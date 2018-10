In ultimul timp, tot mai multi oameni se trezesc noaptea, in jur de ora 4.00. Explicatia e aceeasi pentru toti!

Un somn linistit asigura o stare de bine si o sanatate corespunzatoare, dar se intampla de multe ori sa ne trezim in toiul noptii si sa nu mai adormim apoi. Iata de ce se intampla acest lucru si cum ne putem odihni cat e noaptea de lunga

Cele mai multe persoane se trezesc in jurul orei 4 dimineata din cauza cosmarurilor sau a stresului. In timpul noptii, organismul nostru indeplineste functii clare, de exemplu detoxificarea, intarirea sistemului imunitar ori inlaturarea agentilor patogeni. Pentru ca organele au o activitate intensa, un somn linistit este necesar pentru a fi activ urmatoarea zi. De cele mai multe ori ne trezim in toiul noptii din cauza oscilatiilor nivelului de zahar din sange. Acestea apar ca urmare a consumului ridicat de dulciuri, alimente procesate, cafea, bauturi carbogazoase, si chiar din cauza stresului.

Pentru ca nu ai nutrienti in rganism care sa mentina glucoza in limite normale, corpul reactioneaza. Astfel, ne trezim cu batai neregulate ale inimii, tensiune musculara si senzatia ca un pericol te ameninta. Cei mai multi oameni se trezesc in jurul orei 4 dimineata, din cauza cosmarurilor sau a stresului. In timpul noptii, organismul are de indeplinit functii clare, precum detoxificare, intarirea sistemului imunitar si inlaturarea agentilor patogeni, potrivit dailymail.co.uk. Pentru ca organele au o activitate intensa, un somn linistit este necesar, ca sa te simti activa si plina de energie a doua zi. Intre 2 si 6 te afli in somnul REM, cand visezi si cand psihicul tau se curata, pentru o sanatate mentala buna. In timpul noptii, treci din starea non-REM in REM la fiecare 90 de minute, insa ar trebui sa nu ai o problema sa adorimi imediat. Problema apare cand ramai cu ochii in tavan si nu te mai poti odihni.

Cauzele tulburarilor de somn

De cele mai multe ori, te trezesti in toiul noptii din cauza oscilatiilor nivelului de zahar din sange. Acestea apar pentru ca mananci multe dulciuri, alimente procesare, bei cafea, bauturi carbogazoase sau esti stresata. Pentru ca nu ai nutrienti in organism care sa mentina glucoza in limite normale, corpul reactioneaza. Ca sa nu intri in coma, glandele suprarenale trimit semnale catre ficat sa produca glucoza si pompeaza adrenalina. Te trezesti, astfel, cu batai neregulate ale inimii, tensiune musculara si senzatia ca un pericol urias te ameninta. Intr-o astfel de stare pot aparea si cosmarurile, de aceea este imposibil sa nu te trezesti. Trezitul in toiul noptii poate avea legatura si cu modificarile starii metabolice, cand organismul trece de la faza catabolica, de innoire, care are loc, in mod normal, noaptea, la cea anabolica, ce se petrece ziua. Daca nu ti-ai facut un obicei din a adormi la aceeasi ora, inainte de miezul noptii, calitatea somnului poate fi afectata.

Ce sa faci ca sa nu te mai trezesti noaptea

Lipsa somnului creste apetitul si te expune riscului de a te ingrasa sau de a suferi de obezitate. In plus, daca nu te odihnesti bine, sistemul imunitar nu mai functioneaza foarte bine si esti predispusa la infectii si boli cronice. Poti impiedica asta avand grija ca ai un somn linistit. Pentru asta, ai nevoie de serotonina, o substanta din creier care are un rol important in reglarea somnului, dar iti afecteaza si starea de spirit, comportamentul si dorintele sexuale. Produci serotonina in urma consumului unui aminoacid numit triptofan, pe care il gasesti in banane, lapte, linte, ton, curcan, cereale integrale, iaurt sau smochine. Serotonina te ajuta sa te calmezi seara si sa produci melatonina, hormonul somnului. Daca vrei sa nu te trezesti in timpul noptii, poti lua o gustare pe baza de carbohidrati, care va preveni scaderea nivelului de zahar. Stai, insa, departe de prajituri si opteaza pentru ceva mai natural, precum fructe sau cereale integrale. Pentru un somn bun este important sa nu sari peste micul-dejun. Este foarte important sa ai si un program de somn. Incearca sa te culci si sa ridici din pat la aceeasi ora si nu mai pierde noptile. Asigura-te ca dormi intr-o camera intunecata, deoarece lumina iti afecteaza calitatea somnului. Daca esti stresata, scrie intr-un jurnal despre problemele tale, te va ajuta sa te relaxezi. Daca ai ceas electric, intoarce-l astfel incat sa nu vezi ora, pentru ca daca te uiti tot timpul la el si vezi ca nu adormi, vei fi si mai stresata. Gandeste-te la ceva frumos si desprinde-te de realitate!