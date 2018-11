In ce lume traim? Ministrul Carmen Dan vrea sa infiinteze Politia Facebook

Mare grija la postarile pe care le faceti pe reteaua de socializare pentru ca desi este declarat spatiu public, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vrea ca politistii sa identifice, verifice si mai apoi sa sanctioneze orice persoana care "incalca normele de drept".

La sfarsitul lunii septembrie, in timpul unor audieri in Comisia de Aparare a Senatului un senator PSD a intrebat-o pe Carmen Dan: „Nu avem pentru Facebook nici un control. Credeti ca Guvernul poate initia acest tip de legislatie?". Ministrul de Interne i-a raspuns: „Este un demers pe care avem toata disponibilitatea sa il facem".

Ulterior, deputatul USR Silviu Dehelean i-a trimis o intrebare ministrului de Interne, in care mentioneaza urmatoarele: „Inteleg de aici vreti sa initiati demersuri legislative in acest scop sau sa participati activ la pregatirea unei initiative in sensul aratat de dvs. in Comisia de Aparare a Senatului". Dehelean i-a solicitat lui Carmen Dan sa explice exact la ce s-a referit si ce prevederi are in vedere mai exact „petru ca Guvernul sa controleze reteaua de socializare".

Carmen Dan nu neaga ca ar exista demersuri legislative in acest sens. „Am folosit fraza la care faceti referire (...) in contextul in care unii membri ai comisiei au spus ca sunt persoane care ii ameninta folosind retelele de socializare sau care chiar incita la violenta, solicitand modificarea legislatiei in vederea usurarii procesului de identificare si sanctionare a acestora", a raspuns Carmen Dan.

Aceasta a tinut sa sublinieze ca raspunsul dat in Senat „a fost legat strict de amenintarile si instigarile la violenta propagate prin intermediul retelelor de socializare si nu in sensul de a restrictiona dreptul la libera exprimare".