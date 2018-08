Iesenii sunt campioni la vandut vouchere de vacanta pe internet, chiar daca legea le interzice clar

In ultima perioada, in lunile de vara, site-urile de vanzari din Romania, in special OLX, au fost luate cu asalt de catre persoanele care pun spre vanzare renumitele vouchere de vacanta, pe care le primesc de la stat pentru a-si reface capacitatea de munca.

Printre aceste anunturi care sunt postate pe internet, se regasesc si multe care apartin iesenilor, dispusi sa-si sacrifice vacanta pentru o suma de aproximativ 1.000 de lei. Astfel, cei care doresc sa mearga intr-un concediu mai ieftin au de unde alege, pe internet gasindu-se o oferta foarte larga.

Reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi au luat legatura cu mai multe persoane care au ales sa puna spre vanzare voucherele de vacanta, in ciuda sanctiunilor uriase care pot fi aplicate celor care aleg sa faca acest lucru. In majoritatea cazurilor, acestia sunt dispusi sa mai lase si din pret si garanteaza ca nu exista nici macar cel mai mic risc. Intrebati de ce vand aceste vouchere, angajatii spun ca au fost deja in concediu sau ca nu le pot folosi in locurile in care doresc sa se cazeze.

"Le vand pentru ca deja am fost in vacanta si nu mai am cand sa le folosesc vara asta. Le dau mai ieftin, cu 1.100 de lei, dar daca vreti mai putem negocia, nu e un pret fix. Sunt dispus sa negociez pentru ca oricum eu nu le mai folosesc, asa ca nu mai imi trebuie. Mai cunosc persoane care au vandut aceste vouchere si nu a fost nicio problema pentru cei care le-au cumparat, le-au putut folosi fara probleme. Oricum, daca este nevoie, va voi da cand ne vedem si o copie dupa buletinul meu, in caz ca va cere la hotel sau unde alegeti sa va cazati", spune Andrei, un iesean care ofera spre vanzare astfel de vouchere.

Cunosc riscurile, dar acest lucru nu-i deranjeaza

In momentul in care i-au contactat telefonic pe acesti vanzatori, reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le-au prezentat si eventualele riscuri la care se supun, intreband daca stiu despre aceste lucruri. Astfel, cei care ofera spre vanzare astfel de vouchere se pare ca sunt in cunostinta de cauza, dar acest lucru nu-i deranjeaza prea mult.

"Stiu ca se pot da amenzi, niste amenzi foarte mari, dar nu vad de ce sa tin voucherele degeaba daca eu nu le folosesc. Prefer sa le vand si nu cred ca vor fi probleme pentru ca si cei de la cazare se bucura ca au clienti. Practic, toata lumea este impacata si toti isi ating scopul. Deci nu cred ca vor fi astfel de probleme. Oricum, daca nu reusiti sa folositi voucherele, va dau banii inapoi. Este bine sa anuntati la hotel sau unde le folositi ca nu sunt ale dumneavoastra, dar ca aveti toate cele necesare, ca aveti aprobarea mea", spune Adrian, un alt barbat care s-a hotarat sa vanda voucherele de vacanta.

Chiar daca legea prevede clar ca aceste vouchere de vacanta nu se pot transmite de la o persoana la alta, se pare ca acest lucru nu-i impiedica pe ieseni. Cu toate ca sanctiunile prevazute pentru angajati sunt uriase, acestia continua sa posteze astfel de anunturi in mediul online.