reteta de mai jos sunt prezentate ingredientele pentru 1 borcan cu volumul de 3 l, nu va fie frica sa pregatiti din prima o portie dubla sau chiar tripla. Succesul este garantat.

Ingrediente: 2 kg de castraveti; 3 umbrele de marar; 1 frunza mare de hrean; 4 catei de usturoi; 3 boabe de piper; 5 frunze de coacaza neagra; 1 ardei rosu (la dorinta); 1 lingurita praf de mustar; 1 l de apa; 100 g de sare; bicarbonat de sodiu (pentru a spala borcanele).

Cum se prepara?

Pregatiti borcanul: spalati-l cu bicarbonat de sodiu. Clatiti-l bine cu apa rece.

Spalati bine castravetii. Nu le taiati capetele.

Spalati frunzele de coacaza, de hrean, umbrelele de marar si ardeiul rosu.

Curatati usturoiul. Taiati frunza de hrean.

Asezati la fundul borcanului frunzele de coacaza, de hrean, mararul, ardeiul, boabele de piper si usturoiul. Apoi, umpleti borcanul cu castraveti. Asezati-i cat mai dens.

Turnati apa intr-o cratita si puneti-o pe foc. Incalziti-o putin si adaugati sarea. Amestecati pana sarea se va dizolva.

7. Luati saramura de pe foc si turnati-o in borcanul cu castraveti. Presarati deasupra praful de mustar.

Inchideti borcanul cu un capac de plastic si asezati-l pe o farfurie. Lasati castravetii sa se fermenteze timp de 5 zile. Nu este necesar sa-i dati la un loc rece. In acest timp, castravetii se vor acoperi cu un strat alb, iar saramura se va limpezi.

Scurgeti saramura din borcan. Umpleti borcanul cu apa rece curata si agitati-l putin. Inchideti-l cu un capac metalic. Nu este nevoie sa-l intoarceti cu susul in jos. Castravetii pot fi serviti peste 1 luna.

Nota: Daca capacul s-a umflat, indepartati-l si mai adaugati in borcan putina apa. Inchideti borcanul cu un capac metalic nou. Castravetii se pot pastra la temperatura camerei, timp de cel mult 3 ani.