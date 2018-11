Iata cele sapte stiri false legate de Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si promovate de presa

Presa si retelele de socializare progresiste ne-au obisnuit cu manipularile si cu stirile false. Era de asteptat ca, la sfintirea Catedralei, sa se intreaca, din nou, in lansarea de stiri false.

1. BOR nu a avut autorizatie pentru siguranta la incendiu de la ISU, pentru Catedrala, de aceea sfintirea de duminica ar fi fost ilegala (Recorder.ro). In realitate, nu se pune in discutie existenta unei autorizatii pentru siguranta la incendiu pentru Catedrala, deoarece constructia nu este finalizata - chiar conform ISU. Asadar, nu se punea problema ca BOR sa ceara autorizatie, pentru ca nu avea cum.

2. „Popii" ar fi folosit, la sfintire, limuzine Mercedes, BMW si Audi in valoare de 400.000 de euro (pagina Luptam pentru Romania); care nu ar fi avut RCA. In realitate, masinile pozate erau masini de protocol puse la dispozitie de SPP. Cu RCA valabil - insa acest RCA nu va aparea pe un site public, deoarece masinile apartin unei structuri militare. Tinand cont ca la sfintire au participat Primul Ministru al Romaniei, ministri in exercitiu, senatori, deputati, si Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului - care are rang de sef de stat - ce masini ar fi trebuit sa fie parcate pe esplanada Catedralei? VW Polo second hand, zgariate?

3. Marin Dragnea, care ar fi unchiul lui Liviu Dragnea si care ar fi omul care a condus represiunea impotriva studentilor de la Timisoara din 1956, a fost invitat de Patriarhul Daniel la sfintirea Catedralei - o poza compromitatoare in care Marin Dragnea da mana cu Patriarhul dovedeste acest lucru (share-uita pe diverse conturi „progresiste"). In realitate, Marin Dragnea e Presedintele Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi (conform Wikipedia); in plus, conform unor declaratii facute chiar de general, nu ar exista nici o relatie de rudenie intre Marin Dragnea si Liviu Dragnea. In orice caz, Marin Dragnea reprezinta o institutie. De aceea a fost prezent sambata, cand s-au pomenit eroii neamului (nu la Sfintire). Prezenta lui tine strict de protocol - ce putea sa faca Patriarhul, sa-i ia la puricat toata biografia si sa-l scuipe?

4. Finlanda, cu ocazia centenarului sau, si-a facut cadou o biblioteca - in vreme ce noi, iata, ne-am facut cadou o catedrala (Ziare.com; diverse conturi „progresiste"). In realitate, Romania si-a inaugurat Biblioteca Nationala cu sase ani inaintea Finlandei. Inaugurarea Bibliotecii Nationale de la Bucuresti a fost facuta pe 22 aprilie 2012 - chiar de catre Preafericitul Patriarh Daniel. BN din Bucuresti are 14 sali de lectura si 12 milioane de carti. Biblioteca din Finlanda se afla in intarziere de constructie, iar intrarea se face printr-un supermaket, pentru a atrage publicul.

5. Mii de credinciosi s-au calcat in picioare la sfintirea Catedralei (Digi24, Gandul.info). Este adevarat ca au existat unele busculade in cadrul evenimentului - insa este complet falsa ideea ca ele au avut caracter de masa; sau ca in ele au fost implicate mii de oameni. Inghesuiala si graba sunt inevitabile la evenimente de o astfel de amploare. In plus, avand in vedere conditiile grele (site-ul Catedralei este inca un santier; participarea a fost foarte numeroasa), incidentul a fost, in realitate, minor in economia evenimentului. Iar „calcatul in picioare" in masa nu a caracterizat, in nici un fel, spiritul evenimentului - sa spui ca acesta ar fi reprezentativ pentru sfintirea Catedralei sau ca la asta s-ar fi redus evenimentul este o manipulare grosolana.

6. Un preot si-a dat foc in semn de protest in timpul slujbei de sfintire a Catedralei (Adevarul; diverse televiziuni de stiri). In realitate, este vorba despre un preot caterisit (scos din preotie) pe motiv ca a fost implicat intr-un accident auto, in urma carora au murit oameni. El a sustinut ca accidentul nu a fost din vina lui - numai ca cineva implicat direct intr-un accident in urma caruia mor oameni nu poate fi, din punct de vedere canonic, preot. Mai mult, surse din Biserica sustin ca preotul ar fi fost coborat din treapta nu pentru accident, ci pentru atitudinea de dupa accident. Poate fi o speta complexa si discutabila, insa nu are nici o legatura cu Catedrala. Protestul a avut loc in afara incintei Catedralei, iar fostul preot si-a dat foc doar vesmintelor exterioare, printr-un gest prin care a incercat sa atraga atentia presei. Gestul a facut imediat dupa acordarea unui interviu - iar barbatul nu a fost ranit. Este vorba, in mod evident, de o persoana care nu trebuia incurajata si expusa de mass-media in gestul calculat de a deturna evenimentul sfintirii Catedralei - si de a atrage atentia asupra sa printr-o fapta socanta.

7. Sfintirea Catedralei Nationale ar fi un marketing politic (Adevarul.ro). Adevarul il citeaza pe Cristian Parvulescu - un analist cu o agenda radical-progresista si anti-Biserica. In realitate, ceea ce spune Cristian Parvulescu este ca un obiectiv stabilit inca din 2010 ar fi devenit o masura de reabilitare a imaginii BOR dupa esecul Referendumului pentru Casatorie. Iar faptul ca acest obiectiv a fost atins exact in forma in care a fost enuntat - finantarea „la rosu" a Catedralei - ar fi devenit un fel de stunt de marketing. Ce ar fi trebuit sa faca BOR, pentru a fi multumit dl Cristian Parvulescu? Sa renunte la sfintirea de pe 25 noiembrie 2018, numai si numai ca sa nu para ca... isi tine promisiunile? Nici o vorba, altfel, despre faptul ca regii Romaniei, atat Carol I (un rege catolic), cat si Ferdinand I (autorul Marii Uniri) au avut drept obiectiv aceasta Catedrala.