Ideea geniala care l-a ajutat pe Alex sa-si aduca parintii acasa dupa 12 ani de munca in Italia

Alexandru Draghici, un tanar student la Facultatea de Agronomie din Craiova, a inceput o afacere cu un soi de capsune care au rod din aprilie pana cade prima zapada. Afacerea s-a dovedit foarte profitabila si cu ajutorul ei, tanarul a reusit sa isi aduca parintii inapoi in Romania, dupa 12 ani de munca in strainatate.

Familia Draghici, din comuna doljeana Marsani, a inceput afacerea cu capsune in urma cu patru ani. Ideea i-a venit lui Alex, fiul sotilor Draghici, student la Facultatea de Agronomie din Craiova: „Imi doream enorm sa-mi aduc parintii acasa. Timp de 12 ani, eu si fratele meu nu i-am avut langa noi. Au muncit 12 ani in Italia, au pus ban pe ban pentru ca noi sa avem un trai mai bun. Mereu cand le spuneam sa vina acasa imi spuneau ca nu au ce sa faca aici, ca e imposibil sa castige banii pe care ii castiga in strainatate", a povestit Alex. Tanarul stia ca isi poate aduce parintii in tara doar daca le spune ca acasa pot demara impreuna o afacere profitabila.

Studentul stia ca isi poate aduce parintii in tara decat daca le spune ca acasa pot demara impreuna o afacere profitabila, in domeniul agriculturii. A inceput sa studieze si a descoperit un soi care da rod tot timpul anului, gandindu-se ca oricine si-ar dori sa manance capsune toamna sau iarna, nu din sere, ci direct de pe camp. Astfel, parintii tanarului - Bety si Florin Draghici au revenit acasa si au inceput afacerea de familie. Au inchiriat in comuna Marsani 2 hectare de teren, lasate in paragina. Banii economisiti in Italia, 30.000 de euro, i-au investit in plante si in instalatiile de picurare. In anul urmator si-au dat seama ca afacerea era cu adevarat de succes: „Am castigat dublu. Nu ne venea sa credem pentru ca, sincer, eu am avut mari, mari emotii. Imi amintesc, la inceput, capsunele au fost atacate de un gandac si, intr-o dimineata, am gasit toate plantele la pamant. Pe loc, i-am spus sotiei ca nu rezist si plec inapoi in Italia. Dimineata m-am hotarat si seara eram in avion. Sotia si copilul au reusit sa salveze cultura, mi-au trimis poze si m-am intors acasa", a declarat Florin Draghici.