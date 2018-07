Imagini apocaliptice la Constanta! Turistii s-au panicat cand au vazut furtuna

O furtuna puternica a alungat turistii de pe plaja din Mamaia duminica dupa-amiaza. Zeci de prosoape si saltele au ajuns in apele marii din cauza vantului puternic! Vremea nu prea a tinut cu turistii care si-au petrecut weekendul la mare. Furtuna le-a dat batai de cap, mai ales duminica, golind o plaja din Mamaia in mai putin de doua minute. Imaginile apocaliptice au facut rapid inconjurul internetului.

Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire", despre interventiile in situatii de urgenta pe litoral, dar si in cazul dezastrelor provocate de ploile abundente din ultima vreme. „In ultima perioada, sunt tot mai multe situatii de now casting care necesita interventia de urgenta. Pana acum, am facut fata foarte bine. S-au cheltuit in jur de 200 de milioane de euro pentru dotarea situatiilor de urgenta. Interventiile pe parte litoralului au fost facute cu suplimentarea resurselor si cu suplimentarea echipajelor SMURD. Numarul de interventii pe plaja, noi avem mai multe puncte instalate pe plaja", a spus secretarul de stat in MAI.