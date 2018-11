Imagini greu de privit! Explozie la un bloc din Piatra Neamt! Un barbat a fost adus la Iasi in stare critica

O explozie urmata de incendiu s-a produs miercuri, intr-un bloc din Piatra Neamt, trei persoane fiind transportate la spital.

Barbatul din apartamentul in care s-a produs explozia urmata de incendiu, miercuri, a fost transferat, in stare grava, intubat si ventilat mecanic, la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi. Medicii ieseni au spus joi dimineata ca starea barbatului este in continuare critica, avand arsuri la nivelul cailor aeriene. Pacientul a fost operat azi noapte si se afla in aceste momente internat in ATI.

Acesta a reusit sa iasa singur din bloc, iar apoi a lesinat. Potrivit ISU Neamt, in urma exploziei, patru apartamente din blocul D1 au geamuri sparte, iar de la blocul D5, scara B, 13 apartamente au fost afectate ca urmare a exploziei si a incendiului. Aici 10 apartamente au usile de la intrare distruse sau avariate de deflagratie.

„Din cauza incendiului care a precedat explozia a fost distrus acoperisul blocului pe o suprafata de cca 300 de metri patrati", au afirmatm joi dimineata, reprezentantii ISU Neamt.