Imperiul basarabenilor din centrul Iasului! Stau pe o mina de aur de milioane de euro

Miscari interesante pe piata imobiliara din Iasi. Tot mai multe proprietati din zona centrala a orasului apar pe numele unor investitori veniti din Republica Moldova. Acestia au venit si au platit cu banii jos pentru terenuri bine pozitionate. Cel mai valoros teren se afla pe bd. Independentei, pe amplasamentul fostei piete Dimitrov. Alecsandr Zincenco, in varsta de 39 de ani, a negociat cu Eliahu Nahman, unic asociat in societatea Golden Gate SRL.

Astfel, pentru terenul in suprafata de 2.495 metri patrati, basarabeanul a achitat suma de 1.250.000 euro, adica 501 euro/mp. La doi ani de la achizitie, terenul valoreaza mult mai mult. In trecut, si omul de afaceri Gabriel Surdu era asociat pentru valorificarea terenului, dar ulterior a renuntat la intelegerea cu proprietarii evrei. Zincenco a achitat terenul in doua rate. Acum, parcela ultracentrala este imprejmuita, fiind amenajata o parcare.

In luna ianuarie 2016, terenul era scos la vanzare prin intermediul unei agentii imobiliare cu suma de 2 milioane de euro. Dar, basarabeanul a obtinut un pret mai bun prin negocierea directa cu proprietarul evreu. Initial, evreii voiau sa construiasca un turn care sa fie legat de alt turn prin intermediul unei pasarele. Insa, proiectul a picat. Afaceristul basarabean nu a putut fi contactat pentru a oferi detalii legate de proiectele viitoare.

S-a infipt si la Vointa

Alecsandr Zincenco s-a extins si pe soseaua Arcu, nr. 8, in spatele fostei Sali Vointa. Prin intermediul societatii Zinan Investment Group SRL, basarabeanul a obtinut o autorizatie de construire pentru un bloc cu sase etaje, pe o suprafata de 2.182 metri patrati. Insa, terenul este doar imprejmuit, lucrarile nefiind incepute.

Insa, in zona amintita, proiectul a fost blocat de unul dintre vecinii lui Zincenco. Xenopol Zaharia, administratorul societatii Afer SRL, a incercat sa stopeze proiectul in instanta, deoarece proiectul nu ar fi fost supus dezbaterii publice. Culmea, autorizatia a fost emisa cu o zi inainte de pronuntarea instantei.

Intre timp, Zaharia a pierdut procesul, dar a contestat decizia la Curtea de Apel Iasi. Urmatorul termen este programat pentru data de 19 septembrie. Proiectul implica si o serie de probleme legate de circulatie. Singurul acces spre teren se poate face din strada principala, unde traficul este intens aproape la fiecare ora din zi. Mai mult, betonierele si utilajele ar trebui sa intre in santier pe o strada destul de ingusta. Scenariul este cumplit daca luam in calcul si faptul ca in zona circula si tramvaiele.

In autorizatie, Zinan Investment Grup SRL promite o parcare supraterana cu 20 de locuri si 56 de garaje amenajate la parterul blocului. Societatea Zinan Investment Group SRL, din Iasi, a fost infiintata la finalului anului 2015. Anul trecut, cifra de afaceri era inexistenta, avand ca obiect de activitate dezvoltarea imobiliara. In acte apare ca administrator Stefan Victoriuc, iar la capitolul actionari sunt enumerati Andrei Zincenco, Nicolai Zincenco, Ludmila Zincenco si Alexandr Zincenco.

Acelasi Zincenco a mai facut o combinatie in cursul anului trecut. Acesta a negociat cu afaceristul Ilie Foia, cel care administreaza societatea Transmixt SA si a cumparat de la acesta terenuri situate in spatele Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pe strada Uzinei. Pretul tranzactiei a fost de 2 milioane de euro. Este vorba de o suprafata de 5.600 metri patrati, inclusiv constructii.

In luna aprilie a acestui an, pentru terenul mentionat, municipalitatea ieseana a eliberat un certificat de urbanism pentru construirea unui ansamblu rezidential. In ceea ce-l priveste pe Foia, acesta mai are proprietati la vanzare. Vrea sa vanda cladirea din apropierea primariei unde a functionat Serviciul de Stare Civila. Pretul cerut este de 1,2 milioane de euro.