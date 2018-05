Ilie Serbanescu: Romania in recesiune. Banii multinationalelor se duc la ele acolo de unde vin. Poporul roman va plati

Institutul National de Statistica a publicat datele privind evolutia PIB pe primul trimestru al lui 2018, anuntand o stagnare a cresterii economice din primul trimestru al acestui an, fata de precedentul, in timp ce in ultimul trimestru al lui 2017 cresterea a fost de numai 0,3%, fata de 0,5% cat se estimase initial.

In ce priveste comparatia dintre primul trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, economia romaneasca a crescut cu 4%, serie bruta. Anul trecut, economia romaneasca a crescut cu 6,9%, fata de 2016.

Revizuite in scadere au fost si cresterile economice din trimestrele doi si trei: rezultatele trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 101,7% la 101,6%, iar rezultatele trimestrului III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, au fost revizuite de la 102,4% la 102,2%.

Analistul economic Ilie Serbanescu a explicat, intr-un comentariul facut pentru cotidianul Adevarul, ca stagnarea economica din trimestrul 1, dupa o crestere economica revizuita pentru trimestrul IV de numai 0,3%, inseamna ca Romania va intra in recesiune.

"Trebuie punctate insa cateva lucruri. Anul trecut, cresterea economica a fost inregistrata pe teritoriul Romaniei, dar nu de firmele romanesti, ci de multinationale. Economia din Romania a mers inainte pe baza multinationalelor. Ele au crescut si au adus cresterea PIB, iar firmele romanesti au dat inapoi.

Din punctul meu de vedere, INS face o greseala cand prezinta datele economice laolalta, nu defalcat: cat a crescut economia in baza activitatii multinationalelor si cat a crescut in baza firmelor cu capital romanesc. Pentru ca banii multinationalelor se duc la ele acolo de unde vin, nu raman in tara", a explicat analistul.

Intrebat ce efecte va avea recesiunea asupra romanilor, Serbanescu a explicat ca cineva trebuie sa plateasca si acela va fi poporul roman.

"Recesiunea se instaleaza la 6 luni consecutive de stagnare economica sau crestere negativa. Deja au trecut trei luni, daca nu tinem cont si de cresterea infima din trimestrul IV fata de trimestrul al III-lea. Altfel am spune ca deja am intrat in recesiune.

Cand economia a fost in crestere mare, cea mai mare din UE, Dragnea a dat saracilor (a crescut pensiile si salariile - N.R.). Acum le va reduce, pentru ca nu va mai avea de unde plati. Recesiunea va pune presiune pe poporul roman, asa cum s-a intamplat si in 2010. Poporul roman va plati", a spus Serbanescu.